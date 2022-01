Künstler «Manche Leute sagen mir, ich hätte eine Ecke ab»: Der sensible Maler Willi Oertig hört in seinem Atelier am liebsten Motörhead und malt das echte Leben Er hat Tankstellen und Telefonkabinen gemalt, die es heute gar nicht mehr gibt. Der Kradolfer Künstler Willi Oertig erzählt, wie wichtig bei seinen Bildern Emotionen und Musik sind und weshalb er gerne Polizeimützen trägt. Aylin Erol Jetzt kommentieren 15.01.2022, 12.00 Uhr

Willi Oertig (75) ist seit fünfzig Jahren selbstständiger Künstler. Angefangen hat er mit den Häusern von Zürich. Heute malt er am liebsten den ÖV, die Industrie und die Schifffahrt. Bild: Tobias Garcia

Willi Oertig, Sie sind jetzt 75 Jahre alt und malen schon Ihr Leben lang. Ende letzten Jahres übergaben Sie dem Kunstmuseum Thurgau Ihren Nachlass. Hätten Sie nicht Lust, bald in Rente zu gehen?

Willi Oertig: Nein, niemals. Ich höre erst auf zu malen, wenn ich tot umfalle. Meine Frau sagt mir öfters, ich solle mehr nach draussen gehen an die Sonne oder in die Ferien mit ihr. Das ist ja auch schön. Aber am liebsten bin ich eben allein in meinem Atelier mit meinen Leinwänden und Ölfarben. Malen ist für mich wie eine Therapie. Dann wird die Musik laut aufgedreht und es gibt nichts anderes mehr.

Welche Musik hören Sie dann gerne?

Rock'n'Roll. Kennen Sie die Heavy-Metal-Band Motörhead? Diese Kraft nehme ich in meine Bilder. Ich verspüre dann beim Malen einen solchen Frieden und pure Freiheit und Freude!

Wie es in seinem Atelier zu- und hergehen kann, zeigte uns Willi Oertig in unserem Weihnachtskalender 2021.

Nach Freude sehen Ihre Gemälde aber nicht gerade aus. Es kommt eher eine Ruhe und Verlassenheit rüber.

Ja, das liegt daran, dass ich meine Kraft für die Kunst aus dem Gefühl der Sehnsucht und Verlassenheit schöpfe. Ich habe mich in meiner Kindheit sehr verlassen gefühlt. Wir sind 15-mal umgezogen, haben in Notunterkünften gelebt, Geldsorgen gehabt und meine Eltern waren selten da. Daran zehre ich noch heute. Ich bin ein sensibler Mensch. Das zeige ich nicht nur in meinen Bildern, sondern auch, wenn ich mit potenziellen Käufern spreche.

Und wie kommt das an?

Oft erfahre ich sehr persönliche Sachen von den Leuten, einfach, weil ich selbst von mir und meinen Schwächen erzähle. Sie würden staunen, wie viele hart oder ernst aussehende Männer bei mir schon ganz sanft geworden sind. Ich kenne sonst keine Männer in meinem Alter, die so offen über ihre Gefühle sprechen. Aber bei einer leeren Leinwand kommt eben die Seele hervor.

Wie sieht denn Ihre Seele aus?

Manche Leute sagen mir, ich hätte einen Ecken ab. Oder sie denken es. Und vielleicht haben sie recht. Wenn ich zum Beispiel neuen Besuch habe, trage ich fast immer eine meiner Mützen. Ich weiss selbst nicht, wieso ich das mache. Ich mach es einfach. Sieht doch super aus. Das macht was her. Die Leute verstehen das nicht.

Sie haben jetzt einen alten Polizeihut der Kapo St.Gallen angezogen. Das wirkt ja schon ein wenig autoritär. Tragen Sie ihn vielleicht deshalb?

Nein. Sehen Sie, Sie verstehen es auch nicht. Ich trage den Hut, weil ich ihn tragen möchte. Da gibt es keinen tieferen Grund. Vielleicht wirkt das auf andere wirklich etwas verrückt. Aber ich glaube ja, für die Kunst braucht es eine Verrückte. Und natürlich Gefühle. Immer Gefühle. Dann kann man eben auch Maler werden, wenn man farbenblind ist.

Sie sind denn farbenblind?

Ja, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Das glaubt mir meistens niemand. Aber wenn mir etwa ein roter Dartpfeil auf die Wiese fällt, sehe ich ihn nicht mehr.

Sie spielen Dart?

Nein.

Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit?

Ich brauche keine Freizeit. Das Künstlersein ist meine Passion.

Aber Sie können doch nicht Tag und Nacht im Atelier verbringen. Oder tun Sie das doch? Ist deswegen in einer Ecke Ihres Ateliers ein altes Bett?

Das alte Eisenbett ist ein Erinnerungsstück aus dem Tessin. Ich glaube, ich habe erst zweimal darauf gelegen. Ich sammle eben alles, jeden Beleg meiner verkauften Bilder, jedes Foto, das ich je gemacht habe, und eben auch altes Zeug. Etwa meine alte Esso-Tanksäule. Die habe ich damals gegen ein Bild von mir getauscht.

Tauschen Sie öfters Waren gegen eines Ihrer Bilder?

Nein, das wäre ja ein Verlustgeschäft!

Willi Oertig hat der Erinnerung wegen ein altes Eisenbett in seinem Atelier stehen. Es müsste schon zweihundert Jahre alt sein, meint der Künstler. Bild: Belinda Schmid

Haben Sie neben Ihrer Passion dennoch Zeit für Ihre Familie?

Auf jeden Fall. Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinem Sohn. Das ist schön. Als er aufwuchs, hat er mich lachen und weinen gesehen. Ich sage immer: Es gäbe viel weniger Gewalt auf der Welt, wenn die Väter mehr zu Hause bei den Kindern wären und Gefühle zeigen würden.

Sind Sie schon Grossvater?

Ja, vor acht Monaten bin ich zum ersten Mal Grossvater geworden. Ein Mädchen. Ich spiele ihr gerne Lieder auf der Maulorgel vor. Da staunt sie mich immer an.

Sie malen Trams, Bahnhöfe, Telefonmasten, alte Gebäude... Was fasziniert Sie daran?

Ich male die Zeit. Das Hier und Jetzt und gleichzeitig die Geschichte. Ich habe Tankstellen und Telefonzellen gemalt, die es heute gar nicht mehr gibt. Mich fasziniert das. Ich male das echte Leben.

Ein Blick in Willi Oertigs Atelier und seine fertigen Ölgemälde. Bild: Tobias Garcia

Haben Sie ein Vorbild?

Nein, vor mir hat noch kein Schweizer Künstler den öffentlichen Verkehr gemalt. Ich mache alles so, wie es sich für mich richtig anfühlt. Aus dem Bauch heraus. Als ich meine ersten Bilder verkaufte, sagten die Kunstkritiker, ich sei ein wahrer naiver Künstler. Als ich das las, musste ich erst einmal nachschlagen, was das heisst. Ich kannte die naive Kunst nicht. Ich habe so gezeichnet, weil ich es gar nicht besser konnte.

Heute ordnet man meine Bilder dem Realismus zu. Ich male jetzt anders. Aber das habe ich mir alles selbst beigebracht.

Welchen Ratschlag würden Sie jungen Künstlerinnen und Künstlern geben?

Tut es nicht! Geht nicht in die Kunst!

Aber Sie sind doch selbst seit fünfzig Jahren selbstständiger Künstler.

Ja, schon. Aber ich habe nur überlebt, weil ich ein Schnorri bin. Bei mir kaufen Leute Kunst, die sonst noch nie Kunst gekauft haben. Das liegt wohl auch daran, dass ich meine Nische gefunden habe, die funktioniert. Aber generell kaufen wenige Leute Kunst und noch viel weniger Menschen kaufen moderne Kunst. Das wurde mit der Pandemie nur noch schwieriger.

Inwiefern haben Sie die Pandemie zu spüren bekommen?

Generell gibt es immer weniger Galerien, die den Künstlern eine Plattform bieten. Und seit Corona sein Unwesen treibt, haben viele Angst, in mein Atelier zu kommen. Man soll ja Abstand halten, nicht zu viel unterwegs sein und so weiter. Deswegen musste auch ich alter Hase noch aufs Internet umsatteln.

Und hat sich das gelohnt?

Und wie! Ich konnte erst gerade ein altes Bild aus den Siebzigern verkaufen. Das finde ich grossartig. Aber am besten gefällt es mir immer noch, direkt mit den Käufern sprechen zu können.

Über seine Künstlerlaufbahn Willi Oertig stammt aus Zürich und ist seit 1971 selbstständiger Künstler. Anstoss dazu gab seine erste Ausstellung in den Hallen der Züspa, wo er seine Bilder erstmals einem breiten Publikum zeigen konnte. Oertig malte in seiner Anfangszeit vorwiegend Häuser im Genre der naiven Kunst. Der Autodidakt hat sich in den letzten fünfzig Jahren jedoch weiterentwickelt. Bekannt ist er heute für seine charakteristischen Motive aus dem ÖV und der Schifffahrt. Seine Ölgemälde basieren auf eigenen Fotografien und werden dem Realismus zugeordnet. Seit den Neunzigerjahren lebt Oertig im Thurgau. Sein Atelier befindet sich direkt neben seinem Wohnhaus, in Kradolf. Hinweis Willi Oertigs Bilder können seit kurzem auch online gekauft werden: www.kunstverkauf.ch

