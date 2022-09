Luzern: Männer ergaunern mit Tricks in Casinos viel Geld

Landesgericht Feldkirch Tricks wie im Film: 65-Jähriger betrügt Casinos um mehrere zehntausend Franken Mit ausgeklügelten Tricks ergaunerten ein 65-Jähriger und seine Komplizen in Casinos in Bregenz, Wien und Luzern mehrere zehntausend Euro und Franken. Der Mann stand deshalb in Feldkirch vor Gericht. Christiane Eckert 22.09.2022, 05.00 Uhr

Mit versteckten Magneten manipulierten die Betrüger das Roulettespiel in einem Luzerner Casino. Bild: Kin Cheung / ap

Er ist nur einer der Ganoven. Der 65-jährige Georgier, selbst spielsüchtig und bislang unbescholten. Es geht um insgesamt drei Angriffe auf Casinos im Jahr 2018 und 2019. Ein Angriff in Bregenz, Schaden: 6225 Euro. Weitere in Wien, Schaden: weitere 26'000 Euro. Letzterer in Luzern, Schaden nochmals 32'000 Schweizer Franken. Was Wien betrifft, hatte die Staatsanwaltschaft angenommen, dass der Georgier den Plan ausgeheckt und die Reise der Mitbetrüger organisiert hatte. Dafür gab es allerdings zu wenig Beweise. Deshalb wurde der 65-Jährige in diesem Fall freigesprochen.