Das haben Ostschweizer ÖVs nebst der Thurbo-Kuh schon befördert

Kuriositäten Ein stinkender Geissbock, ein Pony und der Hausrat – das haben die Ostschweizer ÖV nebst der Thurbo-Kuh schon befördert Am Sonntagabend fuhr eine Kuh in Begleitung von jungen Landwirten im Thurbo von St.Gallen nach Muolen. Der Vorfall sorgte gleichermassen für Lacher und Empörung. Ostschweizer Transportgesellschaften öffnen auf Nachfrage ihr Archiv und erzählen von den seltsamsten Transporten. Tobias Hug 01.03.2023, 18.09 Uhr

Eine Kuh fuhr mit seiner Begleitung von St. Gallen nach Muolen. Bild: PD

Die zahlreichen Reaktionen zur Kuh, die nach der Tier-&-Technik-Messe in St. Gallen per Thurbo nach Muolen in den Stall fuhr, gehen auf keine Kuhhaut. Ein Kommentar in den sozialen Medien unter unserem Artikel lautete gar: «Das ist der Grund, warum ich den ÖV vermeide.» Eine Kuh im Regionalzug sieht man wahrlich selten. Doch wie sieht es mit anderen Kuriositäten aus, welche Fahrgäste in Bussen und Zügen transportieren, oder dies zumindest versuchen? Verschiedene Transportunternehmen der Ostschweiz haben für uns ihre Archivperlen ausgegraben.

Fasnächtler und Gummiboote

Manche Jahreszeiten bringen zwangsläufig den Transport bestimmter Dinge mit sich. So etwa in der Fasnachtszeit. Wie Hans Koller von Bus Ostschweiz erzählt, versuchen maskierte Gruppen während der Fasnachtszeit regelmässig, ihre Leiterwagen mit Musikanlagen im Bus zu transportieren. Dies werde situativ gehandhabt. «Solange es Platz hat und die übrigen Mitreisenden nicht stört, werden solche Gefährte mitgenommen», sagt Koller. Ein Reglement dazu gebe es nicht.

Gemäss Thurbo-Mediensprecher Christian Baumgartner werden ihre Züge in den Sommermonaten regelmässig mit Paddel- und Schlauchbooten sowie anderen aufblasbaren Schwimmunterlagen geflutet. Da werde es schnell eng im Wagen, denn «zum Leidwesen der anderen Passagiere sind die Schwimmkörper dabei meist schon aufgeblasen». Ausserdem habe vor einiger Zeit ein Reisender versucht, sein ganzes Hab und Gut im Thurbo von Zürich nach Eschenz zu zügeln.

Fahrgäste beschwerten sich über Gestank

Eine Kuh als Fahrgast hatte in jüngster Zeit kein Unternehmen für Personentransport in seinem Protokoll. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt jedoch, dass Tiertransporte früher durchaus nicht unüblich waren. Wie Brigitte Baur von der Schweizerischen Südostbahn berichtet, führten die Bahnen bis ungefähr ins Jahr 2000 regelmässig Tiertransporte in Güterextrazügen durch. Offiziell gab es dazu einen Tarif für den Transport von lebenden Tieren als Schnellgut. Die Bahnen transportierten damals regelmässig lebende Tiere wie Ziegen, Schafe, Schweine, Kälber und Hühner.

Die Transporte erfolgten mit einem Beförderungsplan – das heisst, die Transporte wurden besonders überwacht, damit das Umladen einwandfrei funktionierte. Für den Transport wurden besondere Boxen verwendet. Bei einem der letzten Tiertransporte wurde ein Geissbock von Samstagern mit dem Voralpen-Express nach Wattwil nach Nesslau-Neu St. Johann befördert. «Bei diesem Transport gab es jedoch Reklamationen von Reisenden, weil der Geissbock offenbar sehr gestunken hatte», erzählt Baur. Die Tiertransportbox mit dem Geissbock war im Voralpenexpress direkt neben dem Bistroabteil platziert.

Büsi aus der Nachbarschaft fährt mit

2011 ereignete sich im Thurgau ein Fall, der sehr an die Kuh aus St. Gallen erinnert: In Märstetten stieg eine junge Frau mit ihrem Mini-Shetland-Pony in den Thurbo ein. Die Halterin des Tieres interpretierte den Personentarif der SBB damals so, dass das Pony namens «Peppe» ein «kleines, zahmes Tier» ist, wie es das Reglement fordert. Mit seinen 82 Zentimetern Höhe sei es auch nicht grösser als eine deutsche Dogge. Immerhin habe die junge Frau ein ganzes Ticket für ihre Begleitung gelöst. Auch sie hatte damals für alle Fälle Bäseli, Schüfeli, und Wasser dabei.

Die Postauto-Mediensprecherin Valérie Gerl weiss von einem Fall aus Nunningen im Kanton Solothurn. Dort erwartete die Fahrgäste mehrmals eine rot-weiss getigerte Katze aus der Nachbarschaft, welche es sich auf einem Sitzplatz bequem machte und jeweils ein paar Stationen mitfuhr.