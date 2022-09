Probleme im Bildungswesen: Zwei St.Galler Lehrerinnen packen aus

Lehrermangel Zu grosse Klassen, freche Eltern, Überforderung: Zwei St.Galler Lehrerinnen packen aus Der Lehrermangel ist in aller Munde. Was ist bloss aus dem einstigen Traumberuf geworden? Zwei Lehrerinnen aus dem Kanton St.Gallen erzählen von ihren Erfahrungen, legen die Probleme offen – und sagen, was sich ändern muss. Valentina Thurnherr Jetzt kommentieren 05.09.2022, 12.00 Uhr

Das Problem des integrativen Schulsystems: Viele Schülerinnen und Schüler gehen in den Regelklassen schlicht unter. Symbolbild: Keystone

«Aktuell sind die Klassen einfach zu gross, als dass sich die Lehrpersonen um jeden einzeln kümmern könnten», sagt Andrea Nüesch*. Sie arbeitet seit 24 Jahren als Kindergärtnerin, hat alle Veränderungen im Schulsystem miterlebt und sich entsprechend anpassen müssen. Eine einfache Umstellung sei das nicht gewesen. «Ich habe noch die Kindergartenzeit erlebt, in der die Kinder einfach spielen durften», sagt Nüesch. Mittlerweile werden vor dem Eintritt in die 1. Klasse bereits grundlegende Kenntnisse in Mathematik und Deutsch verlangt. «Hinzu kommt das integrative Schulsystem – im Grunde eine gute Idee. Nur leider gibt es viele Kinder, die in diesen Klassen untergehen.» Schülerinnen und Schüler, die früher in Sonderklassen gekommen wären, heute aber dank des neuen Systems in Regelklassen untergebracht werden, hätten meist fast keine Chance, mit den anderen mitzuhalten.

Dies bestätigt auch Eleonora Manser*. Sie hat im Sommer 2021 die Pädagogische Hochschule St.Gallen (PH) abgeschlossen und dann einige Monate eine Stellvertretung in einer Kleinklasse gemacht, jedoch nicht Vollzeit. «Danach habe ich bis zum Sommer dieses Jahres an einer Regelklasse unterrichtet.» Was ihr vom Unterrichten in der Kleinklasse besonders geblieben ist: wie glücklich die Schülerinnen und Schüler waren. Manser sagt:

«Auch wenn der Gedanke hinter dem integrativen Schulsystem ein sehr schöner ist, bin ich doch der Meinung, dass wir für die Umsetzung schlicht zu wenig Ressourcen haben.»

Hinzu komme, dass die meisten Kinder in diesen integrativen Klassen untergingen. «Ich weiss, dass sich Eltern schwer damit tun, ihre Kinder in Sonderklassen zu schicken. Aber es ist wichtig, dass diese die Zeit und Unterstützung bekommen, die sie benötigen», sagt Manser.

Nicht nur PH-Abgänger sind teils überfordert

Das integrative Schulsystem scheint denn auch einer der Knackpunkte zu sein. «Das neue Förderkonzept zur Integration von Sonderschülern hat anfangs noch sehr gut funktioniert», sagt Andrea Nüesch. «Pro Klasse gab es dafür das Anrecht auf zwei bis drei Lektionen mit einer Heilpädagogin oder einem Heilpädagogen.» Mit der Zeit sei aber deutlich geworden, dass die Aufgabe immer mehr an den Klassenlehrpersonen hängen blieb. Nüesch sagt:

«Eltern sind auch weniger bereit, ihre Kinder in Sonderschulen zu schicken, wenn die Möglichkeit besteht, dass sie in Regelklassen kommen.»

So bleibe am Ende alles an den Lehrpersonen hängen, die damit doppelt so viel Aufwand haben als noch vor der Einführung des neuen Systems. «In unserem Schulhaus haben wir 45 Lehrpersonen. Ich kann an einer Hand abzählen, wie viele zurzeit noch in einem 100-Prozent-Pensum arbeiten.» Viele hätten in den vergangenen Jahren ihr Arbeitspensum stark reduziert.

Viele Eltern wehren sich dagegen, ihre Kinder in Sonderklassen zu schicken. Bild: Florian Gärtner/Imago Images

Auch Eleonora Manser möchte in Zukunft nicht Vollzeit arbeiten. «Es wäre einfach zu viel Arbeit, und es wird immer mehr.» Woran sie sich aber am meisten störe, sei die Tatsache, dass sich die Eltern immer mehr in die Arbeit der Lehrpersonen einmischten. Ihrer Meinung nach gebe es für Lehrerinnen und Lehrer zu wenig Schutz. Es brauche mehr und deutlichere Grenzen. «Das Vertrauen in Lehrpersonen ist nicht mehr so stark wie früher», sagt sie. Einer ihr bekannten Lehrperson sei es schon passiert, dass ein Vater mit dem Anwalt aufgetaucht sei, als es um den Übertritt in die Oberstufe ging. «Ich verstehe, dass es da viele vor allem junge Lehrerinnen und Lehrer gibt, die schnell keine Energie mehr haben für den Beruf.»

Manser selbst gibt so schnell aber nicht auf. «Mir ist bewusst, wie streng der Lehrerberuf ist, aber ich übe ihn mit Leib und Seele aus.» Allerdings arbeite sie weiterhin als Stellvertreterin, um noch mehr Erfahrungen zu sammeln, bevor sie eine Festanstellung antrete. Die Auswahl sei ohnehin gross. Nicht mal selber suchen müsse sie, da sie immer wieder Anfragen von Schulen bekomme.

Die PH braucht mehr Praxisunterricht

Ein weiterer Punkt, in dem sich Nüesch und Manser einig sind: An der PH sollte viel mehr auf die praktische Seite des Berufes eingegangen werden. Andrea Nüesch arbeitet in einem kleinen Pensum an der PH. «Die Studierenden saugen meine Praxis-Inputs jeweils auf wie Schwämme», sagt sie. Viele Dozenten an der PH hätten selbst keine Praxiserfahrung und seien froh um ihre Unterstützung. «So können sie den Studierenden viel mehr bieten.» Trotzdem sei das Pensum immer noch viel zu klein. Nüesch sagt:

«Ich sähe eine Lösung darin, ein ganzes Jahr Praktikum vorauszusetzen.»

«Sei das nun bevor man das Studium antritt oder indem ein Zwischenjahr eingelegt wird.» Sie fände das um einiges wichtiger und nützlicher als eine Matura.

Viele junge Lehrpersonen wünschen sich mehr Praxisunterricht an der PH St.Gallen. Bild: Belinda Schmid

Dieser Meinung ist auch Eleonora Manser. «Ich habe vorgängig die Berufsmaturität (BMS) absolviert, dann den Vorkurs für die PH, in dem wir fast dasselbe durchnahmen wie an der BMS», sagt sie. «In dieser Zeit wäre es sinnvoller gewesen, ein halbes Jahr Praktikum zu machen, was mir viel mehr geholfen hätte als die paar Wochen, die ich während des Studiums absolvieren konnte.» Das sei auch der Grund gewesen, weshalb sie sich nach Abschluss ihres Studiums dazu entschied, vorerst als Stellvertreterin zu arbeiten. «Ich konnte mir so unter etwas weniger Druck die nötige Praxisarbeit aneignen.» Das sei an der PH einfach zu kurz gekommen.

Keine Balance zwischen Beruf und Freizeit

Beide Frauen erwähnen im Gespräch auch die Tatsache, dass der Lehrberuf heutzutage nur noch sehr wenig Freizeit zulässt. «Ein Berufseinsteiger, der Vollzeit als Klassenlehrperson arbeitet, für den ist um 17 Uhr nicht einfach Schluss», sagt Manser.

Nach dem Unterricht ist für Klassenlehrpersonen nicht einfach Feierabend. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Auch Andrea Nüeschs Alltag hat unter dem Beruf gelitten. «Die Wertschätzung ist auch verschwunden», sagt sie. «Die Schulleitung ist derart mit Administrativem ausgelastet – ich hatte mein letztes Mitarbeitergespräch vor etwa fünf Jahren.» Zudem gebe es immer öfter Wechsel in der Schulleitung, da viele ein Burn-out hatten, ein anderer gar nach der Probezeit schon gekündigt hat. «Als Team trägt man sich eigentlich, aber mittlerweile sind viele derart mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, dass man den Zusammenhalt nicht mehr findet.» Der freie Mittwochnachmittag, an dem man früher seine Stunden hatte vorbereiten können, werde mittlerweile mit Sitzungen und Weiterbildungen gefüllt.

«Lehrpersonen haben immer mehr Verantwortung, und das Kerngeschäft, das Unterrichten, bleibt dabei auf der Strecke.»

Obwohl sie eigentlich im Team unterrichten sollten, sei es mittlerweile oft so, dass eine Lehrperson vor der Klasse stehe, während die andere ihre Büroarbeiten erledige.

«Ich habe sehr viel Berufserfahrung und deshalb auch Mut zur Lücke», sagt Nüesch. «Ich kann also mal etwas liegen lassen, aber für jemanden, der frisch von der PH kommt, ist das schwierig.» Eltern würden zudem merken, wenn eine Lehrperson eher unerfahren ist. «Entsprechend trauen sie sich mehr zu intervenieren.» Sie versteht deshalb auch, wieso viele junge Berufseinsteiger schon nach kurzer Zeit ausgepowert sind.

*Namen der Redaktion bekannt.

Mentorat nach Berufseinstieg Wer frisch von der PH kommt, hat Anrecht darauf, dass eine Lehrperson einen für ein Jahr begleitet. Die Berufseinsteiger können sich so mit erfahrenen Kollegen austauschen. Lehrpersonen, die sich als Coaches zur Verfügung stellen, bekommen eine Lektion mehr bezahlt im Monat. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit eines regionalen Mentorats, bei dem sich Neueinsteiger aus einer Region regelmässig mit einer Mentorin oder einem Mentor treffen und sich untereinander austauschen. (vat)

