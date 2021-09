Landwirtschaft «Die Kühe lernen es schneller als die Landwirte»: So funktioniert der neue Hightech-Stall am Arenenberg Am Arenenberg bestimmen die Kühe ihren Tagesablauf selbst. Das verändert die Aufgabe der Landwirte. Ein Augenschein auf dem Hof, der auf den ersten Blick wie ein Wellnesstempel für Kühe wirkt. Sheila Eggmann Jetzt kommentieren 25.09.2021, 10.00 Uhr

Der rote Roboter ist die Putzkraft im Stall: Er besprüht den Boden mit Wasser und reinigt ihn von Kot. Bild: Andri Vöhringer

Die dumme Kuh gibt es nicht. Ismanda steht im Stall des Kompetenzzentrums für Landwirtschaft am Arenenberg und ist besonders gmerkig. Sie weiss: Will sie auf die Weide, muss sie zuerst an den Melkroboter. Dort gibt's als Belohnung jeweils Graswürfel, Maiswürfel oder Zuckerrübe. Automatisch. Und nur so viele, wie für sie vorgesehen sind. Als besonderes Zückerli öffnet sich zusätzlich das Tor zur Weide.

Das hat Ismanda schnell gelernt. Hansjörg Hauser, Betriebsleiter Landwirtschaftsbetrieb Arenenberg, sagt:

«Die Tiere begreifen das neue System fast schneller als wir.»

Die Kuh ist eine von 37, die Mitte Juli in den neuen Hightech-Stall zogen. Die Landwirtschaftsschule Arenenberg will mit dem Stall diverse Experimente durchführen. Es sei noch kein fixfertiger Stall der Zukunft, sondern ein Ort, an dem man dazulernen will. Er kostete 2,4 Millionen Franken, die Planungsphase dauerte rund zehn Jahre. Am Donnerstag konnten interessierte Landwirtinnen und Landwirten den Stall begutachten.

Acht Quadratmeter Liegefläche für jede Kuh

Eine Kuhglocke läutet den Rundgang durch den Betrieb ein. Los geht's auf der Zuschauertribüne, von ihr aus sieht man auf die Liegeflächen. Wären wir in einem Wellnesstempel, wäre das die Ruhe- und Liegezone. «Der Kompostierungsstall bietet den Kühen maximalen Liegekomfort und Bewegungsfreiheit», steht auf einem Plakat auf der Tribüne.

Eine Gruppe Kühe liegt im Sägemehl. Links von ihnen fährt der Putzroboter piepend vor der Fressstation durch. Ab und zu sind ihm Kuhbeine im Weg, die dazugehörigen Kühe machen widerwillig Platz. Anders als bei manch traditionellem Hof sind die Tiere hier nicht in Boxen untergebracht und auch nicht angeleint. Sie können sich ihren Platz selbst aussuchen. Überhaupt bewegen sie sich frei. Sie laufen selbstständig zur Fressstation, selbstständig zum Melkroboter, selbstständig zur Weide und wieder zurück.

Auf dieser Fläche können sich die Tiere frei bewegen. Der mit Sägemehl belegte Boden kompostiert die Ausscheidungen. Bild: Andri Vöhringer

Der Boden auf der Liegefläche besteht aus rund 50 Zentimeter tiefem Sägemehl. Dieses hat eine besondere Aufgabe. Es soll den Kot und Harn der Tiere aufnehmen und kompostieren. Das stellt die Stallbetreiber vor Herausforderungen: Das Sägemehl muss an genügend Sauerstoff kommen, damit die Kompostierung gelingen kann. Ausserdem dürfen die Temperaturen nicht zu tief sein.

Jede Kuh hat einen Sensor

Direkt unter der Tribüne steht eine Kuh beim automatischen Melksystem. Dieses generiert verschiedene Daten: Etwa Farbe, Fettgehalt oder Temperatur der Milch wie auch das Gewicht der Tiere. Weitere Aktivitäten der Kuh werden mit einem Sensor gemessen, etwa, wie oft sie wiederkaut oder zu welcher Zeit sie fressen geht. Fällt etwas auf, erhält die Landwirtin oder der Landwirt eine Meldung direkt aufs Handy.

Michael Schwarzenberger. Bild: Andri Vöhringer

Melkroboter gibt’s schon länger auf Bauernhöfen, eher ungewöhnlich ist die Kombination mit einem hohen Anteil Weide. Auf dem Arenenberg hat man sich aus diversen Gründen dafür entschieden. «Das wird einerseits von der Bevölkerung und andererseits von der Agrarpolitik goutiert. Und das Futter auf der Weide ist das günstigste», sagt Michael Schwarzenberger, Leiter Milchproduktion.

Die Weiden werden genau abgemessen

Doch die Weidehaltung birgt besondere Tücken. Das Ziel ist, dass eine Kuh dreimal pro Tag an das Melksystem geht: am Morgen, am Mittag und am Abend. Gefällt es der Kuh aber zu gut auf der Weide, bleibt sie dort und kommt nicht zurück zum Melken. Das bedeutet für die Betreiber des Arenenbergs: Die Weide muss genau so gross sein, dass es der Kuh nach einer gewissen Anzahl Stunden auf ihr langweilig wird und sie so freiwillig zurückkommt. Und mit «es wird ihr langweilig» meint man: Sie hat nichts mehr zu fressen. Aber beim Melksystem, das haben die Tiere ja gelernt, gibt's wiederum Graswürfel, Maiswürfel oder Zuckerrüben. Schwarzenberger sagt: «Das, was die Kuh lockt, ist immer das Futter.»

Das Weidemanagement sei die grosse Herausforderung im neuen Stall. Man kann nicht immer genau abschätzen, wie lange eine Kuh zu fressen hat.

«Und manchmal ist das Wetter super für die Kühe, dann liegen sie gerne ein wenig draussen und verspäten so den ganzen Ablauf.»

Über eine Strasse geht's zur Weide. Damit die Kuh nicht abhaut, wurden auf der Strasse Roste eingebaut. Bild: Andri Vöhringer Und damit die Autofahrer anhalten, wurde ein «Achtung-Kuh»-Schild angebracht. Bild: Andri Vöhringer Über die Weidewege gehts zur zugeordneten Weide. Bild: Andri Vöhringer Und hier gibt es etwas zu essen. Die Kühe bleiben hier, bis sie kein Futter mehr haben. Bild: Andri Vöhringer Anschliessend kehren sie selbstständig in den Stall zurück. Bild: Reto Martin Das Tor misst den Sensor der Kuh: Der Landwirt weiss nun, dass sie zurück ist. Bild: Reto Martin

Abends werden die Tiere im Stall gefüttert. Das regelmässige Zuschieben des Futters übernimmt ein Automat. So viele Maschinen und Daten in einem Stall – sie verändern auch die Arbeit der Landwirtinnen und Landwirte. Diese müssen lernen, die Daten, die die Roboter liefern, auszuwerten. Ganz auf den Roboter könne man sich aber nicht verlassen, die Herde müsse man auch so beobachten und im Griff haben. «Viele Roboter sind aber eine grosse Hilfe, der Mistroboter und das Melksystem zum Beispiel», sagt Schwarzenberger.

Wie funktioniert es bis jetzt? Schwarzenberger sagt: «Wir sind zufrieden. Wir lernen immer noch dazu, man kann vieles optimieren. Aber im Grossen und Ganzen funktioniert es bereits recht gut.»

Das sagen die Landwirte

Nach dem Rundgang gab's für die Anwesenden Getränke, Wurst und Zeit, sich untereinander auszutauschen. «Der Arenenberg hat mit diesem Stall genau das Richtige gemacht», sagt ein 36-jähriger Landwirt aus Altnau. Es sei gut, dass sie etwas unkonventionelles ausprobieren. Er fügt an:

«Für einige Betriebe kann das in Zukunft ein Weg sein.»

Herausforderungen mit diesem System sieht er für die Betriebsleiter, vor allem beim Ausrechnen der Weideflächen. Ein 56-jähriger Landwirt aus dem Kanton St.Gallen sagt: «Das Konzept ist interessant, vor allem in Bezug aufs Tierwohl. Es ist schön, wenn die Kühe das machen können, was sie gerade möchten.» Bei ihm selbst sehe er aber in der Umsetzung Schwierigkeiten. Die Finanzierbarkeit ist ein Thema, ein anderes, dass bei ihm die Wege zur Weide über diverse Strassen führen.

Eine 35-Jährige, die auf einem Hof im Thurgau lebt, findet den Ansatz gut, dass man hier verschiedenes ausprobiert, um später Empfehlungen rausgeben zu können. «So kann man die Landwirte von Fehlinvestitionen abhalten.» Gut findet sie, dass viele körperliche Arbeiten durch die Technik wegfallen. Gleichzeitig sei es aber schwer, die vielen verschiedenen Daten richtig auszuwerten. «Das muss man auch zuerst lernen.»

Ein pensionierter Landwirt und ehemaliger Lehrer am Arenenberg begrüsst es, dass man mit den Schülern direkt beim neuen Stall etwas lernen kann. Er sagt aber auch, dass das Herz immer bei der Kuh sein müsse, und nicht beim Roboter:

«Die Daten sind wertvoll. Aber sie alleine bringen nichts. Man darf die Verbindung zur Kuh nicht verlieren.»

Am Samstag, 25. September und Sonntag, 26. September, von 10 bis 16 Uhr, weiht der Arenenberg den neuen Milchviehstall ein. Die Bevölkerung kann den Stalles frei besichtigen. Es gibt eine Festwirtschaft. Weitere Informationen gibt es hier.