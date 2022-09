Boom: Bäuerinnenschule liegt am Arenenberg und in Salez im Trend

Landwirtschaft «Wir erleben einen Boom und müssen Frauen vertrösten»: Die Bäuerinnenschule liegt in der Ostschweiz im Trend Brot backen, Früchte einmachen oder Gemüse anbauen: Die Weiterbildung zur Bäuerin stösst auf grosses Interesse. Bei wem und warum zeigt ein Besuch im Berufsbildungszentrum Arenenberg. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Modulteilnehmerinnen in der Übungsküche am Arenenberg. Hier lernen sie die Grundlagen des Kochens. Bild: Andrea Tina Stalder

Was ist ein Dampfentsafter? Wie friert man Johannisbeeren richtig ein? Und wie gelingt der perfekte Hefeteig? Antworten darauf gibt es am Berufsbildungszentrum Arenenberg im Modul Produkteverarbeitung, in dem es um Milchsäuregärung, Marinaden und Mehlmischungen geht ‒ unter anderem.

Das Modul ist Teil der «Weiterbildung Ernährung, Hauswirtschaft, Bäuerin», besser bekannt als Bäuerinnenschule. In diesem Semester lernen dort 22 Frauen, Haushalt und Garten zu bewirtschaften. Was anachronistisch klingt, liegt im Trend und zieht immer mehr Interessentinnen an.

Trend setzte vor sechs Jahren ein

Die meisten der Frauen absolvieren die Bäuerinnenschule nicht an einem Stück, sondern besuchen die einzelnen Module über mehrere Lehrgänge verteilt. Dass das möglich ist, sei sicher mit ein Grund, weshalb die Teilnehmerinnenzahlen seit mehreren Jahren steigen würden, sagt Sybille Roth. Sie leitet den Lehrgang am Arenenberg in Salenstein und sagt:

«Vor rund sechs Jahren haben die Zahlen angezogen und sind seither jedes Jahr hoch.»

Seline Heim leitet im Kanton St.Gallen die Weiterbildung zur Bäuerin. Bild: Ralph Ribi

Ähnlich klingt es im Kanton St.Gallen. «Wir erleben einen eigentlichen Boom und ein grosses Interesse an unseren Lehrgängen», sagt Seline Heim, Leiterin des Lehrgangs Bäuerin am Berufs- und Weiterbildungszentrum in Salez.

«Wir nehmen so viele Teilnehmerinnen auf, wie es in der Schulküche und den Unterrichtsräumen Platz hat. Wir mussten aber bereits Frauen, die diesen August starten wollten, um ein Jahr vertrösten.»

Bei den praktischen Modulen sei ausserdem letztes Jahr zum ersten Mal eine doppelte Klasse geführt worden, sagt Heim. 42 Frauen besuchen in Salez seit dem August 2022 eines oder mehrere Module. Am Arenenberg sind es 41.

Besonders beliebt sind an beiden Orten die Module Gartenbau und Produkteverarbeitung. Wer das Ziel hat, den Fachausweis Bäuerin zu erhalten, muss mindestens sieben weitere Pflichtmodule, wie etwa Textilpflege oder landwirtschaftliche Buchhaltung besuchen und kann dann die Prüfung zur Bäuerin ablegen.

Amateurin aus Berlin, Expertin aus Schaffhausen

Was bringt eine Frau dazu, sich für eines oder mehrere Module an der Bäuerinnenschule anzumelden? Nachgefragt bei den Teilnehmerinnen am Arenenberg: «Eine Kollegin hat mir davon erzählt», sagt eine. «Ich will lernen, wie man einen Haushalt führt», eine andere. Auf die Frage, ob die Frauen einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben, schütteln die meisten den Kopf. Aber, was eine Teilnehmerin sagt, scheint auf fast die Hälfte der Frauen zuzutreffen:

«Mein Partner ist Landwirt und wir wollen gemeinsam einen Betrieb übernehmen.»

Lea Königer kommt ursprünglich aus Berlin und übernimmt nächstes Jahr mit ihrem Partner einen Bauernhof. Bild: Andrea Tina Stalder

Das ist auch der Plan von Lea Königer. Die 28-Jährige ist nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen, sondern stammt aus Berlin. Sie sagt:

«Irgendwann wollte ich raus aus der Stadt und kam deshalb in die Schweiz.»

Hier begann sie in der Landwirtschaft zu arbeiten, das habe sie schon immer interessiert. Bei der Arbeit lernte Königer dann ihren jetzigen Partner, einen Landwirt, kennen.

«Gemeinsam übernehmen wir im Januar einen Hof.»

Wäre das nicht der Fall, hätte sie die Bäuerinnenschule wohl nicht gemacht, sagt sie. So wie Königer hat gemäss Roth rund ein Drittel der Teilnehmerinnen keinen bäuerlichen Hintergrund.

Denise Friesacher ist Hauswirtschaftslehrerin ‒ und lernt im Modul Produkteverarbeitung trotzdem noch Neues. Bild: Andrea Tina Stalder

Auch Denise Friesacher gehört zu diesem Drittel. Die 52-Jährige kommt aus Schaffhausen und ist seit 27 Jahren Hauswirtschaftslehrerin. Am Arenenberg besucht sie nur das Modul Produkteverarbeitung.

«Es ist ein Tag für mich, an dem ich mir Zeit nehme, um mich vertiefter mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen.»

Das sei sehr schön und trotz ihrer langjährigen Berufserfahrung habe sie bereits ein paar neue Kniffe für den Haushalt gelernt.

Neben Hauswirtschaftslehrerin Friesacher gibt es im Modul unter anderem auch eine ausgebildete Fachfrau Gesundheit, eine Mittelschullehrerin oder eine gelernte Hochbauzeichnerin und vierfache Mutter. Sie führt mittlerweile mit ihrem Mann zusammen einen Bauernhof und sagt:

«Es ist schön, gleichgesinnte Frauen zu treffen und an diesem Tag etwas Abwechslung zum Hofalltag zu erleben.»

Boom wegen Corona, Klima und der Volksschule

Ein Grund für den Bäuerinnen-Boom sei die Volksschule, sagt Lehrgangsleiterin Heim. Dort seien die hauswirtschaftlichen Fächer in den letzten Jahren sukzessive gekürzt worden. Berufskollegin Roth vermutet, dass jüngere Menschen deshalb weniger über das Kochen und Haushalten wüssten und sich dieses fehlende Wissen in Kursen wie am Arenenberg oder in Salez aneignen.

Kursleiterin Esther Maurer schaut ihren Teilnehmerinnen über die Schulter ‒ seit 19 Jahren arbeitet sie als Lehrerin am Arenenberg. Bild: Andrea Tina Stalder

Auch die Coronapandemie habe wohl ihren Anteil am gestiegenen Interesse an der Bäuerinnenausbildung, sagt Heim. «Das Wissen, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass alles immer zur Verfügung steht.» Dazu komme der allgemeine Nachhaltigkeitstrend.

«Die ganze Debatte um Klimapolitik hat das Interesse am Selbermachen geschärft.»

Dem pflichtet Sybille Roth bei. «Die Menschen wollen lernen, wie sie Lebensmittel herstellen können und über Inhaltsstoffe Bescheid wissen.» In den Kursen behandle man genau das, spreche etwa über Food Waste.

Das findet eine junge Baselländerin wichtig, die gerade einen Hefeteig knetet. «Mir gefällt es, mit der Natur in Kontakt zu kommen», sagt sie. Ursprünglich war sie in der Verlagsbranche tätig, machte dann ihr Hobby zum Beruf und arbeitet heute in der Landwirtschaft. «Ich arbeite gerne mit Tieren und will sehen, was aus meiner Arbeit entsteht», sagt sie.

Männer und Frauen könnten Module gemeinsam besuchen ‒theoretisch

Sybille Roth leitet die Bäuerinnenschule am Arenenberg. Bild: PD/Mario Gaccioli

Am Arenenberg sei noch ein weiterer Faktor dafür verantwortlich, dass die Module ‒ mittlerweile wieder ‒ gut besucht sind. Denn um das Jahr 2010 seien die Teilnehmerinnenzahlen sehr tief gewesen, sagt Roth. Um das zu ändern, habe man eine Arbeitsgruppe gebildet, mit Vertretern des kantonalen Bauernverbands, des Landfrauenverbands und des Arenenbergs. «So hat man die Anspruchsgruppen mit ins Boot geholt und ist der Branche wieder näher gekommen», sagt Roth. Durch klare Führung und gezielte Werbung sei es von da an wieder bergauf gegangen.

Die Modulbesucherinnen sind im Durchschnitt zwischen 25 und 28 Jahre alt, sagt Roth. Und brächten ganz unterschiedliche Wissensstände mit.

«Diese Heterogenität in den Modulen aufzufangen, ist manchmal herausfordernd.»

Eine, die das bereits seit 19 Jahren macht, ist Esther Maurer. «Es macht mir immer noch Spass, mit den jungen und motivierten Frauen zu arbeiten», sagt sie. An diesem Tag zeigt sie den Teilnehmerinnen des Moduls Produkteverarbeitung, wie sie den perfekten Hefeteig zubereiten können. Der Trick: Oft sei er zu trocken, er dürfe ruhig etwas klebrig sein.

Esther Maurer unterrichtet seit 19 Jahren am Arenenberg. Bild: Andrea Tina Stalder

Männer gibt es im diesjährigen Kurs, wie auch in den meisten Vorjahren, keine. «Wir hatten vor Jahren einen pensionierten Mann, der sich zum bäuerlichen Haushaltsleiter ausbilden liess», sagt Roth. Sie wünscht sich, dass noch mehr Männer auf die Ausbildung aufmerksam würden.

Bereits jetzt ermöglicht es das Modulangebot am Arenenberg, dass Absolvierende der Betriebsleiterschule sowie der «Weiterbildung Ernährung, Hauswirtschaft, Bäuerin» teilweise miteinander Module besuchen. Dieses Angebot werde aber von beiden Seiten noch eher wenig genutzt. Noch scheint die klassische Rollenteilung vorzuherrschen.

Teig kneten, Beete ansäen oder die Buchhaltung für einen Hof machen: All das lernen Frauen in der Bäuerinnenschule. Bild: Andrea Tina Stalder

