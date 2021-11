Betrugsdelikte im Kanton St.Gallen haben sich verdreifacht

Kriminalität Tatwaffe Internet: Warum sich die Anzahl von Betrugsdelikten im Kanton St.Gallen im letzten Jahrzehnt verdreifacht hat Betrugsdelikte werden immer häufiger. Allein im letzten Jahr haben sich Betrugsfälle laut der kantonalen Kriminalstatistik um 34 Prozent erhöht. Hanspeter Krüsi von der Kantonspolizei St.Gallen erklärt, wie das Internet Kriminellen neue Horizonte eröffnet. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 02.11.2021, 12.00 Uhr

Das Internet bietet neue Möglichkeiten für Betrug und Erpressung. Bild: Erwin Wodicka

Die Zahl an Betrugsdelikten hat sich im Kanton St.Gallen gemäss den Kriminalstatistiken des Bundesamtes für Statistik (BFS) seit 2009 mehr als verdreifacht. Allein im letzten Jahr haben sich Betrugsfälle laut der kantonalen polizeilichen Kriminalstatistik «um satte 34 Prozent erhöht».

Woran liegt das? Warum scheinen sich Betrugsdelikte für Täter heute besonders zu lohnen?

Hanspeter Krüsi, Kantonspolizei St. Gallen Bild: PD

Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen, sagt: «Das Internet spielt dabei eine zentrale Rolle.» Ein wichtiger Faktor sei das sich wandelnde Konsumverhalten der Bürgerinnen und Bürger. Es sei heute einfacher, ein Produkt im Internet zu kaufen als im Laden. Man finde alles, was man brauche an jedem beliebigen Tag, zu jeder beliebigen Zeit. Doch anonyme Kaufgeschäfte im Internet böten auch eine grosse Angriffsfläche für Betrüger. Zum Beispiel, indem Produkte angeboten würden, die am Ende nie geliefert würden. Da dies sehr oft vorkomme, steige auch die Zahl der Betrugsdelikte.

Das Internet eröffnet neue Möglichkeiten für Betrüger

Ein weiterer zentraler Punkt ist laut Krüsi:

«Das Internet eröffnet völlig neue Horizonte in Sachen Betrug und Erpressung.»

Es gebe eine Vielzahl neuer Betrugsmaschen, die erst durch das Internet möglich gemacht würden. Krüsi nennt die sogenannte Sextortion als Beispiel. Das Opfer wird bei dieser Masche nach der virtuellen Kontaktaufnahme durch sein Gegenüber dazu verleitet, sexuelle Handlungen vor der Kamera an sich vorzunehmen. Mit dem entstandenen Videomaterial wird es anschliessend erpresst.

Eine weitere Masche, die immer wieder ziehe, sei die Geschichte der vorgetäuschten Liebe. Für diesen Schwindel suchten sich die Betrüger ihre Opfer oft auf Datingplattformen, erzählt Krüsi. Man schreibe lange hin und her, gebe sich verliebt. Irgendwann heisse es dann so etwas wie: «Ich will dich unbedingt treffen, lebe aber in Afrika und habe kein Geld für die Reise.» Und wenn die Leute dann zahlten, würden immer neue Gründe genannt, mehr Geld zu überweisen.

«Manche Opfer zahlen mehrere hunderttausend Franken an Menschen, die sie niemals getroffen haben, in der Hoffnung, die grosse Liebe komme in die Schweiz.»

Er habe sogar Fälle erlebt, sagt Krüsi, wo Leute, nachdem sie den Betrug der Polizei gemeldet hatten, noch mehrmals erneut auf dieselbe Person reingefallen seien.

«Betrüger nutzen menschliche Schwächen aus», sagt Krüsi. Das sei im Grunde nichts Neues. Doch, dass sich der Tatort ins Internet verlagert habe, mache die Ermittlungen enorm schwierig.

Kriminalität verlagert sich zunehmend ins Internet

Papierspuren gebe es heute praktisch gar nicht mehr. Digitale Geldflüsse seien jedoch oft nur schwer nachvollziehbar. Der Einsatz von Kryptowährungen mache es laut Hanspeter Krüsi noch schwieriger. Hinzu käme, dass sich die Server, auf denen Betrügereien abgewickelt würden sowie die Bankkonten, auf die das ergaunerte Geld überwiesen werde, oft im Ausland befänden.

In diesen Fällen sei die hiesige Polizei auf die Kooperation der Strafbehörden vor Ort angewiesen. Mit den umliegenden Nachbarstaaten funktioniere das sehr gut. Führe die Spur jedoch weiter weg, beispielsweise in asiatische Staaten oder nach Russland, zeigten sich diese manchmal wenig kooperativ. «Das nutzen die Täterschaften aus.»

Grundsätzlich verlagere sich die Kriminalität immer mehr in den digitalen Raum, sagt Krüsi. Grosse Raubüberfälle oder Banküberfälle seien heutzutage fast ausgestorben. Dies, weil Finanzinstitutionen wie Banken durch den Einsatz neuer Technologien viel besser geschützt seien als früher.

«Das Risiko, eine Bank zu überfallen, ist für die Täter heute zu gross. Also haben sie sich neue Wege geschaffen, um illegal an Geld zu kommen.»

Das bringe auch Entwicklungen in der Polizeiarbeit mit sich. Die notwendigen Fachkenntnisse, um Verbrecher im digitalen Raum zu jagen, seien heute bei der Polizei immer mehr gefragt, sagt Krüsi. Doch da es sich dabei um sehr gut ausgebildete Fachkräfte im IT-Bereich handle, sei der Lohn auch entsprechend höher, als jener «normaler» Polizisten. Es sei also zu erwarten, dass die Kosten der Verbrechensbekämpfung in den nächsten Jahren steigen würden.