Kultur An Weihnachten ist kein Weg zu weit: Wenn Ostschweizer Expats Tausende Kilometer zurück in die Heimat pilgern, haben sie etwas zu erzählen Ob von England, Japan, Namibia oder den USA: Zur Weihnachtszeit zieht es Menschen aus der ganzen Welt zurück in die Ostschweiz. Sie erzählen von ungewöhnlichen Weihnachtsbräuchen im Ausland und worauf sie sich bei der Rückkehr besonders freuen. Aufgezeichnet von Aylin Erol Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weihnachtszeit bedeutet für viele auch Reisezeit. Bild: Elisabeth Schittenhelm

Inhaltsverzeichnis

Namibia: Singen und Tanzen im Dorf

Armin Neff, 60, Herisauer Betriebswirtschafter in Windhuk

Armin Neff mit seinem Enkel auf dem Schoss, auf den er sich am meisten freute. Bild: PD

Ich werde dieses Jahr das erste Mal seit vier Jahren wieder in der Schweiz Weihnachten feiern. Während meiner Arbeit als Betriebswirtschafter beim Bildungsministerium von Namibia habe ich es nur zwei Mal geschafft meine Familie und Freunde in Herisau zu besuchen.

Inzwischen bin ich dreifacher Grossvater und habe mich vor allem auf meine Enkelinnen und Enkel gefreut, als ich kürzlich zurückkehrte. Namibia wird mir aber sehr fehlen. Die Menschen sind unglaublich gastfreundlich, offen und respektvoll im Umgang miteinander. Das Zwischenmenschliche hat einen höheren Stellenwert und ich habe das Gefühl, für meine Arbeit mehr Wertschätzung bekommen zu haben als in der Schweiz.

Enge Freundschaften aufzubauen, war aber trotzdem recht schwierig. Namibierinnen und Namibier sind zwar immer freundlich, nah an sich heranlassen sie einen aber nicht so schnell. Hat man aber einmal einen wahren Freund gefunden, hat man ihn ein Leben lang – eigentlich wie in der Schweiz.

An eine namibische Weihnachtsfeier habe ich es jedoch nie geschafft. Ich kann mir aber vorstellen, wie es abläuft: Im Kreis der Familie im Dorf wird gegessen, gesungen, getanzt – und schlussendlich einfach eine grosse Party gefeiert, ähnlich wie beim Sonntagsgottesdienst in der Kirche. Weil es nicht gerade viele Freizeitangebote ausserhalb der Hauptstadt gibt, ist die Messe für viele das Highlight der Woche. Sie kann gut und gerne einmal vier Stunden dauern.

In Weihnachtsstimmung kommt man in Namibia zwar nicht wie in der Schweiz, mit Glühwein, Märkten und Weihnachtsliedern. Es ist etwa nur sehr selten eine Lichterkette in einem Geschäft zu sehen. Dafür aber ist im ganzen Land Anfang Dezember eine Vorfreude auf die Sommerferien zu spüren, in die auch Weihnachten fällt. Da viele Namibierinnen und Namibier im ganzen Land verteilt arbeiten, ist die Zeit zwischen Dezember und Januar meist ihre einzige Möglichkeit, die Familie zu besuchen.

Meine Partnerin und ich haben in jenen Sommerferien deshalb jeweils das Land erkundet, mit seiner atemberaubenden Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt. Auf die Schweizer Berge habe ich mich jetzt aber doch gefreut. Abgesehen davon, dass es in Namibia auch nicht schneit, ist das Land bis auf einen Canyon nämlich sehr flach.

Japan: Erdbeercremetorte und romantische Verabredungen

Roger Walch, 57, Rorschacher Filmemacher und Kameramann in Nara

Roger Walch lebt seit 25 Jahren in Japan. Bild: Roger Walch

In diesem Jahr wäre ich so gerne mit meinen beiden Kindern über Weihnachten in die Schweiz gekommen. Wir hätten in meinem Elternhaus in Rorschach typisch schweizerisch mit Fondue chinoise oder Raclette und einer waschechten Weihnachtstanne feiern können. Das kennen meine 8-jährige Tochter und mein 12-jähriger Sohn nämlich gar nicht.

In Japan gibt es keine echten Weihnachtstannen zu kaufen. Und theoretisch gibt es auch keine Weihnachten. Immerhin gehören Japanerinnen und Japaner grösstenteils dem Schintoismus, der animistischen Urreligion, und dem Buddhismus an. Feierlichkeiten aus den USA werden hier aber dennoch liebend gern übernommen und «japanisiert».

Für Weihnachten bedeutet das: Bereits ab November stehen überall geschmückte Plastikweihnachtsbäume herum, Fenster und Häuser werden mit Lichtgirlanden behängt und im Radio läuft «Last Christmas» – gerne auch mal von einer J-Pop-Band eingesungen, deren japanischer Akzent manchmal lustig tönt.

Am 24. Dezember gehen dann alle Pärchen romantisch essen. Nicht fehlen darf da die Erdbeercremetorte zum Dessert. Ich habe keine Ahnung, wie diese Torte zu Weihnachten gefunden hat. Aber es ist so.

Übrigens: Früher nannte man hier Frauen, die mit 25 Jahren noch immer nicht verheiratet waren, abschätzig «Christmas Cake». Weil nach dem 25. Dezember niemand mehr alte Erdbeertorte essen möchte. Das sagt schon einiges über die patriarchale japanische Kultur aus, aber wie auch immer.

Auch ich esse jedes Jahr mit meinen Kindern Erdbeercremetorte. Und natürlich stellen wir in der Stube einen Plastikbaum auf. Für meine Kinder bedeutet Weihnachten einfach ein Fest, an dem «Santa» unsichtbar das Haus besucht und Geschenke unter den Baum legt. In diesem Jahr werden sie dort Globi-Bücher finden.

Gelernt haben sie das von japanischen Filmen und in der Schule, wo bereits im Kindergarten ein «Santa» vorbeikommt. Als ich ihnen einmal vom Samichlaus und dem Schmutzli, die mit dem Esel kommen, erzählte, konnten sie die Geschichte kaum glauben.

Es ist mir wichtig, dass meine Kinder die Schweizer Kultur kennen lernen, obwohl sie in Japan aufwachsen. Doch jetzt können wir schon das dritte Jahr in Folge nicht nach Rorschach kommen. Zunächst wegen der Pandemie und inzwischen auch aus finanziellen Gründen. Der Yen hat extrem an Wert verloren. Indes sind die Flugpreise nach Europa aufgrund des Ukraine-Kriegs enorm gestiegen.

Das tut mir sehr weh. Ich vermisse meine alte Heimat, meine Freunde, Familie und den Bodensee. Und endlich wieder mal ein richtig feines Stück Hartkäse – einen Gruyère oder Appenzeller – essen zu können, wäre auch toll!

«Fun Facts» über Schweizer Expats 2021 verzeichnete das Bundesamt für Statistik (BFS) 787'968 Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland wohnten. Das ist leicht weniger als die Einwohnerzahl der Kantone St.Gallen und Thurgau zusammen (805'209). Rund 440'000 davon leben in der EU, etwa 60'000 im restlichen Europa. Am meisten Expats leben in Frankreich (202'422 Personen). Auf dem zweiten Platz befindet sich Deutschland mit knapp 100'000 Schweizer Expats und auf dem dritten Platz die USA, mit rund 80'000. Zwei Drittel der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sind schon im Ausland zur Welt gekommen. Gemäss Zahlen des BFS befindet sich der Geburtsort von in der Schweiz geborenen Expats am häufigsten im Kanton Zürich, am zweithäufigsten im Kanton Genf und am dritthäufigsten im Kanton Bern. Der Kanton St.Gallen befindet sich auf dem 6. Platz, der Thurgau auf dem 13., Appenzell Ausserrhoden auf dem 21. und der Kanton Appenzell Innerrhoden auf dem 26. und damit letzten Platz dieser Statistik. (rus/aye)

USA: Hirsebrei, Bratwurst und echter Schnee

Anna Sutter, 20, Herisauer Studentin in San Antonio, Texas

Anna Sutter zurück zu Hause im Alpstein, wo sie allerlei Wintersportarten nachgeht. Bild: PD

Weisse Weihnachten sind für mich ein Muss. Ich komme deshalb nicht nur wegen meiner Familie über die Festtage zurück nach Herisau, sondern auch wegen des Wintersports.

Neben dem Skifahren veranstaltet meine Familie etwa mindestens ein Mal im Winter einen Schneemann-Wettbewerb. Meine vier Geschwister, meine Eltern und ich bilden jeweils zwei Teams und wetteifern darum, welche Gruppe die grössere Schneefigur hinbekommt. Manchmal machen auch Nachbarn mit. Das ist immer schön.

In Texas, wo ich seit eineinhalb Jahren studiere, wäre das eher schwierig. Dort sieht man gerade mehr Fake-Schnee und Plastikschneemänner als wirklichen Schnee. Für viele Amerikanerinnen und Amerikaner ist Thanksgiving im November ein grösseres, wichtigeres Fest als Weihnachten, obwohl Weihnachtssongs und -dekoration schon ab Mitte November überall zu sehen und hören sind.

Meine knappen drei Wochen, die ich nun stattdessen in der Ostschweiz verbringe, sind deshalb ziemlich durchgetaktet. Am 24. feiere ich mit der engen Familie, wo es traditionell immer Hirsebrei mit St.Galler Bratwurst gibt. Der Hirsebrei ist eine deutsche, die Bratwurst eine Schweizer Tradition. Am 25. wird dann mit der deutschen Seite der Familie und am 26. mit der Schweizer Seite gefeiert.

Davor und danach versuche ich so viele Freunde wie möglich zu treffen, an den einen oder anderen Weihnachtsmarkt zu gehen und – wenn das Wetter mitspielt – mit einem meiner Brüder mit den Ski auf einen Berg zu wandern und dann mit dem Gleitschirm herunterzufliegen. Das haben wir vor vier Jahren zu einer neuen Wintertradition erklärt. Unser «Hausberg» war dafür bisher die Ebenalp im Alpstein.

Ich muss in meiner Zeit hier aus dem Vollen schöpfen, weil ich in den USA Aktivitäten draussen, an der frischen Luft, wieder vermissen werde. Wenn ich dort mit Freunden etwas unternehmen will, spielt sich alles immer in einem geschlossenen, klimatisierten Raum ab. In die Natur kommt man höchstens, wenn man Eintritt bezahlt. Deshalb werde ich über die Feiertage so viel Zeit wie nur möglich draussen verbringen.

Grossbritannien: Santa aus dem Cheminée statt Samichlaus

Werner Sutter, 71, Rorschacher Unternehmer in London

Werner Sutter vor der Rorschacher Badhütte, wo er als Kind baden ging. Bild: Michel Canonica

Weihnachten selbst verbringe ich seit Jahren in England, zunächst wegen der Kinder und inzwischen wegen der Grosskinder, die richtig britisch aufwachsen. Für sie kommen am 6. Dezember nicht der Samichlaus und der Schmutzli mit dem Esel vorbei. Nein, am 6. Dezember passiert hier gar nichts. Dafür steigt am 25. Dezember der «Santa» – oder «Father Christmas» – das Cheminée herunter und hinterlässt Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, die sofort aufgerissen werden. Danach gibt es traditionell ein Festmahl mit Truthahn. Dagegen habe ich in diesem Jahr aber mein Veto eingelegt. Jetzt gibt es zum Glück Lamm.

Generell würde ich sagen, dass man in meiner neuen Heimat viel lockerer mit dem Feiertag umgeht. Für viele scheinen die Tage vor und an Weihnachten eine Möglichkeit zu sein, wieder mal «die Sau rauszulassen». Am 24. Dezember machen die Londonerinnen und Londoner deshalb Party bis in die Morgenstunden. In der Schweiz habe ich das Gefühl ist man an Weihnachten eher ernst, in sich gekehrt und sucht Ruhe.

Diese Ruhe habe ich wohl deshalb vor allem in der Vorweihnachtszeit, wenn ich zurück nach Rorschach komme. Seit fünfzig Jahren lebe ich nun schon in London, aber kehre trotzdem immer wieder gern hierher zurück. Rorschach ist nach wie vor der schönste Ort für mich. Die zwei Wochen vor dem 24. Dezember verbringe ich jedes Jahr hier und treffe Freunde, die ich schon seit der Schulzeit – ja sogar seit dem Kindergarten – kenne.

Dieses Jahr hatte ich gar gehofft, ich könnte mit meinem «Freitagsstamm» England im WM-Final anfeuern. Aber es hat wohl nicht sein sollen. Statt eines WM-Pokals kommen in diesem Jahr dafür eben fünf Pack Fertigrösti und ein paar Olma-Bratwürste auf die Insel. Das vermisse ich nämlich nach wie vor in London. Fondue, Raclette und Schoggi bekomme ich auch in Grossbritannien. Rösti mit Olma-Bratwurst aber nicht.





0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen