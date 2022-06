Lehrermangel: Diese Pensionärin und Quereinsteigende unterrichten

Lehrkräftemangel In der Krise im Klassenzimmer: Warum eine Pensionärin und eine Quereinsteigerin trotz allem unterrichten Der Lehrkräftemangel hat auch die Ostschweiz erreicht. Die Kantone setzen auf Pensionierte und Quereinsteigende. So wie Silvia Widmer (67) und Laila Rutz (29). Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Der Lehrkräftemangel hat auch die Ostschweiz erreicht. Auslöser sind unter anderem die steigenden Schülerzahlen. Bild: Tobias Garcia

Silvia Widmer ist pensioniert. Dennoch steht die sie noch immer im Klassenzimmer. Bild: Ralph Ribi

Es ist ein schwülklebriger Sommertag. An diesem Mittwochnachmittag ist im Feldli-Quartier in St.Gallen wenig los. Hier flitzt ein Bub auf seinem Velo vorbei, eine Mutter schaut ihren spielenden Sprösslingen zu. Auch auf dem Pausenplatz der Primarschule Feldli ist es ruhig. Die Buben und Mädchen erholen sich zuhause von den Strapazen des Sporttags.

Corona hat Problem verdeutlicht

«Sie ist ein Glücksfall», sagt Ralf Schäpper. Der 33-jährige Schulleiter der Primarschule Feldli-Schoren steht in einem der Klassenzimmer für textiles Gestalten und schaut zu Silvia Widmer. Die Handarbeitslehrerin ist seit drei Jahren im Ruhestand. Eigentlich.

Ralf Schäpper, Schulleiter der Primarschule Feldli-Schoren. Bild: Lisa Jenny

Da Schulen im ganzen Kanton St.Gallen von einem sich zunehmend verschärfenden Lehrermangel berichten, stehen pensionierte Lehrkräfte wie Widmer wieder in den Klassenzimmern. «Wir sind froh, dass wir sie haben», sagt Schäpper.

Ins «Feldli» kam die energiegeladene St.Gallerin Widmer im Zuge einer Schwangerschaftsvertretung. Bis im Januar des kommenden Jahres zeigt die Handarbeitslehrerin aus Leidenschaft ihren Schülerinnen und Schülern wie man häkelt, faltet, strickt, und vieles mehr.

Nach dem offiziellen Ende ihrer beruflichen Karriere nahm sich Widmer, die 19 Jahre an der Primarschule Riethüsli tätig war, nur ein Jahr eine Auszeit vom Unterrichten. Als beinahe zeitgleich mit dem Ruhestand die Coronakrise ausbrach, und die zahlreichen krankheitsbedingten Ausfälle die prekäre Personalsituation an den Schulen verstärkte, begann Widmer wieder zu unterrichten.

Warum herrscht Lehrermangel? Widmer erwähnt das Erreichen des Pensionsalters der Babyboomergeneration, zu der auch sie selbst gehört, sowie die steigenden Schülerzahlen. Doch die erfahrene Pädagogin nennt weitere mögliche Gründe.

«Der Lehrerberuf ist deutlich anspruchsvoller als früher.»

Dies treffe weniger auf Fachlehrkräfte wie sie selbst, aber vor allem auf Klassenlehrpersonen zu. «Heute sind Lehrerinnen und Lehrer oft in langen Sitzungen und vor dem Computer, und haben viel weniger Zeit für den eigentlichen Unterricht, sprich, für die Kinder.» Auch habe sich der Respekt der Eltern gegenüber den Lehrpersonen verändert. Dies könne wohl abschreckend auf jüngere Lehrkräfte wirken. Widmer berichtet von einem Beispiel aus ihrem Kollegenkreis, bei dem unzufrieden Eltern einen Anwalt in die Schule zerrten. «Früher wäre so etwas unvorstellbar gewesen.»

Leben im Hier und Jetzt

Warum geniesst Silvia Widmer nach insgesamt über 25 Jahren im Beruf nicht ihren wohlverdienten Ruhestand? «Ich habe drei erwachsene Kinder, die mit meinen Enkeln im Ausland leben», sagt die sportliche Pädagogin, die in ihrer Freizeit mit dem Bike auf dem Waldegg-Trail anzutreffen ist. «Nach der Pensionierung hatte ich plötzlich wieder mehr Zeit.» Sie sagt: «Ich liebe meinen Beruf.» Silvia Widmer ergänzt:

«Nur weil man älter wird, hört man nicht einfach so auf, für etwas zu brennen.»

Deshalb hält es die kreative 67-Jährige für eine gute Sache, dass der Kanton St.Gallen nun pensionierte Lehrerinnen und Lehrer reaktiviert. «Aber das soll eine Übergangslösung bleiben», betont Widmer. «Auch wir haben es uns verdient, unseren Lebensabend in Ruhe zu geniessen.»

Wann Silvia Widmer die Stricknadel zur Seite legen und sich endgültig von ihren Schülerinnen und Schülern verabschieden wird, ist noch ungewiss. «Ich mache mir keine Gedanken, wie lange ich noch unterrichten möchte.» Den Schritt zurück in die Schule bereue sie nicht. «Ich lebe im Hier und Jetzt, und freue mich darüber, wie es läuft», betont die Vollblutlehrerin.

Lehrerin Laila Rutz hat eine KV-Lehre gemacht. Bild: Tobias Garcia

Hoch über der Stadt Rorschach, auf einem Hügel mit Blick auf den Bodensee, thront das ehemalige Benediktinerkloster Mariaberg. Wo einst Mönche hausten, gehen heutzutage Studentinnen und Studenten der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG) ein und aus.

Im historischen Gebäude in Weiss werden in erster Linie die angehenden Primar- und Kindergartenlehrpersonen ausgebildet. Auch Laila Rutz hat hier ihre Ausbildung gemacht. Nach den Sommerferien unterrichtet die Rorschacherin ihre erste eigene Schulklasse in der Nachbargemeinde Goldach. «Eine dritte Primarklasse», sagt die aufgestellte 29-Jährige, und strahlt vor Vorfreude übers ganze Gesicht. Sie sagt: «Ich wusste schon immer, dass ich Lehrerin werden wollte.»

Im Thurgau an der Réception

Laila Rutz kam auf Umwegen zum Lehrerberuf. Doch der 29-Jährigen wurde ihr zukünftiger Beruf in die Wiege gelegt. Unterrichten war in ihrer Familie schon immer ein Thema. Mutter und Vater unterrichten am Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal (BZR) in Rorschach, der Grossvater war einst Rektor ebendieser Berufsschule.

In Oberstetten bei Uzwil geboren und aufgewachsen, zog Laila Rutz, als sie elf Jahre alt war, mit ihrer Familie in die Stadt am Bodensee. Dort absolvierte sie die obligatorischen Volksschuljahre. Nicht immer mit Freude. Eine Lehrerin, die Mühe in der Schule hatte? «Ich habe immer gerne gelernt und war auch fleissig, jedoch waren die Prüfungsresultate mit dem Aufwand nicht immer stimmig und ich schrieb immer wieder mal ungenügende Noten», sagt sie, und rührt in ihrem Garten, wenige Minuten vom Mariaberg entfernt, in einer Tasse Kaffee. Sie hätte gerne die Kantonsschule gemacht, sagt Rutz. «Doch ich liess mich von meinen Lehrerinnen und Lehrern entmutigen.»

Rutz machte schliesslich eine Lehre als kaufmännische Angestellte in St.Gallen. Nach der bestandenen Lehrabschlussprüfung arbeitete sie sechs Monate als Au-Pair in Yverdon. Mehrere Jahre arbeitet Rutz als kaufmännische Angestellte, im Thurgau, an der Réception der Klinik Schloss Mammern am Untersee.

Doch Laila Rutz hat ihren Kindheitstraum, Lehrerin zu werden, nie aufgegeben. «Ich habe gerne als kaufmännische Angestellte gearbeitet.» Aber: «Etwas hat mir immer gefehlt.» So machte Rutz den Vorkurs der Interstaatlichen Maturitätsschule für Erwachsene (ISME), den die Quereinsteigerin für ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule brauchte.

Feuer und Flamme für die Kinder

Aufgrund nicht bestandener Prüfungen musste die Rorschacherin das Studium zwei Jahre unterbrechen. Fast hätte Rutz die Motivation verloren. Doch sie liess nicht unterkriegen.

Auch wenn sie das eidgenössische Lehrerinnendiplom, welches sie kommende Woche an ihrer Diplomfeier erhält, nicht hatte, bewarb sie sich. «Das Unterrichten, zu sehen, wenn Schülerinnen und Schüler Fortschritte machen und gerne lernen: Das macht mir so viel Freude», sagt die 29-Jährige.

«Ich bin Feuer und Flamme für die Kinder.»

Hohes Frustrationspotenzial

Aber die frischgebackene Primarlehrerin Laila Rutz hält auch fest, dass beim Unterrichten längst nicht alles Gold ist, was glänzt. «Das Frustrationspotenzial ist hoch.» Sie wünsche sich etwa kleinere Klassen, sodass die Lehrpersonen mehr Zeit pro Kind hätten.

Dies würde zwar mehr Anstellungen in einer ohnehin schon angespannten Lage sowie höhere Kosten bedeuten. Doch die 29-jährige Pädagogin sagt gleichzeitig:

«Bildung ist ein Kapital. Die Politik muss lernen, dass es sich langfristig lohnt, zu investieren.»

Eine ganze Generation, die in Pension geht. Steigende Schülerzahlen. Der Fachkräftemangel hat sich auch an den Ostschweizer Schulen verschärft. So sehr, dass die Schule Heiden auf eine Vermittlungsprämie von 1000 Franken setzte und die Personalsuche aufs nahe Ausland ausweitete, wie Schulleiter Hans-Peter Hotz berichtete.

Mehr Lohn für die Kindergärtnerinnen

Doch die Lage hat sich nicht nur im ausserrhodischen Heiden zugespitzt. Um dem Lehrermangel zu begegnen, stehen im Kanton Zürich nach den Sommerferien auch Personen vor den Klassen, die kein Lehrdiplom haben. Ihnen werden an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) nun Kurzkurse und Planungswochen angeboten. Wie gehen die Ostschweizer Kantone gegen den Lehrermangel an ihren Schulen vor? Und wie gross sind die Lohnunterschiede innerhalb der vier Kantone? Eine Übersicht.

«Ich glaube, das ist eher ein mittel-, wenn nicht gar langfristiges Thema», so Monika Knill (SVP), Bildungsdirektorin des Kantons Thurgau, unlängst in der «Thurgauer Zeitung» über den Lehrkräftemangel. Eine Belastungsbefragung im Thurgau zeigte denn auch: «Mehr als 50 Prozent fühlen sich stark bis sehr stark belastet in der subjektiven Wahrnehmung. Das muss klar adressiert werden», so Knill weiter.

Gemäss der Bildungschefin will der Kanton Thurgau die Löhne von Kindergartenlehrpersonen den Primarlehrpersonen, und jene von altrechtlichen Sek-I-Werk- und Hauswirtschaftslehrpersonen den Sekundarlehrpersonen, gleichstellen.

Weiter setzt der Thurgau bei der Lösung des Problems Lehrermangel auf den Einsatz von Wiedereinsteigerinnen und Pensionierten, ein Teilzeitstudium der Sekundarstufe I für Studierende der Pädagogischen Hochschule in Kreuzlingen (PHTG), Pensumserhöhung bei den bereits angestellten Lehrpersonen und den Einsatz zusätzlicher Unterrichtsassistentinnen und -assistenten.

Pensionierte Lehrkräfte und eine Arbeitsgruppe

Nicht nur der Thurgau reaktiviert im Zuge des Fachkräftemangels an den Schulen pensionierte Lehrerinnen und Lehrer. So hat das Amt für Volksschule des Kantons St.Gallen als «kurzfristige Massnahme» alle Lehrpersonen angeschrieben, die in den letzten drei Jahren pensioniert wurden, ob sich diese einen kurzfristigen, befristeten Wiedereinstieg in den Schuldienst vorstellen können, wie es in der Regierungsantwort zu einem überparteilichen Vorstoss heisst.

Die Interpellanten Remo Maurer (SP), Katrin Frick (FDP) und Sandro Hess (Die Mitte), die alle eine Leitungsfunktion im Schulbereich ausüben, forderten unter anderem auch, den Studienzugang für Quereinsteigende nach Zürcher Vorbild auszubauen.

Weiter setzt der Kanton St.Gallen auf eine Arbeitsgruppe. Diese soll – unter Berücksichtigung der bestehenden Unterstützungsleistungen – eine vertiefte Analyse der Situation vornehmen und bei entsprechendem Bedarf kurz- sowie langfristige Verbesserungsvorschläge im Sinne von Massnahmen erarbeiten.

Schulen haben insbesondere bei der Suche nach Fachpersonen für Heilpädagogik Mühe. Die Studienplätze an der Pädagogische Hochschule St.Gallen, die zusammen mit der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) den Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik anbietet, sollen ab Herbstsemester 2022 erhöht werden, hält die St.Galler Re­gierung in der Vorstossantwort weiter fest.

Doch wie viel verdienen frisch ausgebildete Ostschweizer Lehrerinnen und Lehrer im ersten Jahr? Auf Primarstufe ist das Einstiegssalär in Appenzell Innerrhoden am tiefsten, im Kanton St.Gallen am höchsten. Auf Sekundarstufe hingegen verdienen die Innerrhoder im Ostschweizer Vergleich am meisten. Die Thurgauerinnen und Thurgauer am wenigsten. Jedoch verdient keine Ostschweizer Lehrkraft so viel wie die Kolleginnen und Kollegen im Kanton Zürich: Auf Primarstufe ist der Einstiegslohn bis zu 15'000 Franken höher.

