Strengere Auflagen und Auswirkung auf Ostschweizer Tattoo-Branche

Kunst, die bleibt Eine bunte Welt oder Il­le­ga­li­tät: Ostschweizer Tattoo-Artists erzählen, welche Auswirkungen strengere Auflagen bezüglich der Farben haben Seit Anfang Jahr gelten in der EU strengere Grenzwerte bei Tätowierfarben. Ob die Schweiz nachzieht, steht noch aus. Der Tattooverband hofft das nicht, denn dann würde die Branche vor noch mehr Problemen stehen. Wir haben bei Ostschweizer Tattookünstlerinnen und Tattookünstlern nachgefragt. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

In der EU gelten strengere Grenzwerte bei Tätowierfarben. Bild: Ralph Ribi

Jede fünfte Person in der Schweiz ziert ein Kunstwerk, das unter die Haut ging. Dabei machen farbige Tattoos rund 30 bis 40 Prozent aus. Doch das könnte sich bald ändern. Denn seit Anfang Jahr gelten in der EU strengere Auflagen für Tattoofarben.

Sichere Farben, aber keine Verbote

Die EU hat für viele Chemikalien, die teils auch in Tattoofarben enthalten sein können, strengere Grenzwerte erlassen. Marc Rudolf von Rohr von Blast ink Tattoo aus Romanshorn kann der Verordnung etwas Positives abgewinnen: «Es ist gut, dass auch die EU mal einiges regelt, was die Farben betrifft. Die Schweiz hat das schon vor längerem gemacht.»

Marc Rudolf von Rohr von Blast ink Tattoo in Romanshorn. Bild: Ralph Ribi

Es sei wichtig, dass die Kundinnen und Kunden keine minderwertige Ware eingearbeitet bekämen. Dennoch findet der Tattoo-Artist klare Worte: «Die EU ist mit ihrem Reach-Abkommen völlig über das Ziel hinaus geschossen.» Denn das Abkommen hatte zur Folge, dass viele Tattoostudios in der EU die meisten Tätowierfarben nicht mehr verwenden dürfen.

Reach-Abkommen Vor sieben Jahren gab die Europäische Kommission den Auftrag, die Gesundheitsrisiken von Chemikalien in Tätowierfarben und Permanent Make-up zu überprüfen. Das Ergebnis: «Krebsrisiken und andere negative Auswirkungen auf die Gesundheit könnten nicht ausgeschlossen werden.» Der Vorschlag wurde 2020 von der EU gutgeheissen. Somit unterliegen seit Anfang Jahr bestimmte Chemikalien in den Tattoo-Farben den Beschränkungen durch die sogenannte Reach-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals: ‹Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien›). Diese gibt es seit 2007. (fra)

Weiter sollen die Pigmente «Blau 15:3» und «Grün 7» ab kommendem Jahr gänzlich verboten werden. Laut der Chemikalienagentur sind für sie keine sicheren Alternativen verfügbar. Die Initiative «Save the Pigments» setzt sich momentan dafür ein, dass diese auch nach Ablauf der Frist noch erlaubt bleiben.

Ob die Schweiz nachzieht, ist momentan noch offen. Estelle Hain, Mediensprecherin des Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) erklärt: «Die Schweiz prüft zurzeit diese neue Regelung der EU und passt im laufenden Revisionsverfahren gegebenenfalls die Verordnung an.» Die Revision tritt voraussichtlich Mitte 2023 in Kraft. Dabei sind Übergangsfristen vorgesehen.

José Pena, Präsident Verband Schweizerischer Berufstätowierer VST, hofft, dass die Schweiz die EU-Verordnung nicht übernimmt:

«Wir sind in Kontakt mit dem BLV, um eine gute Lösung für die Schweiz zu finden.»

Er ergänzt: «‹Saubere› Farben sind von grosser Wichtigkeit und liegen im Interesse der Branche. Ein Verbot ist jedoch unserer Meinung nach nicht der korrekte Ansatz.» Denn von der Verordnung ist nicht nur die Tattoo-, sondern auch die Permanent-Make-up Brache (PMU) und somit etliche Arbeitsplätze betroffen.

Manche Tattoo-Artists arbeitet bereits mit Farben, welche die aktuellen Vorgaben der EU erfüllen. Bild: Ralph Ribi

Alkohol, Rauchen und Tattoos

Bei angefragten Tattoo-Studios in der Ostschweiz zeigt sich derzeit ein ähnliches Bild: Ein Ansturm von Kundinnen und Kunden aus dem Ausland, mit dem Wunsch von farbigen Tattoos, blieb bis anhin aus. Marc Rudolf von Rohr vom Romanshorner Tattoostudio Blast ink Tattoo sagt, er hatte bis anhin erst eine Anfrage betreffend dieser Situation. «Weil ich im Moment eine sehr lange Wartefrist habe, betreffen mich solche kurzfristigen Ereignisse eher weniger. Dennoch stimmt es mich nachdenklich.»

Auch bei Alena Lizier von Howy’s Tattoo Shop in St.Gallen sieht es momentan ähnlich aus: Sie hält nichts von der Verordnung. Die Künstlerin merkt an, es gebe aus ihrer Sicht weitaus Schlimmeres als ihre veganen Tattoofarben. Marc Rudolf von Rohr ergänzt:

«Bei anderen Produkten wie Tabak oder Alkohol wird trotz gesundheitlichen Risiken ja auch kein Verbot erwirkt, obwohl man vieles über deren Auswirkungen und Folgen weiss.»

Für beide Künstler steht fest: Die Entscheidung, sich ein farbiges Tattoo stechen zu lassen, sollte den Kundinnen und Kunden überlassen werden.

Verena Herzog, Thurgauer SVP-Nationalrätin. Bild: Alessandro Della Valle

Verena Herzog, Thurgauer SVP-Nationalrätin und Gesundheitspolitikerin, sieht das anders: «Nur weil die Gesundheitskosten und die volkswirtschaftlichen Kosten durch Suchtmittel schon immens sind, gibt es doch keine Rechtfertigung, die Gesundheitskosten auch noch zusätzlich mit Folgekosten von Tattoo-Komplikationen anzuheizen. Das ist immer die billigste Argumentation.»

In ihrem Vorstoss vom Dezember an den Bundesrat geht es ihr unter anderem darum, Tätowierfarben und Permanent-Make-up sicherer zu machen und die gesundheitlichen Schäden und Folgekosten möglichst zu minimieren. Doch wie schädlich sind Tattoos tatsächlich und was bewirken sie im Körper?

Eine gute Arbeit steht im Vordergrund

Marcel Müller, Dermatologe aus Wil, erklärt, die zum Tätowieren verwendeten Gemische enthielten Farbstoffe und Hilfsbestandteile wie Lösungsmittel, Stabilisatoren, Netzmittel, pH-Regulatoren, Weichmacher, Konservierungsmittel und Verdickungsmittel. Doch die potenziell schädlichen Auswirkungen dieser Substanzen seien oft nicht bekannt. Müller merkt an: «Aus dermatologischer Sicht unterscheidet man kurzfristige Komplikationen von längerfristigen Auswirkungen durch die Farbstoffe, die Hilfsmittel oder die Tätowiernadeln selber.» Würden die Tattoos richtig gestochen, würden kurzfristige Auswirkungen meist keine grosse Rolle spielen.

Anders sieht es bei Farbpigmenten und Hilfsstoffen aus, denn diese können mittel- und langfristige Reaktionen an der Stelle der Tätowierung selber, aber auch im ganzen Körper auslösen. «Hier zu gehören beispielsweise Allergien auf Bestandteile der Pigmente, immunologische Reaktionen, Auswirkungen durch den Abbau der Pigmente. Im Einzelfall können Tattoos gravierende Folgen auf der Haut und im Körper haben.» Müller fährt fort:

«Aus dermatologischer Sicht sind Tattoos also nicht ganz unbedenklich. Ein schönes, zur Person passendes Tattoo kann dennoch ein echter ‹Hingucker› sein und muss auch keine allzu grossen Probleme verursachen.»

Sollte sich jemand für ein Tattoo entscheiden, empfiehlt Müller, ein professionelles Tattoo-Studio auszuwählen, welches eine kompetente Beratung in allen Fragen bietet und vernünftige Farben benutzt.

Der Traum nach der Anerkennung

Gemäss VST-Präsident José Pena würden weitere Einschränkungen der Farben nichts Gutes bedeuten. Denn sollten die Pigmente «Blau 15:3» und «Grün 7» verboten werden, würden praktisch zwei Drittel der Farben wegfallen. Aus seiner Sicht würde das einen Teil der Branche in die Illegalität drängen. «Man würde erneut diejenigen bestrafen, welche sich nach bestem Wissen und Gewissen an die geltenden Gesetze und Richtlinien halten und diejenigen belohnen, welche bereits jetzt im ‹Untergrund› agieren.»

Marc Rudolf von Rohr bei der Arbeit. Bild: Ralph Ribi

Die Gefahr, dass sich dann vermehrt Personen an Hinterhof- oder Küchentisch-Tätowiererinnen und Tätowierer wenden würden, besteht laut Marc Rudolf von Rohr auf jeden Fall. «Diese Tätowierer machen uns das Geschäft kaputt und bieten für Spottpreise Tattoos an.» Das ist jedoch keine Neuheit, sondern habe sich in den letzten Jahren so etabliert. Die Branche habe dies auch während des Lockdowns gemerkt, bestätigt Pena.

Er hofft, dass sich die Künstlerinnen und Künstler immer an gemeldete Studios wenden, um ihre Tattoos anzubieten. Was in den letzten Jahren jedoch nicht immer der Fall war: «Es wurden Wohnungen – aber auch ‹Kundenbesuche› – als Arbeitsplätze gewählt, welche weder den gesetzlichen Vorgaben noch den Richtlinien der guten Arbeitspraxis entsprechen.»

Künstlerinnen und Künstler, die ihre Unternehmen nicht bei den zuständigen kantonalen Behörden anmelden, arbeiten illegal und müssen mit Sanktionen oder Schliessungen rechnen. Viele Tattoo-Künstlerinnen und Künstler würden sich wünschen, dass ihr Beruf anerkannt wird. Der VST setzt sich dafür ein. Gemäss Pena bräuchte es mindestens einen eidgenössischen Leistungsausweis, damit die Branche und die Kunden geschützt würden. Nationalrätin Verena Herzog ergänzt:

«Dass kein Fähigkeitsnachweis verlangt wird, obwohl am menschlichen Körper gearbeitet wird, ist nicht nachvollziehbar und müsste geändert werden.»

Ein Funken Farbe bleibt

Was eine allfällige Übernahme der Verordnung für Marc Rudolf von Rohr bedeuten würde, kann der Künstler momentan noch nicht sagen. Das werde die Zukunft zeigen. Er ist überzeugt, dass es für ihn vorerst keine grossen Umstellungen geben wird, denn:

«Ich arbeite bereits jetzt mit Farben, welche die neuen Vorgaben der EU erfüllen.»

Auch weitere Ostschweizer Tattoostudios testen bereits Farben, die gemäss Hersteller Reach-konform sind. So bleibt ihre Welt weiterhin bunt, auch wenn die Verordnung in der Schweiz Realität werden sollte.

