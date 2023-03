Kriminalstatistik Ostschweiz: Cyberkriminalität nahm überall zu

Kriminalstatistik Anstieg an Vergewaltigung im Thurgau, in Innerrhoden nahmen Erpressungen stark zu – deutlich mehr Cyber-Kriminalität in allen vier Ostschweizer Kantonen Die polizeilichen Kriminalstatistiken zeigen in allen vier Ostschweizer Kantonen einen deutlichen Anstieg der Straftaten im Jahr 2022. Einen besonders starken Anstieg verzeichnen alle Kantone bei der Cyber-Kriminalität. 27.03.2023, 13.23 Uhr

In allen vier Ostschweizer Kantonen hat die Cyber-Kriminalität im Jahr 2022 deutlich zugenommen. Bild: Boonchai Wedmakawand/Moment RF

Laut der Kriminalstatistiken der Kantonspolizeien St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden haben die Straftaten in allen vier Kantonen im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Den höchsten Anstieg verzeichnete die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden. Laut Medienmitteilung stiegen die Straftaten gegenüber dem Vorjahr um rund 53 Prozent an. Der zweithöchste Anstieg wurde im Kanton Thurgau verzeichnet mit rund 31 Prozent. Im Kanton Ausserrhoden gab es eine Zunahme von 20 Prozent und im Kanton St.Gallen von 16 Prozent.

Mit insgesamt 624 registrierten Straftaten war das Jahr 2022 für die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden besonders intensiv. Laut Medienmitteilung wurden rund 53 Prozent mehr Straftaten als noch im Vorjahr (409) verzeichnet. Seit der Erfassung der Kriminalstatistik sei nur im Jahr 2010 ein noch höherer Wert registriert worden.

Wie der nachfolgenden Grafik entnommen werden kann, ist im Bereich des Strafgesetzbuchs (StGB) seit 2016 eine Abnahme feststellbar, welche im Jahre 2019 mit 276 Straftaten ihren Tiefpunkt erreichte. Ab 2020 stiegen die Straftaten wieder an und erreichten 2022 einen neuen Höchststand.

Grafik: Kapo AI

Dieser Höchststand entspricht einer Zunahme um 68 Prozent. Hinzu kommen 18 Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG) (plus 29 Prozent) und 15 Straftaten gegen das Ausländergesetz (AIG) (plus 200 Prozent). Die Verstösse gegen übrige Bundesnebengesetze schlagen mit 38 Straftaten zu Buche (minus 38 Prozent). Laut Medienmitteilung seien in den Bereichen des BetmG, des AIG sowie der übrigen Bundesnebengesetze allgemein keine Auffälligkeiten festzustellen.

Betrachtungen von ausgewählten Deliktsbereichen des StGB

In der Deliktkategorie Gewaltstraftaten wurden im Jahr 2022 gesamthaft 59 Fälle registriert. Das entspreche einer Zunahme von 18 Prozent, schreibt die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden weiter. Bei den schweren Gewaltdelikten, dazu zählen namentlich Tötungsdelikte, schwere Körperverletzungen, Vergewaltigungen und qualifizierte Raubdelikte, ist mit einer Straftat im Jahr 2022 ein sehr niedriger Wert zu verzeichnen.

Die angewandte minderschwere Gewalt, wie einfache Körperverletzungen, Tätlichkeiten, Raufhandel, Angriff, Raub, Nötigung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, hat im Jahr 2022 um neun Prozent auf insgesamt 35 Straftaten leicht zugenommen. Straftaten wie Drohungen und Erpressungen erfuhren einen starken Anstieg um 64 Prozent auf insgesamt 23 Delikte.

Im Bereich der häuslichen Gewalt ist eine Zunahme um 46 Prozent auf 38 Delikte feststellbar. Im Kanton Appenzell Innerrhoden ereignete sich im Jahr 2022 durchschnittlich alle eineinhalb Wochen ein Fall von häuslicher Gewalt.

«Erfreulicherweise haben die Straftaten gegen die sexuelle Integrität um 18 Prozent auf 9 Straftaten abgenommen», heisst es weiter im Communiqué. Der grösste Anteil in dieser Kategorie hat mit fünf Straftaten der Straftatbestand der Pornografie.

Der Bereich Vermögensdelikte verzeichnet eine starke Zunahme um 87 Prozent von 194 Fällen im Jahr 2021 auf 362 Straftaten im vergangenen Jahr. Die Top drei Delikte in dieser Kategorie sind Sachbeschädigungen (121), Diebstahl (75) sowie betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (43).

Cyber-Kriminalität hat sich verdoppelt

Straftaten im Cyberraum entstehen laut Medienmitteilung aus einer Kombination von Straftat und Tatvorgehen. Cybercrime umfasst aktuell 33 verschiedene Tatvorgehen. Diese Tatvorgehen sind in die fünf Bereiche «Cyber- Wirtschaftskriminalität», «Cyber-Sexualdelikte», «Cyber-Rufschädigung und unlauteres Verhalten», «Darknet» sowie «andere Tatvorgehen» eingeteilt.

Im Jahre 2022 ist im Kanton Appenzell Innerrhoden ein neuer Höchststand von insgesamt 59 Straftaten zu verzeichnen. Die Anzahl Cyberdelikte hat sich innert zwei Jahren von 25 Straftaten im Jahre 2020 auf 59 Straftaten im Jahre 2022 mehr als verdoppelt. Die Digitalisierung mache sich auch im Bereich der Cybercrimestraftaten deutlich bemerkbar. Laut Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden gilt im Internet: «Mann sollte aufmerksam und mit einer gesunden Portion Skepsis unterwegs sein. Wenn etwas ‹zu gut klingt, um wahr zu sein› dann ist es in der Regel eben nicht wahr.»

«Die Zahl der Straftaten hat vergangenes Jahr aussergewöhnlich stark zugenommen», schreibt die Kantonspolizei Thurgau in ihrer Auswertung der Kriminalstatistik 2022. Demnach seien im vergangenen Jahr im Kanton Thurgau 12’354 Straftaten gemäss Strafgesetzbuch registriert worden. Das entspricht einem Anstieg der Delikte um 31 Prozent gegenüber 2021. Zu berücksichtigen sei allerdings, dass 2020 und 2021 wegen der Coronapandemie «historische Tiefstände bei den Delikt-Zahlen» verzeichnet worden waren. Die Zahl der Straftaten bewege sich wieder auf dem Niveau der Jahre 2012 und 2013.

Eine wichtige Grösse zur Einschätzung der Kriminalität ist die sogenannte Häufigkeitszahl, die Anzahl Straftaten pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Sie stieg 2022 im Kanton Thurgau von 33,3 auf 43,2. Für die ganze Schweiz beträgt dieser Wert 52,5 (47,9). Mit anderen Worten: Die Kriminalität im Thurgau ist nach wie vor tiefer als im nationalen Durchschnitt.

Ausserdem hat – ungeachtet des deutlichen Anstiegs der Zahl der Straftaten – die Aufklärungsquote über alle Delikte leicht zugenommen, von 41,7 auf 41,8 Prozent. Das bedeutet, dass die Kantonspolizei Thurgau im vergangenen Jahr so viele Delikte aufgeklärt hat wie nie zuvor (5164), das sind 1230 mehr als im Jahr 2021. National ging die Aufklärungsquote von 41,9 auf 40,8 Prozent zurück.

Hohe Aufklärungsquote bei Gewaltdelikten

Bei den Gewaltstraftaten wurden im vergangenen Jahr 1212 Delikte registriert, 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei nahm die schwere Gewalt um 62 Prozent auf 68 Straftaten zu; ein vollendetes und sämtliche (acht) versuchten Tötungsdelikte wurden aufgeklärt.

Beträgt die Aufklärungsquote bei Gewaltstraftaten schweizweit 84,5 Prozent, wurden 2022 im Kanton Thurgau 88,4 Prozent aller Gewaltdelikte aufgeklärt. «Dies stellt der Arbeit von Ermittlung, Fahndung und Kriminaltechnik ein sehr gutes Zeugnis aus», heisst es in der Mitteilung weiter.

Um 30 Prozent zugenommen auf 272 Delikte (2021: 209) hat auch die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Integrität, darunter etwa die Zahl der Vergewaltigungen (von 21 auf 33 Delikte).

Die Vermögensdelikte machen auch im vergangenen Jahr etwa zwei Drittel aller registrierten Straftaten aus. Im Gleichschritt mit der Gesamtzahl der Straftaten stieg folglich auch diese Zahl um 31 Prozent an: Es wurden 8110 (6181) Delikte gegen das Vermögen registriert. Nach dem historischen Tiefststand von 470 Delikten im Jahr 2021 stieg die Zahl der Einbruchdiebstähle um 40 Prozent auf 656 an. Diese Zahl ist im langjährigen Vergleich noch immer tief: Im Jahr 2013 waren fast 1200 Einbrüche registriert worden.

Grafik: Kapo TG

Digitale Kriminalität und häusliche Gewalt nehmen weiter zu

Weiter angestiegen, um 38 Prozent auf 693 Fälle, ist bei den Vermögensdelikten die Zahl der Betrugsfälle. Die grosse Mehrheit dieser Straftaten ist der digitalen Kriminalität (Cyberbetrug) zugeordnet. Die meisten Straftaten betreffen laut Kantonspolizei Kleinanzeigen-Plattformen, auf denen sich Betrüger aufhalten: In 352 Fällen wurde bezahlte Ware nicht geliefert, gegenüber 2021 eine Zunahme um 38 Prozent. Positiv herauszuheben ist, dass mehr als zwei Drittel dieser Fälle aufgeklärt werden konnten.

Eine noch stärkere Zunahme ist mit 83 Prozent (auf 73 Fälle) beim Online-Anlagebetrug zu verzeichnen. Die Strafverfolgung bei diesem Delikt gestaltet sich sehr schwierig, weil die Täterschaft aus dem Ausland operiert.

Vergangenes Jahr musste die Kantonspolizei Thurgau 508 Mal (2021: 461) wegen Häuslicher Gewalt ausrücken. Bei 325 (259) Interventionen wurden insgesamt 601 (2021: 463) Straftaten angezeigt. Bei 183 (202) weiteren Polizeieinsätzen wurde kein Straftatbestand erfüllt. Am häufigsten registriert wurden Tätlichkeiten (232), Drohungen (125) und Beschimpfungen (90). Die Zahl der Straftaten bei Häuslicher Gewalt lag somit 30 Prozent über dem Niveau der Pandemie-Jahre 2020 (469) und 2021 (463).

Die Anzahl registrierter Delikte gegen das Strafgesetzbuch (StGB) bewegte sich laut Medienmitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in den vergangenen sieben Jahren zwischen 1500 und 1700. Im vergangenen Jahr stiegen sie auf 1991 an, was einer Zunahme von 20 Prozent entspricht.

«Trotz des starken Anstiegs der Fallzahlen kann festgestellt werden, dass sich die Aufklärungsquote mit rund 60 Prozent weiterhin auf konstant hohem Niveau bewegt», heisst es weiter. Dies sei insofern erfreulich, da auch im Appenzell Ausserrhoden die Digitale Kriminalität weiterhin ansteige und diese mit ihrer generell tiefen Aufklärungsquote auch Einfluss auf die Gesamtaufklärungsquote habe.

Die Grenzenlosigkeit des Internets spiegelt sich auch in der diesjährigen Statistik wider, so haben sich im Jahr 2022 die Betrugstatbestände nahezu verdoppelt. Hauptgrund hierbei seien Online-Betrüger, welche auch vor der Landes- und/oder Kantonsgrenze nicht Halt machten. Die Zunahme der Digitalen Kriminalität ist hierbei am Betrugstatbestand gut ersichtlich: Im Jahr 2012 wurden 32 Betrugstatbestände erfasst – diese Zahl hat sich innerhalb eines Jahrzehnts nahezu versechsfacht. Auch anhand der Anzahl Erpressungs- und Geldwäschereitatbestände ist dieser Trend ersichtlich.

Laut Communiqué, sei neben der Digitalen Kriminalität auch bei den Fahrzeugdiebstählen ein starker Anstieg zu verzeichnen. «Ein nicht unwesentlicher Faktor ist, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der E-Bikes stark zugenommen hat», heisst es weiter. «Diese meist hochpreisigen Fahrräder sind auch ins Visier der Täterschaft geraten.»

Hohe Aufklärungsquote bei schweren Delikten

Die Aufklärungsquote bei den schweren Delikten gegen Leib und Leben oder gegen die sexuelle Integrität liegt auch im Jahr 2022 nahezu bei 100 Prozent. Ebenfalls positiv erwähnt werden kann der Umstand, dass alle im Jahr 2022 stattgefundenen Raubtatbestände (6) aufgeklärt werden konnten.

Die Kantonspolizei St.Gallen blickt im Gegensatz zu den anderen Kantonspolizeien auf ein etwas ruhigeres Jahr zurück. Laut Medienmitteilung ist die Kriminalität im Jahr 2022 gesamthaft auf zehn Prozent angestiegen. Die Anzahl Delikte gegen das Strafgesetzbuch hingegen auf rund 16 Prozent. «Der Anstieg der Kriminalität betrifft sämtliche Regionen des Kantons St.Gallen», schreibt die Kantonspolizei in ihrem Communiqué.

Grafik: Kapo SG

Um 14 Prozent abgenommen haben die schweren Gewaltdelikte (insbesondere Tötungsdelikte, schwere Körperverletzungen und Vergewaltigungen). Die Gewalttaten insgesamt sowie auch die Delikte gegen Leib und Leben haben hingegen zugenommen (vor allem Körperverletzungen infolge von Schlägereien und Angriffen).

«Explodiert ist die Zahl der Raubüberfälle von 79 auf 113, was einer Zunahme von 43 Prozent entspricht», schreibt Stefan Kühne, Leiter der Kriminalpolizei St.Gallen in seinen Ausführungen. «Gleichzeitig haben auch die Cyber- und Betrugsfälle um rund 25 Prozent zugenommen.» Die vollendeten und versuchten Tötungsdelikte haben von 14 (2021) auf 13 (2022) abgenommen. Alle diese Tötungsdelikte konnten aus polizeilicher Sicht geklärt werden. Die Delikte gegen das Vermögen haben insgesamt um 17 Prozent zugenommen – insbesondere Diebstähle, Raubüberfälle, Einbruchs- und Einschleichdiebstähle sowie Betrügereien.

Die Sexualdelikte haben von 442 auf 565, also um 28 Prozent, zugenommen. Dieser Anstieg ist unter anderem auf das Steigen der Fälle von sexueller Handlungen mit Kindern zurückzuführen. Massiv zugenommen haben zudem die Fälle sexueller Belästigung. Bei den 274 Pornografiefällen sind 254 Fälle auf Cyberdelikte zurückzuführen, welche unter anderem bei Auswertungen von Datenträgern wegen anderer Delikte als Zufallsfunde registriert werden.

Die in der Statistik ausgewiesenen Widerhandlungen gegen das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel (BetmG) sind im Vergleich mit dem Vorjahr um 5 Prozent gesunken. (vat/mlb/kapo)