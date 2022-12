Medikamentenmangel in Ostschweizer Apotheken

Krise «Das ist lebensbedrohlich für betroffene Patienten»: Ostschweizer Apotheken mangelt es an Medikamenten Die Grippesaison ist voll im Gange – und die Medikamente fehlen. Eine Umfrage bei Apotheken aus St.Gallen, dem Thurgau und Appenzell zeigt: Es mangelt nicht nur an den gängigen Arzneimitteln. Die Lage ist angespannt. Die Rede ist von Hamsterkäufen. Noëlle Graf Jetzt kommentieren 05.12.2022, 19.00 Uhr

Ostschweizer Apotheken fehlen Medikamente. Bild: Getty

Der Kopf pocht, die Glieder schmerzen, der Hals ist trocken und die Nase verstopft. Momentan haben viele mit solchen Symptomen zu kämpfen. Denn mit der Kältewelle geht auch eine Grippewelle einher. Wer an unangenehmen Erkältungs- und Grippesymptomen leidet, greift gerne zu Arzneimitteln wie Neocitran oder Ibuprofen. Doch an diesen mangelt es aktuell. Ostschweizer Apothekerinnen bestätigen dies.

Claudia Meier-Uffer, Inhaberin der Apotheke in Gossau und Präsidentin des Apothekerverbandes St.Gallen und Appenzell. Bild: Benjamin Manser

Claudia Meier-Uffer, Präsidentin des Apothekerverbandes St.Gallen und Appenzell, sagt: «Grundsätzlich sieht es in allen Apotheken gleich aus: Wir haben Engpässe und leere Regale.» Das sei in ihrer Apotheke in Gossau nicht anders. Aktuell seien etwa 700 Arzneimittel nicht lieferbar. «Es ist deprimierend, wenn man die genauen Zahlen nachschaut», sagt Meier-Uffer. Und:

«Ich habe den Medikamentenmangel noch nie so extrem erlebt.»

Claudia Held, Inhaberin der Rathaus-Apotheke in Frauenfeld. Bild: PD

Auch Claudia Held von der Rathaus-Apotheke Frauenfeld sagt: «Betroffen sind zunehmend Wirkstoffe, die sonst gängig lieferbar sind.» Die Rede ist von verschiedenen Erkältungsmitteln, Hustensaft und Schmerzmitteln. «Was diese Arzneimittel betrifft, können wir gut auf Ersatzpräparate und andere Produkte mit gleichen Wirkstoffen ausweichen.»

Gründe für die Mangellage Die Apothekerinnen nennen verschiedene Ursachen für den Mangel. Zum einen seien die Lieferwege sehr lang geworden, da viele Medikamente heutzutage ausserhalb der Schweiz und Europas hergestellt werden. Dort ist die Produktion billiger. Aktuelle Krisen wie der Krieg in der Ukraine hätten zusätzlich einen Einfluss auf die Lieferketten. Die wiederholten Lockdowns in China hätten die Produktion eingeschränkt. Meier-Uffer sagt: «Als einzelne Apotheke kann man nichts gegen den Mangel machen. Es ist ein Problem, das man auf globaler Ebene angehen muss.»

Es fehlen rezeptpflichtige Medikamente wie Antibiotika

Meier-Uffer sagt: «Dass Grippemittel wie Neocitran und Ibuprofen fehlen, ist mühsam, aber es ist einfach, eine Alternative zu finden.» Weitaus schlimmer sei es, dass es aktuell auch an rezeptpflichtigen Mitteln ohne Alternative fehlt. Konkret: Es mangelt an Blutdruckmedikamenten, Antibiotika für Kinder und Diabetesmedikamenten. «Das ist lebensbedrohlich für betroffene Patienten», sagt Meier-Uffer. Denn für Patientinnen und Patienten mit rezeptpflichtigen Medikamenten sei es schwierig, auf andere umzustellen.

In Fällen, wo keine wirkstoffgleiche Alternative gefunden werden kann, wird mit dem Arzt Rücksprache gehalten. Laut Held wäre es theoretisch möglich, Medikamente wie Antibiotika für Kinder in der Apotheke herzustellen. Wegen des enormen Aufwandes und der begrenzten Laborkapazitäten könne dies aber kaum realisiert werden, da das entsprechende Medikament zur sofortigen Behandlung sogleich zur Verfügung stehen müsste.

Ein unbefriedigender Arbeitsalltag

Flurina Dobler, Geschäftsführerin der Rot-Tor-Apotheke in Appenzell Innerrhoden. Bild: DB

Der Medikamentenmangel ist mit einem Mehraufwand für die Apothekerinnen und Apotheker verbunden. Flurina Dobler von der Rot-Tor-Apotheke in Appenzell Innerrhoden spürt einen Unterschied in ihrem Arbeitsalltag. Sie sagt:

«Es ist ausserordentlich, dass so viel fehlt. Das braucht grosse Flexibilität.»

Dobler sucht oft nach der Arbeit nach Ersatzmitteln mit gleichen Wirkstoffen, um die aktuelle Mangellage zu überbrücken. «Bis jetzt konnte ich mit Zusatzaufwand immer eine Alternative bieten.» Sie habe auch schon übers Ausland ein rezeptpflichtiges Medikament besorgen müssen. Das Gefühl, den Patienten nicht die gewünschten Medikamente geben zu können, beschreibt sie als «nicht befriedigend.» Sie sagt:

«Der Berufsalltag ist momentan nicht so, wie man ihn gerne hat.»

Angespannte Stimmung und Hamsterkäufe

Die Stimmung der Patientinnen und Patienten erlebt Dobler als sehr angespannt. «Es ist auch eine Neigung zu Hamsterkäufen da.» Diese Tendenz kann auch Meier-Uffer feststellen. Sie sagt: «Man soll dann Medikamente kaufen, wenn man sie braucht. Für den ‹normalen› Patienten finden wir trotz Mangellage eine Lösung.»

Auch Dobler sagt, dass sich mit einer guten Beratung Alternativen finden liessen. Die Patienten würden Verständnis für die Lage zeigen. Laut Meier-Uffer fällt es einzelnen schwer, sich auf ein ungewohntes Produkt anstelle von etwa Neocitran einzulassen: «Wenn man sich beispielsweise an Barilla Spaghetti gewöhnt ist, muss man sich überwinden, eine andere Marke zu nehmen. Gleich ist es mit den Medikamenten.»

Essigsocken und Tee statt Neocitran

Eine Alternative zu bekannten Medikamenten wie Neocitran stellen laut den Apothekerinnen auch altbewährte Hausmittel dar. Bei Erkältungs- und Grippesymptomen empfehlen sie, viel zu schlafen, warmen Tee zu trinken und zu inhalieren. Auch Zwiebel- oder Essigsocken schaffen Abhilfe.

