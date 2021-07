Vorarlberg: Mann vergriff sich an Buben aus der Verwandtschaft

Landesgericht Feldkirch Er vergriff sich an Buben aus seiner Verwandtschaft: Mann wird zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt Der 56-jährige Angeklagte missbrauchte seine Opfer über Jahre unbemerkt im eigenen Haus. Die Vorwürfe stritt er bis zuletzt ab. Dennoch befand ihn das Gericht für schuldig. Christiane Eckert 13.07.2021, 12.00 Uhr

Die Opfer waren zwischen sieben und 16 Jahre alt. Keystone

Bereits im ersten Prozessdurchgang im Mai versuchte der Verteidiger die Unschuld seines Mandanten zu untermauern: «Das ist doch grotesk! Ein sechsfacher Familienvater sieht seine Kinder aufwachsen und soll gleichzeitig – quasi am laufenden Band – Buben sexuell missbraucht haben.» Die Staatsanwältin trug in ihrem Eröffnungsplädoyer die Vorwürfe gegen den 56-Jährigen, der seit langem in Österreich lebt, vor. Es sind sexuelle Übergriffe, die im Zeitraum 2001 bis 2014 in verschiedener Intensität stattgefunden haben. Der Angeklagte selbst beteuert, dass er nie einen der Buben zu sexuellen Handlungen gezwungen habe, von Gewalt keine Rede. Die Opfer schilderten in ihren Einvernahmen jedoch ein ganz anderes Szenario.

Karate und Musizieren als Köder

Der Angeklagte, der mit den Kindern verwandt ist, verstand es, sie anzulocken. Die Opfer, allesamt männlich, waren interessiert an Karateunterricht. Auch «Saz», ein türkisches Saiteninstrument, gefiel den Kindern im Alter zwischen sieben und 16 Jahren. Doch im Haus des Angeklagten, im Keller sowie im Schuppen wurde nicht das Kämpfen geübt oder musiziert. Stattdessen hielt der Erwachsene die Kinder fest und missbrauchte sie. Teils blieben die Taten beim Versuch, teils war der Täter bekleidet, teils nackt. In etlichen Fällen kam es sogar zur analen Vergewaltigung – die Opfer wehrten sich vergebens. Die Verteidigung hingegen ist überzeugt, dass es sich um Lügen und eine Absprache handelt: «Alles Märchen. Wer's glaubt, wird selig!»

Die Videos der Einvernahmen sämtlicher Opfer wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgespielt. Die Richter machten sich so ein Bild von der Glaubwürdigkeit der Betroffenen, die heute im jugendlichen und erwachsenen Alter sind. Die Verteidigung beantragte etliche Zeugen, hauptsächlich Familienangehörige. Sie sollten bestätigen, dass es in den beengten Wohnverhältnissen unmöglich gewesen sei, sich mit den Opfern immer wieder heimlich und unbemerkt für sexuelle Handlungen zurückzuziehen.

Der Senat glaubte jedoch den Opfern und sprach den 56-Jährigen in allen Anklagepunkten schuldig. Die Haft für den bislang Unbescholtenen wurde auf viereinhalb Jahren gesetzt. Zudem muss der Mann 4000 Euro an Entschädigung zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Anklagebehörde ist die Strafe zu niedrig. Die Verteidigung will die Entscheidung ebenfalls bekämpfen.