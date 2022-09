St.Galler Bahnausbau: Alte Neigezüge statt neue Gleise?

Kürzere Fahrzeit Dank altbewährter Neigezüge: Ist der Ausbau der Bahnstrecke St.Gallen–Winterthur überflüssig? Damit die Fahrzeit zwischen St.Gallen und Zürich auf deutlich unter eine Stunde sinkt, prüfen SBB und Bund jetzt weitere bauliche Massnahmen an der Strecke. Allerdings gibt es schon heute Zugtypen, die schnell genug wären. Adrian Vögele 1 Kommentar 01.09.2022, 12.00 Uhr

Die ICN-Züge holen zwischen Zürich und St.Gallen oft Verspätungen von mehreren Minuten auf. Bild: Michel Canonica

SBB und Bund wollen den Bau einer neuen Bahnstrecke oder zumindest neuer Gleisabschnitte zwischen St.Gallen und Winterthur prüfen. Die Fahrzeit der Schnellzüge zwischen St.Gallen und Zürich soll bis 2035 auf deutlich unter eine Stunde sinken, damit in St.Gallen ein Vollknoten mit schlanken Anschlüssen vom Fernverkehr auf den Regionalverkehr entsteht.

Eigentlich sollte die Beschleunigung allein dank der neuen Doppelstockzüge (FV-Dosto) erreicht werden. Doch die SBB verzichten nun darauf, bei diesen die Neigetechnik einzusetzen: Der Fahrkomfort für die Passagiere sei zu schlecht. Damit ist dieser Zugtyp weniger schnell als erhofft, darum jetzt wird nach alternativen Lösungen gesucht.

Eine Verkürzung der Fahrzeit um vier Minuten würde schon reichen, wie der St.Galler Verkehrsdirektor Beat Tinner vor kurzem sagte. Gemäss heutigem Stand des Wissens ist das nur auf zwei Arten möglich: entweder mit Neigezügen – oder mit einem Ausbau der Infrastruktur.

ICN kann schneller fahren, wenn nötig

ICN auf dem Stitterviadukt in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

Für manche Passagiere, die regelmässig zwischen St.Gallen und Zürich unterwegs sind und dabei die Uhr genau im Auge haben, drängt sich da eine Frage auf: Was ist denn mit den bewährten, einstöckigen Neigezügen (ICN)?

Offiziell brauchen sie für die schnellste fahrplanmässige Verbindung 59 Minuten. Es geht aber auch schneller: Am letzten Mittwoch etwa verliess ein ICN mit Verspätung den Hauptbahnhof Zürich, traf dann aber pünktlich in St.Gallen ein. Fahrzeit: 56 Minuten – so stand es sogar im Onlinefahrplan. Auch 54 Minuten schafft der ICN bisweilen. Rein technisch hätte dieser Zugtyp also noch Reserven.

Könnte man sich da einen aufwendigen Streckenausbau nicht von vornherein sparen? Die Antwort der SBB ist kurz und bündig:

«Aus Kapazitätsgründen ist es notwendig, auch Doppelstockfahrzeuge einzusetzen.»

Mit anderen Worten: Der einstöckige ICN kann nicht genug Passagiere aufnehmen für die geplanten Verbindungen 2035.

Schon heute geht es nicht ohne Neigezüge

SBB-Neigezug vom Typ Astoro. Bild: Ralph Ribi

Bereits die heutige 59-Minuten-Verbindung ist aber einzig mit Neigezügen zu erreichen. Da die neuen Doppelstockzüge jetzt keine Neigetechnik einsetzen, verbleiben dafür nur die einstöckigen Zugtypen ICN und Astoro – letzterer ist in der Ostschweiz momentan ausschliesslich als Eurocity Zürich-München im Einsatz.

Aus demselben Grund hat St.Gallen vor zwei Jahren seine Direktverbindung nach Bern verloren. Für die schnelle Verbindung St.Gallen-Zürich braucht es den ICN, dieser hat aber für den stark ausgelasteten Abschnitt Zürich-Bern erst recht zu wenig Passagierkapazität. Darum ist Umsteigen in Zürich angesagt (was bei St.Galler Bundesparlamentariern Unmut auslöste).

Der Kanton St.Gallen gewichtete die Beschleunigung zwischen St.Gallen und Zürich – damals ging es um 59 statt 62 Minuten – höher als die umsteigefreie Fahrt nach Bern. Der allergrösste Teil der Fahrgäste von St.Gallen in Richtung Zürich verlasse den Zug ohnehin spätestens in Zürich, hiess es beim St.Galler Amt für öffentlichen Verkehr. Nur ein kleiner Teil fahre weiter.

Mit welchen Massnahmen SBB und Bund die Fahrzeit zwischen Zürich und St.Gallen jetzt weiter verkürzen wollen, ist offen. Erste Ergebnisse der Abklärungen sollen im kommenden Jahr vorliegen.

