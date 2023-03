Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Kuhtransport in Thurbo

Kurios Nach Transport einer Kuh im Thurbo: Staatsanwaltschaft prüft eine Strafanzeige gegen den Tierhalter Vor zwei Wochen sorgte die «Thurbo-Kuh» in den sozialen Medien für Furore. Eine Gruppe junger Landwirte fuhr nach der «Tier & Technik»-Messe in St.Gallen mit dem Regionalzug nach Muolen – samt einer Kuh. Von juristischer Seite sieht der Vorfall weniger rosig aus. Gemäss der Staatsanwaltschaft droht dem Tierhalter nun eine Anzeige wegen Verstoss gegen das Tierschutzgesetz. Tobias Hug Jetzt kommentieren 14.03.2023, 16.33 Uhr

Nächster Halt Wittenbach: Die jungen Männer mit der Kuh im Thurbo-Zug. Bild: pd

Es war der (Rinder-)Wahnsinn: Vor zwei Wochen kursierten verschiedene Handyvideos, welche eine Gruppe junger Männer im fahrenden Thurbo zeigten. Mittendrin: eine Kuh, genauer gesagt, ein Rind. Seelenruhig fährt sie im ÖV mit, als pendle sie nicht das erste Mal damit in den Stall. Wie sich später herausstellte, hatten junge Landwirte aus Muolen das Tier an der «Tier & Technik»-Messe gekauft, welche am selben Wochenende auf dem Gelände der Olma-Messen stattgefunden hatte.