Trockenheit: So steht es um die Wasserressourcen in St.Gallen

Trockenheit Wie steht es um die Wasservorräte im Kanton St.Gallen? Fünf aktuelle Erkenntnisse Trockene Jahre wie 2018 werden häufiger vorkommen: Jetzt hat der Kanton St.Gallen seine langfristigen Wasserressourcen unter die Lupe genommen. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Der März ist so trocken wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr: die Sitter bei St. Gallen. Bild: Donato Caspari (15.3.2022)

Seit Wochen hat es kaum geregnet. Bereits fühlt man sich ans Jahr 2018 erinnert: Auch damals gab es bereits im Frühjahr nur wenig Niederschlag. Über die Sommermonate hatte die Dürre das Land fest im Griff und verschärfte sich stetig. Die Kantone riefen zum Wassersparen auf, den Bauern wurde die Bewässerung aus kleinen Flüssen verboten, Helikopter mussten Alpen mit Trinkwasser versorgen. Auch in der Ostschweiz kam es zu Engpässen.

Gerade heute stellt sich die Frage: Was haben die Behörden aus der damaligen Wasserknappheit gelernt? Und was tun sie, um die Ressourcen langfristig zu sichern? Die St.Galler Regierung hat dazu soeben einen Bericht vorgelegt. Das Kantonsparlament hatte eine Analyse verlangt, auf Antrag der damaligen CVP-GLP-Fraktion.

Im Bericht untermauern die Fachleute, was sich schon länger herumgesprochen hat: 2018 wird keine Ausnahme bleiben – mit solchen Trockenperioden ist wegen des Klimawandels häufiger zu rechnen. Der Kanton sei insgesamt gut auf Wasserknappheit vorbereitet, heisst es im Bericht. Jedoch: Damit sich die Lage bis 2040 nicht deutlich verschärfe, seien diverse Massnahmen nötig. Nachfolgend fünf zentrale Erkenntnisse:

1. Die Trinkwasservorkommen reichen aus, sind aber noch zu wenig gut vernetzt

2018 zeichneten sich Engpässe beim Trinkwasser beispielsweise in Toggenburger Gemeinden ab. Im ganzen Westen des Kantons mit den Regionen Wil, Toggenburg und Zürichsee-Linth wird viel Quellwasser genutzt, und die Grundwasserpegel etwa in der Nähe der Thur und des Neckers reagieren empfindlich auf Trockenperioden. Entspannter ist die Situation in den Regionen Rheintal, Werdenberg und Sarganserland – dank der gewaltigen Grundwasservorkommen des Rheins. Dasselbe gilt für die Region St.Gallen, die ihr Wasser primär aus dem Bodensee bezieht.

Darum ist bis 2040 eine bessere grossräumige Vernetzung der Wasserressourcen notwendig, wie es im Bericht der Regierung heisst. Oder anders gesagt: Es braucht mehr Transportleitungen und Verträge, damit trockenere Gegenden auch aus entfernteren Gewässern versorgt werden können. Eine ganze Reihe solcher Verbindungen ist schon seit 2014 geplant. Herisau–Neckertal, Thurgau–Wil, Wil–Bütschwil, Flums–Mels und so weiter. Zuständig sind hauptsächlich die Gemeinden und die lokalen Wasserwerke. Von den zehn Vorhaben, die der Bericht nennt, sind bisher allerdings nur die wenigsten fertig umgesetzt.

Im Sommer waren diverse Alpen auf Wasserversorgung per Helikopter angewiesen – wie hier in der Region Werdenberg. Bild: Katharina Rutz

Klar ist auch: Wer sich nur auf eine isolierte private Quelle verlässt, muss vermehrt mit Wassermangel rechnen – und immer mehr dieser Hausbesitzerinnen und -besitzer suchen Anschluss an die öffentlichen Netze. Für Alpbetriebe stellt der Kanton hierfür Unterstützung bereit.

2. Die Rettung kleiner Gewässer als natürliche Lebensräume kommt zu langsam voran

Die Wasserknappheit in Biotopen, Teichen und kleinen Flüssen wird sich bis 2040 zuspitzen. Bild: Hanspeter Schiess

Auch wenn Rhein und Thur noch lange fliessen und der Bodensee bis auf weiteres nicht austrocknet: Für die kleinen Gewässer sieht es aus ökologischer Sicht schlecht aus. Die Wasserknappheit in Biotopen, Weihern und Bächen wird sich verschärfen und das verbleibende Wasser ist tendenziell wärmer als früher – mit gravierenden Folgen für die Lebewesen in diesen Gebieten. Der Handlungsbedarf ist laut Kanton gross, grösser jedenfalls als beim Trinkwasser, und dies in fast sämtlichen St.Galler Regionen. Es werden zwar Anstrengungen zur Sanierung von Biotopen und zur Revitalisierung von Gewässern unternommen, doch was bisher geschieht, wird laut den Experten bei weitem nicht ausreichen. Absehbar ist auch, dass die Konflikte zwischen der ökologischen Aufwertung und der Wassernutzung durch den Menschen zunehmen. Die Regierung will nun zusätzliche personelle und finanzielle Mittel einsetzen, um die Probleme anzugehen.

3. Die Probleme bei der Bewässerung der Landwirtschaft sind weitgehend gelöst

Für die Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen sieht der Kanton bis 2040 keine grösseren Ressourcenprobleme. Bild: Bruno Kissling

Wenig Schwierigkeiten mit Wasserknappheit erwartet der Kanton für die Landwirtschaft. Das hat damit zu tun, dass bereits im Lauf der vergangenen 20 Jahre ein grundsätzlicher Wechsel stattfand: Schon nach dem Hitzesommer 2003 wurde die landwirtschaftliche Bewässerung aus Flüssen reduziert, stattdessen wurden mehr Grundwasserbrunnen gebaut. Die Dürre im Jahr 2018 beschleunigte die Entwicklung zusätzlich, seither ist die Wasserentnahme aus Fliessgewässern noch stärker beschränkt und das Grundwasser für die Landwirtschaft noch wichtiger. Der Kanton geht davon aus, dass diese Ressourcen auch im Jahr 2040 noch ausreichen werden. Berücksichtigt wurden in der Analyse primär jene Kulturen, die einen hohen Wasserbedarf haben: Gemüse, Kartoffeln und Beeren. Dass hingegen künftig auch Wiesland in grossem Stil bewässert werden kann, ist aus Sicht des Kantons nicht realistisch.

4. Zu viele Wärmepumpen können den Wasserhaushalt durcheinanderbringen

Wasser wird immer häufiger thermisch genutzt. Die Fachleute rechnen damit, dass der Bedarf aus energie- und klimapolitischen Gründen weiter zunimmt. Bei der Verwendung von Grundwasser zum Kühlen oder Heizen zeichnen sich allerdings Konflikte ab: Die Gefahr besteht, dass sich Gewässer zu stark erwärmen, wenn zu viel thermisch genutztes Wasser in sie zurückfliesst. Der Kanton arbeitet an Massnahmen, um eine solche Übernutzung der Gewässer zu vermeiden.

5. Woher das Löschwasser bei Waldbränden kommen soll, ist noch nicht geklärt

Wenn es immer trockener wird, steigt auch die Waldbrandgefahr. Zur Bekämpfung von Waldbränden aber fehlen dem Kanton und den Feuerwehren planerische Grundlagen. Jetzt wird ein übergeordnetes Konzept für die Löschwasserversorgung bei Waldbränden ausgearbeitet. Geprüft werden dabei auch Standorte für die Wasserentnahme mit Helikoptern.

Einsatzkräfte bei der Bekämpfung eines Waldbrands im Herbst 2018 in Amden. Bild: Kapo SG

