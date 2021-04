landwirtschaft Stacheldrahtverbot: Folgen andere Kantone dem Vorbild St.Gallens? Die strengeren St.Galler Regeln für landwirtschaftliche Zäune könnten in vielen Schweizer Kantonen übernommen werden. Im Thurgau und den beiden Appenzell gibt es kein Verbot von Stacheldraht, doch zunehmend Initiativen für den Rückbau. Marcel Elsener 24.04.2021, 05.00 Uhr

Alpfahrt zur unteren Schwägalp: Im Alpstein ist Stacheldraht auf den Alpweiden weit verbreitet, aber auch im Rückgang begriffen. Bild: Key / Regina Kuehne

Stacheldraht sei von «vorgestern», meinten Kritiker im St.Galler Kantonsrat. Stacheldraht sei praktisch, günstig und schier unzerstörbar, hielten bäuerische Ratsvertreter dagegen. Allerdings kommt auch die Landwirtschaft immer mehr von der aggressiven Zaunart ab, die für Wildtiere gefährlich und vielen Menschen ein Dorn im Auge ist.

Im Bundesrecht ist Stacheldraht nur punktuell geregelt: Wer «Stacheldrahtverbot Schweiz» googelt, stösst zuerst und nur auf das Verbot bei der Haltung von Pferden (sowie Lamas und Alpakas). Ansonsten fehlen auf Bundesebene Vorgaben im Umgang mit Zäunen zum Schutz von Wildtieren. Der bundesgesetzlich vorgeschriebene Schutz von wildlebenden Säugetieren und Vögeln sowie die Vernetzung ihrer Lebensräume sind den Kantonen überlassen. Den Umgang mit Stacheldraht und anderen Zäunen wie Maschendraht und Flexinetzen (die für Wildtiere ebenfalls gefährlich werden können) regeln die Kantone auf unterschiedlichste Weise – wenn überhaupt.

Das neue St.Galler Gesetz als Impuls für andere Kantone

Die Lösung im Kanton St.Gallen könnte den Anstoss zu ähnlichen Regelungen in anderen Kantonen geben, meint der oberste St.Galler Jäger und Co-Initiant der Initiative «Stopp Tierleid – gegen Zäune als Todesfallen für Wildtiere», Peter Weigelt. Das diese Woche beschlossene Gesetz ist als Thema an der nächsten Sitzung der Präsidentenkonferenz der sogenannten Revierkantone (nebst St.Gallen sind das Thurgau, Schaffhausen, Zürich, Luzern, Aargau, Basel-Stadt und Land) am 5. Mai traktandiert, Weigelt wird rapportieren. Das Verbot von Stacheldraht erwägen manche Kantone – St.Gallen könnte mit seinem weitreichenden Verbot mit Ausnahme der Rindviehweiden im Sömmerungsgebiet zum Vorbild werden.

David Clavadetscher, Geschäftsführer von Jagd Schweiz, dem Dachverband der Schweizer Jägerinnen und Jäger (die sich selbstredend auch als «Anwälte der frei lebenden Wildtiere» verstehen), begrüsst die von Jagd- und Umweltverbänden forcierte St.Galler Lösung. Jagd Schweiz werde prüfen, ob und wie sich die Vorschriften auch für andere Kantone umsetzen liessen, sagt er. Dabei setze man nicht auf Initiativen, sondern auf verbindliche Gespräche mit den Bauernverbänden und Kantonsbehörden. Heute werde der Umgang mit Zäunen in jedem Kanton unterschiedlich gehandhabt, ein «mühsamer, anstrengender Flickenteppich», sagt Clavadetscher. «Ein vorbildhaftes Instrument, wie es St.Gallen jetzt geschaffen hat, darf man im föderalistischen System auch einmal kopieren.»

In der Nachbarschaft kennt nur Graubünden ein Verbot

Der Flickenteppich auf Kantonsstufe bestätigt sich in der direkten St.Galler Nachbarschaft. Die meisten Nachbarkantone haben – bis dato – bessere Bestimmungen für Stacheldraht und andere Zäune, was die St.Galler Initiative inspirierte. Graubünden hat ein generelles Stacheldrahtverbot – allerdings nur in seinem Musterbaugesetz für die Gemeinden. Die meisten Bündner Gemeinden haben diese Bestimmungen in ihren Baureglementen und Polizeigesetzen übernommen, doch gibt es etliche Ausnahmen. Der Kanton Glarus kennt ein spezifisches Verbot von Stacheldrähten, jedoch nur entlang von Strassen und Wegen, weil sie «Menschen und Tiere gefährden». Bei den Weidezäunen hat Glarus klare Vorschriften: So müssen ausserhalb der Weidesaison Stacheldrähte abgelegt und Elektronetze entfernt werden.

Im Thurgau gibt es zum Stacheldraht keine explizite gesetzliche Regelung. Der Rückbau ungebrauchter Zäune ist wie in anderen Kantonen im Jagdgesetz geregelt, allerdings nur mit «angemessenen Fristen». Jedoch arbeitet der Kanton mit dem vorbildlichen Merkblatt «Zäune ausserhalb der Bauzone», das Forstamt, Jagd- und Fischereiverwaltung und Jagd Thurgau 2009 verfassten. Dort ist Stacheldraht für alle Gebiete mit roter Schrift als «nicht zu verwenden» aufgeführt. Im Gegensatz zu St.Gallen hat der Thurgau keinerlei Sömmerungsgebiet, das eine Ausnahmeregelung bräuchte.

Stacheldraht auch in den beiden Appenzell «deutlich rückläufig»

Auch Appenzell Ausserrhoden kennt für Stacheldraht keine besonderen Bestimmungen. «Er wurde früher häufig vor allem im Sömmerungsgebiet verwendet», sagt Heinz Nigg, Leiter Amt für Raum und Wald. «Der Trend ist aber deutlich rückläufig. Er ist auch in der Landwirtschaft wenig beliebt.» Neue Zäune seien «eher selten», doch gebe es «leider noch jede Menge Altlasten im Gelände». Das Problem und damit die Wildfallen seien nicht die gut unterhaltenen Zäune, sondern «lose herumliegende Stacheldrähte oder halb verrottete, eingewachsene Zaunabschnitte». Um den Abbau solcher Zäune bemühen sich – wie in anderen Kantonen auch – nebst Behörden auch der Bauernverband sowie Naturschutz- und Jagdvereine, die teils mit Beiträgen unterstützt werden.

Einen Zusatz in der Ausserrhoder Jagdverordnung hat St.Gallen nun übernommen: Weil «Weidezäune für Vieh Wildwechsel nicht übermässig beeinträchtigen dürfen», gibt es eine zeitliche Vorgabe für den Abbau – «flexible Maschenzäune sind nach dem Abweiden der Wiesfläche innert acht Tagen zu entfernen». Diese Vorschrift werde von den Landwirten «gut befolgt», sagt Oberförster Nigg, bei Verstössen («zwei, drei Mal pro Jahr») genüge in der Regel die Aufforderung des Wildhüters, leere Flexinetzzäune zu entfernen. Mit dieser Vorschrift habe Ausserrhoden ein «in der Praxis bewährtes Instrument, diese für die Wildtiere problematischste Zaunart unter Kontrolle zu halten».

«Schon lange ein sehr präsentes Thema» ist Stacheldraht in Appenzell Innerrhoden, sagt Rahel Mettler, Amtsleiterin Land- und Forstwirtschaftdepartement. Ein Verbot und explizite Regeln gibt es nicht, doch bemühe sich Innerrhoden mit der 2018 eingeleiteten Massnahme «Wald und Hirsch» um einen reduzierten Einsatz von Stacheldraht im heiklen Sömmerungsgebiet und teils eidgenössischem Jagdbanngebiet. «Die Sensibilisierung der Alpwirtschaft ist weit fortgeschritten», sagt Mettler und betont die Eigeninitiative der Bauern, die in den letzten Jahren geschätzt einen Drittel der Stacheldrähte abgebrochen und durch Litzenzäune ersetzt hätten. Nun diskutiere man, wie dies weiter gefördert werden könne. Bei einem Verbot wären der «enorme Aufwand für den Vollzug» zu bedenken und einige Ausnahmen zu regeln, sagt Rahel Mettler. «Bei Absturzstellen ist Stacheldraht noch immer die beste Variante.»

Die Feststellung des St.Galler Initiativkomitees bei der Lancierung seiner Initiative, wonach die Nachbarkantone «griffigere Gesetze» oder «klarere Leitlinien» hätten, gilt nicht mehr. Vielmehr ist St.Gallen zum Impulsgeber für weitere Stacheldrahtverbote oder Rückbauefforts geworden.