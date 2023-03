Kriminalstatistik Ostschweiz: Starker Anstieg der Straftaten

Kriminalstatistik Starke Zunahme der Raubüberfälle im Kanton St.Gallen: «Fast die Hälfte aller Täter sind Jugendliche» Die Ostschweizer Kantone haben ihre jährliche Kriminalstatistik veröffentlicht. In allen Kantonen wurden im Vergleich zum Vorjahr mehr Verbrechen begangen. Verantwortliche der Kantonspolizei St.Gallen und Thurgau äussern sich dazu. Nina Steiner Jetzt kommentieren 27.03.2023, 19.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Innerhalb von zwei Jahren seien digitale Verbrechen im Kanton St.Gallen um fast 50 Prozent angestiegen. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Im Kanton St.Gallen hat die Anzahl der Delikte gegen das Strafgesetzbuch im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent zugenommen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt, wurden 2022 insgesamt 28’173 Straftaten erfasst. Im Jahr 2021 waren es lediglich 25’530. Die Zahl liegt nur geringfügig unter dem Höchstwert von 2013.

Die Zahl der Straftaten im Kanton Thurgau hat 2022 gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau sogar um 31 Prozent zugenommen und liegt damit über dem bisher höchsten Wert von 2013. Gemessen an der Anzahl Straftaten pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner liege die Kriminalität im Thurgau nach wie vor unter dem nationalen Durchschnitt.

Deutlich zugenommen haben die Straftaten in Appenzell Innerrhoden. Es wurden dort 2022 rund 53 Prozent mehr Straftaten als im Vorjahr verzeichnet. Einen höhern Wert habe es laut Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden nur 2010 gegeben. In Appenzell Ausserrhoden gab es 2022 20 Prozent mehr Straftaten.

Andy Theler, Chef Kommunikation und Prävention Kantonspolizei Thurgau. Bild: PD

Die Aufklärungsquote im Kanton St.Gallen liegt bei rund 62 Prozent und somit um zwei Prozent tiefer als im Vorjahr. Im Thurgau hingegen wurden mehr Delikte geklärt als 2021, obwohl es deutlich mehr Straftaten gab. Andy Theler, Chef Kommunikation und Prävention der Kantonspolizei Thurgau, sagt: «Darauf können wir wirklich stolz sein. Obwohl deutlich mehr Arbeit angefallen ist, hat die Kantonspolizei so viele Straftaten aufgeklärt wie nie zuvor.»

Viel mehr Raubüberfälle und Einbruchdiebstähle

Anders als im Vorjahr haben gemäss Kantonspolizei St.Gallen die schweren Gewaltdelikte (Tötungsdelikte, schwere Körperverletzungen und Vergewaltigungen) abgenommen. Die Gewalttaten insgesamt hätten hingegen zugenommen, dabei habe es vor allem viele Körperverletzungen infolge von Schlägereien und Angriffen gegeben. Explodiert ist die Zahl der Raubüberfalle, im Vergleich zum Vorjahr hätten diese um 43 Prozent zugenommen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Für Stefan Kühne, Leiter der Kriminalpolizei St.Gallen, ist die Zunahme der Raubüberfälle die grösste Überraschung. Er sagt: «Fast die Hälfte aller Täter sind Jugendliche. Die Entwicklung ist besorgniserregend.» Kühne begründet den Anstieg mit der zunehmenden Bewaffnung im Ausgang und den abnehmenden Hemmungen. Weiter hänge er mit dem erhöhten Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum zusammen.

Die Zahl der Einbruchdiebstähle ist im Thurgau im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent gestiegen. Wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau heisst, hängt das mit dem Wegfallen des «Covid-Effekts» zusammen. Die Menschen seien während der Pandemie mehr zu Hause gewesen, was potenzielle Einbrecher abgeschreckt habe. Weiter sei spezialisierten Tätergruppen durch Einreisebeschränkungen und striktere Grenzkontrollen die Einreise erschwert worden.

Auffällig ist auch der grosse Anstieg an Diebstählen aus Fahrzeugen. Im vergangenen Jahr wurden im Thurgau 85 Prozent mehr Diebstähle aus offenen Autos polizeilich registriert als im Jahr zuvor. Auch Einbruchdiebstähle aus verschlossenen Autos haben stark zugenommen: 66 Prozent mehr als noch im Jahr 2021 wurden registriert. Nur je rund ein Viertel wird gemäss Kantonspolizei Thurgau aufgeklärt.

Starke Zunahme der Cyberkriminalität

Stark gestiegen ist gemäss Kantonspolizei St.Gallen auch die Anzahl der Cyber- und Betrugsfälle. Den starken Anstieg der Cyberdelikte habe man leider vorhergesehen. Innerhalb von zwei Jahren habe es eine Zunahme um fast 50 Prozent gegeben. Kühne sieht ein Problem: «Wir können bei der Aufklärung von Cyberdelikten nicht effizient arbeiten, da es an einem automatisierten Datenaustausch zwischen den Kantonen fehlt.»

Stefan Kühne, Leiter Kriminalpolizei St.Gallen. Bild: PD

Da die Täter in den allermeisten Fällen statt ihrer eigenen Identität Pseudonyme verwenden, seien die Ermittlungen aufwendig und technisch anspruchsvoll. Zur Aufklärung der Identität werden die Fälle laut Kühne schweizweit bearbeitet. «Aktuell müssen wir andere Kantone anfragen, indem wir einzelne Fälle verbreiten. Es dauert oft Tage, bis allfällige Rückmeldungen eintreffen», sagt er. Es bräuchte eine automatisierte Weitergabe der Daten, was aus datenschutzrechtlichen Gründen aber ohne Grundlage im Polizeigesetz nicht zulässig sei.

Die Zahl der Cyberbetrugsfälle wuchs 2022 auch im Thurgau um 18 Prozent. Bei der Mehrheit der Fälle wurde die bezahlte Ware nicht geliefert. Beim Online-Anlagebetrug ist laut Kantonspolizei Thurgau eine starke Zunahme von 83 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet worden. Andy Theler würde einen einfacheren Datenaustausch zwischen den Kantonen ebenfalls begrüssen. «Im Vergleich zu vor zehn Jahren sind wir interkantonal allerdings sicher auf einem guten Weg.», sagt er. Wirklich schwierig werde es, wenn es sich um aus dem Ausland agierende Täter handle. Nur rund zwei Prozent dieser Fälle seien 2022 aufgeklärt worden.

Auch im Appenzellerland hat es gemäss der Medienmitteilungen deutlich mehr Cyberkriminalität gegeben

Sexualdelikte sind häufiger vorgekommen

Gemäss Kantonspolizei St.Gallen haben die Sexualdelikte um 28 Prozent zugenommen. Zurückzuführen sei dies unter anderem auf den Anstieg sexueller Handlungen mit Kindern. Fälle sexueller Belästigung haben ebenfalls massiv zugenommen, heisst es in der Mitteilung. Die Mehrheit der Pornografiefälle seien bei der Auswertung von Datenträgern wegen anderer Delikte als Zufallsfunde registriert worden.

Um 30 Prozent zugenommen hat die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Integrität im Thurgau. Stark angestiegen sind 2022 laut Kantonspolizei Thurgau die Zahl der Vergewaltigungen: von 21 auf 33 Delikte. In Appenzell Innerrhoden hingegen haben Sexualdelikte um 18 Prozent abgenommen.

Mehr Fälle häuslicher Gewalt

In allen Ostschweizer Kantonen hat die häusliche Gewalt zugenommen. Besonders auffällig ist die Zunahme der Delikte in Appenzell Innerrhoden um 46 Prozent. Durchschnittlich gab es dort im Jahr 2022 alle eineinhalb Wochen einen Fall von häuslicher Gewalt. In den Kantonen St.Gallen und Thurgau gab es ein Plus von 25 respektive 30 Prozent.