Landesgericht Feldkirch Landwirt schrieb sich selbst Drohbriefe und schlich nachts ums Haus der Ex-Freundin Jungbauer muss 4500 Euro Strafe zahlen, vier Monate Haft gabs auf Bewährung. Christiane Eckert Jetzt kommentieren 27.11.2022, 17.00 Uhr

Ein Landwirt wurde dabei gesehen, wie er nachts ums Haus seiner Ex-Freundin schlich. Bild: Dedmityay

Zunächst stritt der bislang Unbescholtene alles ab. Dann gab er zumindest ein «Märchen» zu. Dabei ging es darum, dass der junge Mann im Sommer dieses Jahres nach dem Bezirksmusikfest in Lingenau einen Unfall verursacht hatte. Dabei war er betrunken. Der Polizei erzählte er, dass er keine Ahnung habe, wer das Auto gelenkt habe, er jedenfalls nicht.

Dass er diese Geschichte erfunden hatte, bestritt der junge Mann zunächst, dann gab er es allerdings zu. Somit sind diese falsche Beweisaussage und das Vortäuschen einer mit Strafe bedrohten Handlung fix. Beim zweiten Themenkomplex geht es darum, dass der junge Mann behauptet, er werde immer wieder von unbekannten Tätern bedroht.

Inhaltlich spricht er dabei von einem Dutzend Drohschreiben, in denen jemand fordert, der Angeklagte solle seine Ex-Freundin in Ruhe lassen, sonst passiere etwas. Der 23-jährige Beschuldigte war mit dem 19-jährigen Mädchen eineinhalb Jahre zusammen, ehe sie Schluss machte. Man traf man sich noch hin und wieder, Streit oder Diskussionen gab es aber offenbar nicht.

Doch es gibt zu viele «Zufälle». Der Angeklagte bleibt dabei, dass er hier nie gelogen habe. Er habe tatsächlich immer wieder seltsame Briefe vorgefunden, sein Auto sei beschädigt worden und andere wundersame Dinge.

Er schlich nachts ums Haus der Freundin

Die Ex-Freundin glaubt, dass ihr ehemaliger Freund hinter der Sache steckt. Einmal habe man ihn auch gesehen, wie er nachts um ihr Haus geschlichen sei. Bei einem der Drohbriefe liess sich mittels Zeitstempel feststellen, wann der Brief am Postamt aufgegeben wurde. Der Angeklagte, der selbst zugibt, maximal drei Mal pro Jahr dort einen Brief aufzugeben, räumt ein, eine halbe Stunde zuvor beim betreffenden Postamt gewesen zu sein.

«Ist das nicht ein grosser Zufall?», hakt Richter Martin Mitteregger nach. Mag sein, aber ich war das nicht», so der Beschuldigte. Dass er vor der Polizei gestand: «Na gut, wenns die Polizei sagt, dann war ich das halt und zahl die Strafe», erklärt der Angeklagte so, dass er das einfach so leichtfertig daher gesagt habe.

Nach mehrstündigem Prozess gibt es ein Urteil: Falsche Beweisaussage, Fälschung von Beweismitteln, Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung und gefährliche Drohung. Die Strafe: 4500 Euro Geldstrafe plus vier Monate bedingte Haft. Als Motiv ist verschmähte Liebe und Enttäuschung das Naheliegendste, heisst es in der Begründung. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

