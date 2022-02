Supperclub in St.Gallen: Bianca Mosimann kocht für Fremde

KULINARIK Kochen für Fremde: Dieses St.Galler Ehepaar verwandelt sein Esszimmer viermal im Jahr in so etwas wie ein Restaurant Bianca Mosimann und Ehemann Lars kochten schon immer gerne für Freunde. Nun tun sie das auch für Fremde. Mit ihrem Supperclub teilen sie nicht nur Genuss mit maximal zehn Gästen pro Abend, sondern auch die Aussicht auf die St.Galler Altstadt. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

Bianca Mosimann und Mann Lars an dem Tisch, an dem Gäste essen, für die das Ehepaar kocht und die es teils gar nicht kennt. Bild: Michel Canonica

Der Tisch ist gedeckt wie im Restaurant, die Speisen sehen aus wie im Restaurant, die Gastgeber sind engagiert wie im Restaurant. Und doch ist es keines. Es ist das Esszimmer von Bianca Mosimann und ihrem Mann Lars. Sie kochen für Freunde, Freunde von Freunden und Freunde der Freunde von Freunden und damit auch für Fremde. Ossobuco mit Gremolata und Risotto, Fleischtortellini in Bouillon, Schmortomaten und Burrata auf Pesto oder Flammkuchen mit Birne, Feige, Speck und Honig. Es gibt keine Telefonnummer, keine Website, auf der man reservieren kann. Alles läuft über Mund-zu-Mund-Propaganda und die Social-Media-Plattform Instagram. Es braucht etwas Glück, um an diesem Tisch einen Platz zu bekommen.

Die 42-jährige St.Gallerin beschreibt sich als ausgeprägten Genussmenschen. «Essen, Trinken, Kochen sind grosse Themen in unseren Familien und unserem Freundeskreis», sagt Mosimann. Vor ein paar Jahren sah sie einen Fernsehbeitrag über sogenannte Supperclubs in Städten wie New York und Berlin. Und ist sofort begeistert von der Idee, Freunde und Fremde zu bekochen. «Doch damals fehlten uns Platz und Zeit.»

Neue Rollen gefunden während Corona

Unterdessen ist Mosimann mit Mann und Sohn in eine grössere Wohnung gezogen. «Und während Corona hatte ich viel Zeit.» Im November 2020, mitten in der zweiten Welle der Pandemie, habe sie «ein Down gehabt wie viele andere auch». Sie findet zur Kunst, beginnt Gesichter und Köpfe zu zeichnen, mit Ton zu modellieren. «Ich bin in einen kreativen Sog geraten und ein paar Monate später stellte ich schon zum ersten Mal im Projektraum Viereinhalb aus.» Mosimann denkt auch darüber nach, was die Menschen verbindet statt trennt.

«Und was verbindet mehr, als zusammen an einen Tisch zu sitzen, zu essen, ein Glas Wein zu trinken und zu reden? Ich war ja schon im kreativen Flow. Da legte ich gleich noch los mit dem Supperclub.»

Stets unterstützt von ihrem Mann Lars, der «gerne und gut» kocht. Seither teilt das Ehepaar Genuss und auch die Aussicht aus dem Esszimmer auf die Altstadt mit anderen. Wildegg heisst das Projekt, weil die beiden an der gleichnamigen Strasse wohnen.

An drei Abenden hat das Ehepaar nun schon Gäste bewirtet, bekannte und unbekannte. Dankbar seien die bisherigen Besucherinnen und Besucher gewesen, sagt sie. «Für das feine viergängige Menu. Aber auch für die Leichtigkeit in einer bedrückenden Zeit. Das hat mich berührt.» Einmal seien alle anwesenden Frauen Unternehmerinnen gewesen und hätten sich bestens verstanden. Einmal hätten nur Frauen mitgegessen, von jung bis pensioniert. Mosimann und ihr Mann sitzen nie mit am Tisch. Sie führen zwar durch den Abend, begrüssen die Gäste, schenken ihnen schon im Gang den Apéro aus, ermuntern sie, sich ruhig in der Wohnung umzusehen, dann aber ziehen sie sich zurück, in die Küche.

«Dort kochen wir und freuen uns, wenn es im Esszimmer wie in einem Restaurant tönt.»

Sogar Sohn Max hilft jeweils mit. Der 7-Jährige serviert und verdient sich damit ein Sackgeld. Noch sei der Junge ziemlich wählerisch wie sie als Kind auch. «Ich sehe das unterdessen entspannt. Dann soll er halt fast jeden Tag seine Nudeln essen. Auch das Einfache kann Genuss bedeuten.»

Ein richtiges Restaurant? Nein, danke!

Seit ein paar Tagen stehen die Daten für die nächsten vier Abende fest, einer pro Jahreszeit. Zehn Plätze vergibt Mosimann pro Essen. «Jetzt, wo der Bundesrat fast alle Coronamassnahmen aufgehoben hat, wird sich die Energie des Supperclubs vielleicht verändern.» Interessierten gehe es nun wohl vermehrt darum, etwas Besonderes zu erleben. «Man begibt sich ja aus der Komfortzone, wenn man mit Leuten an einen Tisch sitzt, die man nicht kennt.»

So gerne Mosimann kocht, ein richtiges Restaurant eröffnen will sie nicht. «Dazu muss man geboren sein.» Ohnehin ist sie sehr zufrieden mit ihrem Beruf. Seit 18 Jahren führt sie den Coiffeurladen Abschnitt B an der Magnihalden.

«Ich mag das Handwerk. Ich mag aber auch, dass ich nah am Menschen bin. Wirklich reich machen mich die tiefen, schönen Gespräche mit meinen Kundinnen und Kunden.»

Nach der Lehre hatte es die Stadtsanktgallerin zuerst in die Weite gezogen, nach Berlin. «St.Gallen war damals beklemmend eng für mich.» In der deutschen Stadt habe sie den Kopf öffnen können. «Berlin war damals anders als heute. Viel bunter, viel dunkler, weniger trendy und mainstreamig.»

Vielseitig auswärts essen in Zürich

Heute findet sie St.Gallen wieder grossartig. Die Menschen, die grüne Umgebung. Auch die Gastronomie in der Stadt. «Hochwertig, nur leider nicht so vielfältig.» Regelmässig verbringt sie deshalb ein Wochenende bei Freunden in Zürich, sie gehen dann tanzen und auswärts essen. «Ich bin zwar Mutter, Unternehmerin, neu Künstlerin, aber eben auch vieles mehr. Mir ist wichtig, dass das so bleibt.»

Gerade blättert Mosimann häufig in Rezeptbüchern und sammelt Ideen für die nächsten Supperclub-Abende. Sie mag Gerichte von Yotam Ottolenghi, dem israelischen Starkoch. «Auch weil sie gut in die Zeit passen. Wenig Fleisch, viel Gemüse, orientalische Geschmacksnoten.» Für Pasta lassen sie und ihr Mann sich gerne vom Kochbuchautor und Schweizer Claudio del Principe inspirieren. Keine Angst, dass ein Gericht mal nicht gelingt? Mosimann verneint. Bisher sei die freudige Aufregung beim Kochen stets grösser gewesen als die Angst, Fehler zu machen. «Ausserdem dürfen uns ja Fehler passieren. Wir müssen keine Vorstellung wie in einem Gourmetlokal bieten.»

Mosimann hält es beim Kochen am allerliebsten wie in ihrem Beruf, dem Haareschneiden.

«Man lernt, wie man das macht. Raffinesse bringt aber das Intuitive, das Leidenschaftliche, das Liebevolle.»

Sie sei eine emotionale Köchin mit viel Herz. Wohl die beste Werbung für ein Restaurant, das keines ist.

Instagram: wildegg_essenbeifreunden. Ein Essen im Supperclub kostet rund 75 Franken.

