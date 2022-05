Neuer Teilnehmerrekord am Slow Up Werdenberg-Liechtenstein

Langsamverkehr Neuer Rekord: Rund 30’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen am Slow Up Werdenberg-Liechtenstein teil Nach zwei Jahren unfreiwilliger Corona-Pause konnten am Sonntag Tausende begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Slow Up geniessen. Pascal Aggeler 01.05.2022, 19.19 Uhr

«Ein denkwürdiger Tag ist heute. Endlich kann der 15. Slow Up, nach zwei Jahren Pause, stattfinden», sagte An­dré Fernandez, OK-Präsident des Slow Up, mit voller Begeis­terung. Besonders das schöne Wetter und die angenehmen Temperaturen sorgten für Freude und gute Stimmung, denn einige der letzten Slow Up waren doch verregnet und teilweise auch noch sehr kühl.

Pünktlich um 10 Uhr wurde die 44 Kilometer lange Strecke, die von Sennwald bis Wartau sowie von Vaduz bis Ruggell führt, eröffnet. Insgesamt waren rund 30’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 10 bis 17 Uhr auf der Strecke in der Region unterwegs. Das bedeutet ein neuer Teilnehmerrekord.

Hin und wieder war sogar ein Jauchzer zu vernehmen, aber auch verschiedenste Musik war während der Fahrt zu hören.

Viele tolle Aktivitäten für Gross und Klein

Aber nicht nur beim Velofah­ren hatte man eine Gaudi am Slow Up, sondern auch neben der Strasse sorgten verschiedenste Essensstände, Preisverlosungen, Glücksräder und Aktivitäten für Gross und Klein für ausgelassene Stimmung. So konnte man sich in Rans mit den bekannten «Berläuch»-Spaghetti verpflegen, sein Glück als Tresorknacker beim SGKB-Stand versuchen oder einen Adrenalinrausch beim Ziplinen am Rhein erleben.

Gewiss wird dieser Slow Up noch lange in guter Erinnerung bleiben, als einer der schönsten und einer der wenigen, wo man trocken im Ziel ankam.