11:15 Uhr Samstag, 30. April

Polizei nimmt Sprayer in Sirnach fest

Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau haben am Freitag in Sirnach einen Sprayer festgenommen, der tags zuvor beim Kirchplatz mehrere Graffitis an einer Mauer angebracht hatte. Der 21-Jährige ist geständig. Der Sachschaden beträgt rund eintausend Franken.