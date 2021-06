Kulturwettbewerb: Die Thurgauer dürfen 100'000 Franken verteilen

KULTURWETTBEWERB Eine App für Kulturausflüge, Vernissagen in der Mosterei oder ein Festival zum Mitmachen: Welche neue Kultur soll es im Thurgau geben? 100'000 Franken Fördergeld erhält der Gewinner des Ideenwettbewerbs «Ratartouille» der Thurgauer Kulturstiftung. Die drei Finalisten sind nun bekannt. Am 2. Juli kann die Bevölkerung entscheiden, welche neue Kulturidee finanziert wird. Viola Priss 18.06.2021, 12.06 Uhr

Christine Müller Stalder aus Wängi, die Egnacher Andrin Uetz und Pascal Leuthold, Reto Müller und Richard Tisserand aus Kreuzlingen (im Uhrzeigersinn von rechts unten) sind im Finale des Thurgauer Kulturwettbewerbes «Ratartouille». Bild: Arthur Gamsa, Kevin Roth, Ralph Ribi (im Uhrzeigersinn von rechts unten)

Wie Ratatouille, das Eintopfgericht aus allerlei Gemüse, so bunt ist auch das Ergebnis des Ideenwettbewerbs «Ratartouille» der Thurgauer Kulturstiftung. Die drei Finalisten präsentieren ihre spartenübergreifenden Konzepte am 2. Juli vor Publikum im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden. Dann wird die Bevölkerung darüber entscheiden, wer die 100'000 Franken Fördergeld erhält.

Die Kunstvermittlerin Christine Müller Stalder will mit ihrem Projekt «Thurgau Fix» Wissenschaft und Kultur in einem Festival vereinen. Bild: Arthur Gamsa

Rappen mit Jugendlichen, um die Macht von Sprache zu verstehen, Haare schneiden auf dem Blumenfeld und dabei etwas zur rassistischen Frage «Darf ich mal Deine Haare anfassen?» dazulernen. Auch das ist Kultur, auch das ist der Thurgau, finden die Kulturvermittlerin Christine Müller Stalder und der Literaturwissenschafter Thomas Studer.

«Auch Frisuren können politisch sein.»

Das «Thurgau Fix»-Team will ein Festival zum Thema «Megatrends» organisieren. «Megatrends sind keine Modetrends, die nach ein, zwei Jahren wieder verschwinden», sagt Müller Stalder. Megatrends hätten nachhaltige Auswirkungen auf die Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft, Technologie, Ökologie und Politik. Etwa die Themen Globalisierung, Gender Gap, Individualisierung oder Neo-Ökologie.

Fünf solcher Trends ist je ein Sonntag gewidmet. Wenn am «Haar-und-Frisur-Tag» Vertreter des Thurgauer Coiffeurverbandes über das Thema Gender Gap und Thurgauer Traditionsfrisuren sprechen, hat das keinen Vortragscharakter, sondern es kann parallel geflochten und mitgesprochen werden. Vielleicht bei einer Mini-Kiwi: Die ist dann wiederum Teil des «Iss-eine-Kiwi-Tags», eine einzigartige Fruchtkreuzung, die in Altnau angebaut wird. Eine Frucht der Globalisierung, der Neo-Ökologie, des Klimawandels? Es darf nachgefragt, angefasst, geschmeckt und diskutiert werden.

Kultur ist überall im 900 Quadratmeter grossen Kanton Thurgau. Einige der Standpunkte hat Müller Stalder auf einem Plan festgehalten. Bild: Arthur Gamsa

Seit Jahren verknüpft die Kulturvermittlerin aus Rosental/Wängi Wissenschaft mit kultureller Praxis. So fuhr sie in einem mobilen Museum auf Schulhöfe und bastelte und malte mit Kindern und Jugendlichen zum Thema Dachs. «Thurgau Fix» adressiert sich nun an ausnahmslos alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Alter, Bildung oder Geschlecht. Politische Themen kommen dabei ganz unprätentiös zu den Menschen, die sie betreffen. Im Anschluss an ein Festivaljahr können sich Interessierte ihr Wunschfestival des Folgejahres selbst zusammenstellen.

Reto Müller und Richard Tisserand planen «Promenaden», Kulturspaziergänge im Thurgau. Bild: Kevin Roth

Kultur gibt es im Thurgau jede Menge, wissen der Kurator des Kunstraums Kreuzlingen, Richard Tisserand und der Künstler Reto Müller. Die Crux aber ist: Die jeweiligen Angebote dringen nur zu denen durch, die schon davon wissen. So bleibt jeder in seiner Blase, der Museumsgänger im Museum und die Jungen auf dem Rapkonzert. Das wollen die Macher von «Promenaden» ändern. Tisserand betont:

«Besonders am Herzen liegt uns, dass sich die Generationen durchmischen.»

Kulturelle Anlässe seien dafür die perfekte Gelegenheit. Kulturrundgänge, koordiniert per App und Website, mal organisiert, mal völlig spontan, sollen die Thurgauer Kulturangebote bekannt machen, auch bei denen, die bisher Berührungsängste hatten oder schlichtweg nicht wussten, welche Museums-, Kunst- oder Eventvielfalt sie umgibt.

Im Vorbeigehen lerne man so Thurgauer Architektur, Kulturstätten, Künstler, aber vielleicht auch einfach einander kennen. «Man kommt nirgends so einfach ins Gespräch wie beim Flanieren. So entsteht, hoffen, wir, automatisch eine Interessengemeinschaft, die zusammen weitere Spaziergänge organisiert.»

Auch das ist einen Abstecher wert: Reto Müller vom Projekt «Promenaden» inspiziert Kirchenkunst in Kreuzlingen. Bild: Kevin Roth

Die titelgebenden «Promenaden» sind dabei nur eines von drei möglichen Formaten. Hinter ihnen stecken kuratierte Spaziergänge mit Kulturveranstaltern der Region. Von Tagesausflügen bis kurzen Abendprogrammen ist alles dabei, auch Unerwartetes, wie ein Slam-Walk: halb Spaziergang, halb Slam mit Künstlerinnen wie Jessica Jurassica.

Beim Bummel, dem zweiten Format, kann jeder und jede selbst eine Veranstaltung schalten oder auch kreieren. Noch unmittelbarer funktioniert das Format «Mitfahrgelegenheit». Aus dem laufenden Open-Air-Konzert oder direkt auf dem Weg zum Theater können Gleichgesinnte zum Kommen eingeladen werden.

Pascal Leuthold (links) und Andri Uetz wollen in Egnach ein neues Kulturzentrum schaffen. Bild: Ralph Ribi

«Die Möglichkeit eines Zentrums» war es, die den Musikwissenschafter Andrin Uetz und den Projektmanager Pascal Leuthold nicht mehr losgelassen hat. Uetz ist in der Gemeinde Egnach aufgewachsen, Leuthold lebt bis heute dort. Beide wissen um die Bedeutung der ehemaligen Mosterei, deren Gelände seit der Schliessung 2011 brach liegt. Bald soll es überbaut werden. Ehe das geschieht, will der eigens dafür gegründete Verein «Kerngehäuse» mit der Veranstaltungsreihe «Tankkeller» die Mosterei für drei Monate in ein kulturelles Zentrum verwandeln.

Die Mosterei war über Jahrzehnte Dreh- und Angelpunkt der Gemeinde. «Was wäre, wenn hier wieder Menschen die Hallen mit Leben füllen würden?», fragte sich Uetz bei der ersten Begehung des Geländes. Für ihn steht inzwischen fest: Der Keller würde als Ausstellungsort für ortsbezogene Videoinstallationen, Wandmalereien und Fotografien dienen.

Ganz viel Platz für ganz viel Kultur. Der ehemalige Tankkeller der Mosterei Egnach ist wie gemacht für Kunstinstallationen. Bild: Ralph Ribi

Im Erdgeschoss soll der gesellige Teil stattfinden. Eine Bühne für lokale Gesangsvereine, Workshops für Schüler, Vorträge hiesiger Landwirte sowie Gastronomie hätten hier mehr als ausreichend Platz. «Und die Möglichkeit, Abschied zu nehmen von diesem Ort, mit dem so viele Erinnerungen verknüpft sind», sagt Leuthold.