St.Galler Kulturpreis für die Feministin Marina Widmer

Kulturpreis «Diese Stadt ist auch unsere Stadt»: Marina Widmer hat St.Galler Frauengeschichte geschrieben Marina Widmer, Gründerin und langjährige Leiterin des Archivs für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz, erhält den Kulturpreis der Stadt St.Gallen. Marcel Elsener 05.11.2022, 05.00 Uhr

Als Protagonistin der Frauenbewegung viel erreicht: Marina Widmer im Garten vor dem St.Galler Frauenarchiv. Bild: Reto Martin

Frauen haben es in der Ostschweiz schwer, auch im urbanen Zentrum, der Stadt St.Gallen. Wenn die Soziologin Marina Widmer heute den alle vier Jahre vergebenen Kulturpreis der Stadt erhält, ist sie erst die vierte Preisträgerin gegenüber 15 Männern. Zwar erhielt die Dichterin Regina Ullmann 1954 den ersten Kulturpreis, doch dauerte es 40 Jahre, bis die Reihe an Schriftstellerin Eveline Hasler war, 2006 kam die Künstlerin Silvie Defraoui hinzu.

Kein Wunder, ist in der Preisbegründung von einem «harten Umfeld» die Rede, in dem Marina Widmer ihrem Anliegen Gehör verschaffte. Ihr Anliegen war die Frauenbewegung, die sie immer als feministische und gesellschaftspolitische Bewegung verstand. Sie half, nach den Aufbruchsjahren der 70er-Jahre Pflöcke einzuschlagen, und wirkte bei der Gründung der Frauenbibliothek Wyborada (1986), des Archivs für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz (1999), des «CaBi Antirassismustreffs» (1993) und des Solidaritätsnetzes Ostschweiz (2004) mit, um nur einige der Initiativen zu nennen.

Verbesserte Verhältnisse, aber noch viel zu tun

Der mit 30’000 Franken dotierte Kulturpreis ist die späte Anerkennung für einen langen Weg, der in unterdotierten Verhältnissen zähe Kräfte forderte. Mittlerweile ist die Archivarbeit gesichert, unter anderem dank namhafter Spenden, eines Anerkennungspreises (2018) und des Kantons, der seinen Jahresbeitrag auf 80’000 Franken verdoppelte. Wie sehr sich der Aufbau im «Ein-Frau-Orchester» gelohnt hat, belegt das Interesse junger Historikerinnen: Für die Leitungsstelle, aber auch für Praktika, trafen über 40 Bewerbungen ein.

Von Zurücklehnen keine Spur, obwohl Widmer, Jahrgang 1956, das Pensionsalter überschritten hat. In der Woche vor der Ehrung arbeitet sie fast täglich im Archiv, Seite an Seite mit ihrer Nachfolgerin Judith Grosse, soeben hat sie die Bewerbung des Migrantinnenprojekts Yasmin für das Café de St.Gall bereinigt. Ihre Motivation ist die gleiche wie vor 40 Jahren: «Wenn uns die Gesellschaft nichts geben kann, müssen wir es selber aufbauen.» Heute ein Restaurant für geflüchtete Syrerinnen anzustreben, die keine Arbeit finden, entspricht dem einstigen Beweggrund für den Archivaufbau: «Wenn keine Quellen vorhanden sind, kannst du keine Geschichte schreiben.»

Rückbesinnung auf die eigenen migrantischen Wurzeln

Lücken in der Geschichte der sozialen Bewegungen zu schliessen, bleibt ihr Anliegen, erst recht in der Migrationsgeschichte. Unter ihren aktuellen Projekten ist ein Buch zur italienischen Migration in die Ostschweiz von 1850 bis heute; es ist eine Vertiefung des Fotobuchs «Grazie a voi» wiederum in Zusammenarbeit mit italienischen Vereinen. Die Hinwendung zur Migrationsgeschichte entspringt auch der Erkenntnis, dass sie als «drei Viertel Italienerin, ein Viertel Deutsche, ein Viertel Schweizerin» selber migrantische Wurzeln hat – und ausserdem mit einem Mann aus der Türkei verheiratet ist.

Aufgewachsen in St.Fiden, die Mutter Italienerin, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Näherin nach St.Gallen kam, der Vater Emaillierer, engagiert sie sich schon als Jugendliche in Frauenteams, etwa im Blauring und im St.Galler «Damenfussballclub». Vor allem aber liest sie sehr viel und interessiert sich früh für soziale Zusammenhänge. Zunächst lernt sie Röntgenassistentin, doch bald drängt es sie via Zweitwegmatura zu einem Studium, die Fächer Soziologie, Geschichte und Ethnologie sind gesetzt: «Ich wollte verstehen, wie die Gesellschaft funktioniert. Und ich suchte Einblicke in die Geschichte und über unsere Kultur hinaus.»

«Die Stadt ist auch unsere Stadt»

Trotz des Studiums in Zürich bleibt St.Gallen ihr Wirkungsort, «weil man hier mehr bewirken kann als in der Grossstadt». Vielfach entstehen auch hier linke Bewegungen und Genossenschaftsprojekte, und die alternative Buchhandlung Kaktus führt auch feministische Literatur. Marina Widmer liest früh die Werke von Simone de Beauvoir, Iris von Roten oder Revolutionärinnen wie Emma Goldman, Louise Michel, Alexandra Kollontai. Mit anderen Aktivistinnen gründet sie 1980 die Politische Frauengruppe (PFG), die als erste autonome Frauenliste der Schweiz einen Sitz im Stadtparlament erlangt; Widmer ist gemäss Rotationsprinzip 1982 zweite PFG-Gemeinderätin.

Die Lebenshaltung «Diese Stadt ist auch unsere Stadt» befeuert später auch die Gründung der Frauenbibliothek und gilt für alle Bewegungen «von unten», sagt Marina Widmer: «Unser Ansporn war, nicht zu akzeptieren, dass etwas keinen Platz hat oder nicht möglich ist. Von Rückschlägen liessen wir uns nicht entmutigen, im Gegenteil.» Das «Wir» betont die Soziologin nicht umsonst: «Im Kollektiv zu arbeiten, ist immer eine positive Erfahrung, man kann einander beflügeln und unterstützen.»

Freude über junge Frauen, Sorge um «Entsolidarisierung»

Nachlesen lässt sich Widmers Wirkungskraft in etlichen Publikationen, die sie als Autorin oder Mitherausgeberin verantwortete, wie den «Neujahrsblättern» des Historischen Vereins zur Neuen Frauenbewegung und zu den Neuen Sozialen Bewegungen in der Ostschweiz, der Monografie über «Die Sticker»-Autorin Elisabeth Gerter, den 200 Porträts St.Galler Frauen zum Kantonsjubiläum 2003 oder der Ausstellung «Klug und kühn – Frauen schreiben Geschichte». Ausserdem wirkte die Soziologin in der Redaktion der feministischen Politzeitschrift «Olympe» und engagiert sich weiterhin im Wyborada-Vorstand für den Aufbau eines Literaturhauses in St.Gallen.

Marina Widmer gebühre «hoher Respekt vor der Ausdauer in ihrem Schaffen und Dank, dass ihr Wirken Spuren hinterlässt», heisst es in der Würdigung der Stadt. Die Ausdauer nährt ihre Freude über alle jungen Frauen, die in der Gesellschaft tätig werden, sei es im Frauenstreik-Kollektiv oder in der LGBTQ-Bewegung, und die «auffällig eloquenter reden als wir früher». Jedoch wäre sie nicht die kritische Feministin, die sie mit Kopf, Herz und Hand ist, wenn sie negative Entwicklungen verhehlte: «Viele Diskussionen müssen wieder von vorne geführt werden. Sorgen bereitet mir die zunehmende Entsolidarisierung mit den schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft.» Dass vorläufig aufgenommene Flüchtlinge in St.Gallen nur die halbe Sozialhilfe erhalten, sei ein «Skandal». Sie hat das Thema an einem runden Tisch im «Cabi» aufgegriffen, konkret hält sie in der Genossenschaft Yasmin dagegen. «Was es nicht gibt, müssen wir schaffen.» Damit es die Frauen und alle Benachteiligten etwas leichter haben.

Öffentliche Preisverleihung heute Samstag, 18 Uhr, Pfalzkeller St.Gallen. Die Laudatio hält die Historikerin Elisabeth Joris, für Festmusik sorgt das Mondrian Ensemble.

