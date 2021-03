Landwirtschaft und Umweltschutz Ein weiterer Sieg für Bauernpräsident Markus Ritter: Parlament blockiert die ökologische Agrarreform – auch die Ostschweizer Bürgerlichen stemmen sich dagegen Die Agrarpolitik 22+ wird auf Eis gelegt: Das hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat beschlossen. Die Reform enthält unter anderem mehr Verpflichtungen für den Umweltschutz. Bei FDP und Mitte gab es zwar einzelne Stimmen gegen die Sistierung, aber nicht aus der Ostschweiz. Linksgrüne Parlamentsmitglieder machen ihrem Ärger Luft. Adrian Vögele 16.03.2021, 13.57 Uhr

Er hat sich durchgesetzt: Bauernpräsident Markus Ritter (Die Mitte/SG) am Dienstag im Nationalrat. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Der Landwirtschaftsminister in Bundesbern kann planen, was er will: Wenn Bauernpräsident Markus Ritter nicht einverstanden ist, wird daraus nichts. Dieser Eindruck bestätigte sich am Dienstagvormittag, als der Nationalrat über die nächste Agrarreform, die Agrarpolitik 22+, abstimmte. Genauer: Über die Frage, ob diese nun definitiv sistiert werden soll. Der Ständerat hatte sich bereits dafür ausgesprochen, die Reform auf Eis zu legen. Zuerst seien vertiefte Abklärungen nötig. Ein zentraler Punkt der Reform ist die verstärkte ökologische Ausrichtung der Landwirtschaft. Die Agrarpolitik 22+ enthält etwa Massnahmen zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen und des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln.

SVP geschlossen gegen Parmelin

Der Entscheid des Nationalrats, die Reform aufzuschieben, fiel relativ knapp - mit 100 zu 95 Stimmen bei einer Enthaltung. SP, Grüne und GLP waren geschlossen dagegen. Die SVP hingegen ging auf Konfrontation mit ihrem Bundesrat Guy Parmelin und befürwortete die Sistierung einstimmig. In der FDP und der Mitte wollte ebenfalls eine Mehrheit die Reform aufschieben und einen zusätzlichen Bericht abwarten. Es gab in diesen Fraktionen zwar einzelne Abweichler - neun Nein-Stimmen bei der FDP, vier Nein und eine Enthaltung bei der Mitte. Allerdings nicht aus der Ostschweiz: Alle Ratsmitglieder von SVP, FDP und Mitte aus der Ostschweiz unterstützten die Sistierung und damit den Kurs von Bauernpräsident Markus Ritter (Die Mitte/SG).

Klar angenommen wurde dann aber der Zahlungsrahmen für die Landwirtschaft: 14 Milliarden Franken für die Jahre 2022 bis 2025.

Gysi: «Sture Haltung» wird sich an der Urne rächen

Diese Beschlüsse führte bei Links-Grün und der GLP zu - gelinde gesagt - lebhaften Reaktionen. In den sozialen Medien hagelte es Kritik. «Wie kann die Agrarlobby nur so fern der Bedürfnisse der Bevölkerung sein?», schrieb Barbara Gysi (SP/SG) auf Twitter. Für diese «sture Haltung» werde die Quittung am 13. Juni an der Urne folgen. Damit ist die eidgenössische Abstimmung über die Trinkwasser- und Anti-Pestizid-Initiativen gemeint. Einige Anliegen dieser Initiativen zugunsten von mehr Ökologie in der Landwirtschaft wären in der jetzt sistierten Agrarreform enthalten.

Franziska Ryser äusserte sich auf demselben Kanal: «Die Bürgerlichen sistieren die Agrarreform, verweigern jegliche Diskussion um eine Weiterentwicklung der Landwirtschaft und setzen damit auch unsere Klimaziele aufs Spiel.» Der parlamentarische Weg sei blockiert, nun müsse die Bevölkerung entscheiden - und den Initiativen sowie dem CO2-Gesetz zustimmen.

Thomas Brunner (GLP/SG) kritisierte, dass die Ratsmehrheit weiter auf Zeit spiele und damit offensichtlich das Risiko scheue, «sich an vermutlich heissen Kartoffeln die eigenen Finger zu verbrennen. Zukunftstaugliche Führungsverantwortung ginge anders». Den ergänzenden Bericht zur Agrarpolitik 22+, den etwa die FDP verlange, gebe es im Übrigen bereits, ärgerten sich die Kritiker.