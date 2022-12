SVP-Fraktionschef übt Kritik an Olma-Spitze

Kritik SVP-Fraktionschef Christoph Gull: «Die Olma ist strategisch und personell nicht richtig aufgestellt» Bei TVO äusserte der Flumser SVP-Kantonsrat Christoph Gull harsche Kritik gegen die Olma-Verantwortlichen, die durchaus als Rücktrittsforderung an die Adresse der Messe-Direktorin und des Verwaltungsratspräsidenten interpretiert werden kann. Auf Anfrage relativiert der SVP-Fraktionspräsident. Sein Anliegen: Der Olma-Verwaltungsrat müsse schlanker und weniger politisch, dafür wirtschaftlicher aufgestellt sein. Seraina Hess Jetzt kommentieren 02.12.2022, 20.31 Uhr

Christoph Gull, Fraktionschef der SVP St.Gallen. Screenshot: TVO

Kantons- und Stadtparlament haben die Umwandlung der je 8,4 Millionen schweren Coronadarlehen in Eigenkapital der Olma-Messen eben erst durchgewunken, als SVP-Kantonsrat Christoph Gull in der TVO-Sendung «Zur Sache» am Mittwoch ordentlich auf den Putz haut. Dabei legt er der grössten Ostschweizer Messe nicht nur bekannte Vorwürfe zur Last, etwa unpräzise Angaben zur künftigen Auslastung der neuen Halle 1. Er sagt auch:

«Die Olma ist strategisch und personell nicht richtig aufgestellt für die Herausforderungen der Zukunft. Für die Messe, wie sie früher war, hat das gepasst – nicht aber für den bevorstehenden Transformationsprozess.»

Eine Aussage, die durchaus als schön verpackte Rücktrittsforderung an die Adresse von Olma-Direktorin Christine Bolt und Verwaltungsratspräsident Thomas Scheitlin interpretiert werden kann – auch wenn sich Gull vor der Kamera nicht dazu hinreissen lässt, diese auszudeutschen. Brisant dabei: Gull tritt in der Sendung als Vertreter der kantonalen SVP-Fraktion auf.

Keine Kritik am Management, sondern am «Altherrengremium»

Auf Anfrage der Redaktion präzisiert Gull: «Ich vertrete die Politik und es steht mir nicht an, Rücktritte zu fordern.» Die SVP-Fraktion verlange jedoch vertiefte Antworten zur Ausrichtung. «Die im Vorfeld zur Abstimmung genannten Schwerpunkte – die Weiterentwicklung des Messegeschäftes sowie der Aufbau des Veranstaltungsgeschäftes und der Zusatzgeschäfte – mögen richtig sein, aber sie sind sehr oberflächlich. Uns hätte konkret interessiert, auf welche Kunden- und Marktsegmente fokussiert wird.»

Diskutierten in der TVO-Sendung «Zur Sache» (von links): Martin Sailer (SP), Patrick Angehrn (Die Mitte), Moderator Stefan Schmid, Felix Keller (FDP) und Christoph Gull (SVP). Screenshot: TVO

In der Sendung steht Gull drei Politikern gegenüber, die der Olma die Stange halten: SP-Kantonsrat Martin Sailer, Stadtparlamentarier und Mitte/EVP-Fraktionschef Patrick Angehrn sowie Stadtparlamentarier und FDP/JF-Fraktionschef Felix Keller. Sailer, der im Kantonsrat der vorberatenden Kommission zum Olma-Geschäft angehört, sagte:

«Ich sehe das Problem nicht: Die Strategie wurde in den Hearings gut dargestellt. Man zeigte uns Belegungspläne, fixe Buchungen, Pläne für eine neue Messe und Rekordanfragen für Kongresse und Events. Die Olma-Mitarbeitenden geben allesamt Vollgas.»

Nach dem TVO-Auftritt präzisiert Gull seine Kritik – sie betreffe nicht das Management, sondern den Verwaltungsrat. Erstens sei dieser tendenziell zu gross und zweitens viel zu stark auf die Olma ausgerichtet.

«Seine Besetzung muss die strategische Ausrichtung spiegeln. Das sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe vielmehr – entschuldigen Sie den Ausdruck –, dass es zu Teilen ein Altherrengremium ist mit zu viel Fokus auf St.Gallen, die St.Galler Politik und die Olma.»

Dem Olma-Verwaltungsrat gehören neben Präsident Thomas Scheitlin der Thurgauer alt Nationalrat Hansjörg Walter, Gian Bazzi, Präsident des Gewerbes Stadt St.Gallen, Peter Bruhin, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Laveba-Genossenschaft, Unternehmerin Christine Egger-Schöb, SP-Stadtparlamentarierin Doris Königer, der Liechtensteiner alt Minister Hugo Quaderer, Sven Reinecke, Direktor Institut für Marketing und Consumer Insight an der HSG, sowie der Bündner alt Regierungsrat Hansjörg Trachsel an.

Gull wünscht sich ein kleines, schlagkräftiges Gremium wie jenes der MCH Group AG, die unter anderem die Art Basel veranstaltet. «Ich sehe auch künftig eine Verbindung zur Ostschweizer Politik und zur Standortstadt, sei dies mit einer Delegation im VR oder in einem politischen Beirat. Aber sie darf kein Übergewicht im strategischen Führungsgremium haben.» Die SVP wolle verhindern, dass die Olma-Messen zum Staatsbetrieb werden, vielmehr sei das Ziel eine privatwirtschaftlich geführte Aktiengesellschaft. Die Unterstützung durch die öffentliche Hand schliesse das nicht aus.

Olma-Verwaltungsrat unterliegt ebenfalls dem Wandel

VR-Präsident Thomas Scheitlin kontert, der Verwaltungsrat sei sich bewusst, dass seine Zusammensetzung durch die bedeutende öffentliche Beteiligung und durch den Gründungsgedanken der Ostschweizer Solidarität geprägt sei. Deshalb sei die Zusammensetzung auch ausdrücklich in den Statuten festgehalten. Sie habe sich in den letzten Jahren bereits stark verändert: Heute hätten nicht mehr Regierungsmitglieder als Kantonsvertreter Einsitz, sondern durch die Kantone delegierte Personen aus der Privatwirtschaft. Scheitlin führt aus: «Im Bewusstsein, dass es Veränderungen braucht, verfolgen wir auch bei der Zusammensetzung des Verwaltungsrats einen Transformationsprozess und orientieren uns an den zukünftigen Bedürfnissen des Unternehmens.»

Christine Bolt und Thomas Scheitlin verfolgen Anfang Woche die Novembersession des St. Galler Kantonsrates. Bild: Benjamin Manser

Stadt und Kanton stehen hinter der Olma-Führung

Zu den Vorwürfen gegenüber der Olma-Spitze nimmt auch Stadtpräsidentin Maria Pappa Stellung:

«Kanton und Stadt betonen, dass die aktuellen finanziellen Herausforderungen der speziellen Situation rund um die Pandemie und die Preissteigerung im Bausektor geschuldet sind. Das Management hat diese sehr anspruchsvollen Herausforderungen bis dato gut gemeistert.»

Dennoch hätten Stadt und Kanton als grosse Genossenschafter die klare Erwartung, dass die überarbeitete Strategie konsequent umgesetzt und die finanziellen Ziele erreicht werden.

Wie das geschehen soll, will die Messeleitung der Öffentlichkeit bald genauer erläutern, bestätigt Christine Bolt:

«Wir verstehen das Bedürfnis nach konkreten Informationen. Wie angekündigt werden wir im Januar zusätzlich zur Strategie konkrete Massnahmen- und Vermarktungspläne zu den Stossrichtungen im Rahmen einer Medienkonferenz präsentieren.»

