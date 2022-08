Ausbau der SBB-Strecke nach Zürich: TInner kontert Kritik

Kürzere Fahrzeiten «Kosmetik reicht nicht»: Ausbau der Bahnstrecke St.Gallen–Zürich wird angezweifelt – der Kanton St.Gallen wehrt sich Der Direktor des nationalen ÖV-Verbands hält einen Gleisausbau in der Ostschweiz nicht für unbedingt nötig. Was sagt die St.Galler Regierung dazu? Adrian Vögele Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Die technischen Schwierigkeiten der neuen SBB-Doppelstockzüge haben eine Grundsatzdebatte über den Bahnausbau ausgelöst – und die Ostschweiz steckt mittendrin. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Ein paar wenige Minuten fehlen: Wären die Intercityzüge zwischen St.Gallen und Zürich ein bisschen schneller, könnte man in St.Gallen immer zur vollen und halben Stunde nahtlos auf den Regionalverkehr umsteigen. Dieser sogenannte Vollknoten ist eigentlich beschlossene Sache. Möglich werden sollte er dank der Neigetechnik der neuen SBB-Doppelstockzüge. Weil diese aber nicht funktioniert wie erhofft, suchen Bund und SBB jetzt nach anderen Möglichkeiten, die Fahrzeit einzusparen, etwa mit einem Gleisausbau zwischen St.Gallen und Winterthur.

Um diesen Ausbau – und eine weitere betroffene Linie zwischen Lausanne und Bern – ist nun eine Grundsatzdebatte entbrannt. Denn Neubaustrecken kosten viel Geld. Dennoch sei es auf lange Sicht günstiger, zwischen St.Gallen und Winterthur eine Neubaustrecke ins Auge zu fassen, anstatt immer wieder an der alten Strecke herumzuflicken, sagte Guido Schoch gegenüber unserer Zeitung. Er war Direktor der Südostbahn sowie der Zürcher Verkehrsbetriebe und ist heute Vizepräsident des Verbands Swiss Railvolution.

Ueli Stückelberger, Direktor Verband Öffentlicher Verkehr (VöV). Bild: Jakob Ineichen / Luzerner Zeitung

Genau das Gegenteil fordert nun Ueli Stückelberger, Direktor des nationalen Verbands Öffentlicher Verkehr (VöV). In der «SonntagsZeitung» sagt er: «Bevor man kürzere Fahrzeiten mit milliardenteuren Streckenausbauten zu erreichen versucht, sollte man Alternativen prüfen.» Die Vollknoten in St.Gallen und Lausanne könne man auch realisieren, indem man den Regionalverkehr ausbaue und so die Anschlüsse verbessere. Für den Regionalverkehr allerdings sind zu einem grossen Teil die Kantone zuständig, auch finanziell.

Bisher keine Alternative zu neuen Gleisen

Was sagt der Kanton St.Gallen zu diesem neuesten Vorschlag? Bahnausbauten seien teuer, räumt Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner (FDP) auf Anfrage ein. Es lohne sich darum, auch Massnahmen zu prüfen, die mit einem Minimum an Investitionen in die Infrastruktur auskämen. Aber:

Beat Tinner, St.Galler Volkswirtschaftschef (FDP). Bild: Benjamin Manser

«Auf der Strecke St.Gallen–Zürich reicht Kosmetik nicht.»

Tinner betont, für den Kanton St.Gallen gehe es nicht einfach darum, eine möglichst schnelle Verbindung nach Zürich zu haben. «Es bestünde die Gefahr, dass viel Mehrverkehr produziert wird.» Das Ziel sei, den Anteil des ÖV am heutigen Verkehr zu steigern – das heisst, die Reisenden sollen vermehrt vom Auto auf den Zug umsteigen. Genau darum ist aus Sicht des Kantons der Vollknoten in St.Gallen notwendig, damit Fernverkehr und Regionalverkehr sich mit schlanken Anschlüssen optimal ergänzen. «Dies geht aber nur, wenn die schnellen Intercityzüge in circa 55 Minuten zwischen Zürich und St.Gallen verkehren», sagt Tinner. «Unsere bisherigen Abklärungen zeigen, dass das bei Verzicht auf die Neigetechnik nur mit Infrastrukturausbauten zwischen Winterthur und St.Gallen möglich ist.» Heute beträgt die Fahrzeit der Intercityzüge mindestens 59 Minuten.

Auch internationale Züge betroffen

Sollten Bund und SBB bei ihren Abklärungen noch andere Optionen als den Streckenausbau sehen, werde man diese «unvoreingenommen» prüfen, verspricht Tinner. Er gibt aber auch zu bedenken, dass es in dieser Diskussion nicht nur um ein regionales Anliegen geht:

«Die Strecke St.Gallen–Zürich ist auch eine internationale Strecke – mit der Verbindung nach Vorarlberg und München – und wird von vielen Güterzügen befahren. Auch diese Argumente sprechen für einen ‹vernünftigen› Infrastrukturausbau zwischen Winterthur und St.Gallen.»

Dieser Punkt ist besonders brisant. Denn die Eurocityzüge nach München häufen gerade auf dem Ostschweizer Abschnitt schon seit Monaten grosse Verspätungen an, weil es zu Fahrplankonflikten mit dem Regionalverkehr kommt. Die Strecke des Eurocity in der Schweiz, Österreich und Deutschland ist laut den SBB so stark ausgelastet, dass es unmöglich ist, Zeitreserven im Fahrplan zu schaffen – ausser die Trassen werden ausgebaut.

Hinzu kommt: Gerade VöV-Direktor Ueli Stückelberger hat sich erst im Juli gegenüber der «SonntagsZeitung» für eine Erweiterung der internationalen Zugverbindungen ausgesprochen, wie sie die SP anstrebt: «Die Branche sieht im direkten internationalen Verkehr ein grosses Potenzial.»

