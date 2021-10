St.Galler Parteien sind nach Anstieg von Gewaltdelikten besorgt

Kriminalität Nach Zunahme von Gewaltdelikten: St.Galler Parteien sind besorgt In einem politischen Vorstoss wirft die SVP-Fraktion im St.Galler Kantonsrat die Frage auf, ob die Regierung genug unternimmt, um den Anstieg von Gewaltdelikten im Kanton St.Gallen zu verhindern, und ob dieser in Zusammenhang mit der Nationalität der Täter steht. Auch die anderen Parteien sind besorgt, warnen jedoch vor Stimmungsmache gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Rossella Blattmann 05.10.2021, 18.43 Uhr

Junge Erwachsene tragen im Ausgang vermehrt Messer bei sich. Bild: Getty

Im Kanton St.Gallen, vor allem in der Stadt St.Gallen und Umgebung, ist es seit diesem Sommer zu auffallend vielen Gewalttaten gekommen. Gemäss Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, ist besonders alarmierend, dass junge Erwachsene im Ausgang vermehrt Messer bei sich tragen. Zurzeit deute leider alles darauf hin, dass die Zahl der Gewaltdelikte gestiegen sei, so Schneider in dieser Zeitung. Seit Anfang Juli kam es allein in der Stadt St.Gallen zu 40 Gewaltdelikten – darunter Raub, Körperverletzung, und Schlägereien.

SVP fragt: Investiert die Kantonspolizei genügend Ressourcen?

Walter Gartmann, Kantonsrat und Präsident der SVP des Kantons St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Am Dienstag hat die SVP-Fraktion im St.Galler Kantonsrat eine Einfache Anfrage mit dem Titel «Starke Zunahme von Gewaltdelikten im Kanton St.Gallen» eingereicht.

Im Vorstoss will die SVP-Fraktion von der St.Galler Regierung wissen, ob die Kantonspolizei St.Gallen «aktuell genügend Ressourcen in die Analyse vergangener Vorfälle sowie in die Prävention von neuen Gewaltdelikten» investiert. Die SVP Parlamentarierinnen und Parlamentarier fragen auch, ob im Kanton St.Gallen Erkenntnisse aus den Kriminalstatistiken für die Prävention zukünftiger Strafdelikte verwendet werden, und ob es nicht sinnvoll wäre, auch unter dem Jahr bereits erste Auswertungen der Vorfälle vorzunehmen.

Weiter will die SVP-Fraktion in ihrem Vorstoss von der Regierung wissen, ob sich die «Einschätzung aus der medialen Berichterstattung» bestätige, dass die Ausländerkriminalität zugenommen habe. Die SVP fragt auch, ob die Regierung ein «konsequenteres Vorgehen gegen straffällige Täter mit Migrationshintergrund» befürworte. Ein solches hätte gemäss SVP-Fraktion eine «präventive Wirkung».

Ursachen für Anstieg der Straftaten analysieren

Boris Tschirky (Gaiserwald), Präsident der Mitte-EVP-Fraktion im St.Galler Kantonsrat. Bild: Ralph Ribi

Die anderen Parteien sehen Handlungsbedarf, jedoch - im Gegensatz zur SVP - unabhängig von der Nationalität der Täterinnen und Täter.

Die Zunahme der Gewaltdelikte und der Gewaltbereitschaft werde durch die Kantonspolizei bestätigt, hält etwa Boris Tschirky, Präsident der Mitte-EVP-Fraktion im St.Galler Kantonsrat, auf Anfrage fest. Die Stadtpolizei St.Gallen habe vor diesem Hintergrund die Präsenz in der Stadt St.Gallen bereits erhöht und werte jeweils aus, wo die neuralgischen Punkte seien. Dort würden verstärkt Patrouillen eingesetzt. Tschirky sagt:

«Dieses schnelle Handeln gegen potenzielle Delinquenten jeglicher Herkunft wird von der Mitte-EVP-Fraktion begrüsst.»

FDP-Fraktionspräsident Christian Lippuner. Bild: Benjamin Manser

Die Mitte-EVP-Fraktion erwarte aber auch, dass die Ursachen für den Anstieg dieser Straftaten rasch analysiert und transparent dargelegt werden sollen. Nur so sei es möglich, die richtigen Massnahmen und Schlüsse daraus zu ziehen, so Tschirky.

«Die jüngsten Gewaltdelikte stimmen auch mich nachdenklich und traurig», sagt Christian Lippuner, Präsident der FDP-Fraktion. Die Fragen der SVP nach den Hintergründen seien in diesem Sinne auch berechtigt. Die Frage der SVP nach der Nationalität der Täterschaft und ihr Aufruf zum konsequenten Vorgehen gegen Täter mit Migrationshintergrund hingegen lasse die Vermutung aufkommen, dass es ihr auch um die Bespielung von ausländerfeindlichen Reflexen gehe. Damit könne er persönlich nichts anfangen, so Lippuner.

«Täter sind Täter, Opfer sind Opfer – ob mit oder ohne Migrationshintergrund.»

Regierung soll zusätzliche Massnahmen zur Gewaltprävention prüfen

Sebastian Koller, politischer Sekretär Grüne Kanton St.Gallen. Bild: PD

Die vermehrten Berichte über Gewalttaten seien besorgniserregend, sagt Sebastian Koller, politischer Sekretär der Grünen Kanton St.Gallen. Alles Mögliche und Verhältnismässige müsse unternommen werden, um solche Vorfälle zu vermeiden. Koller sagt:

«Auf politischer Ebene sollte geprüft werden, ob zusätzliche Massnahmen zur Gewaltprävention angezeigt sind.»

Die Verantwortung hierfür liege primär bei der Regierung.

Die Forderungen im Vorstoss der SVP würden weder zur Prävention noch zur besseren Verfolgung von Straftaten einen konstruktiven Beitrag leisten, sagt Koller.

«Der Vorstoss zielt offensichtlich nur darauf ab, aktuelle Gewaltvorfälle für die Stimmungsmache gegen Personen mit Migrationshintergrund zu nutzen.»

Sofern Personen mit Migrationshintergrund überproportional an Straftaten beteiligt seien, liege der Grund wahrscheinlich in der mangelnden Integration. Der richtige Ansatz zur Prävention wäre somit die Verstärkung der Integrationsbemühungen.

Auch Parlamentarierin Sonja Lüthi drückt im Namen der GLP-Gruppe im Kantonsrat ihre Betroffenheit bezüglich der Vorfälle von letzter Woche und der hohen Gewaltbereitschaft aus. GLP-Kantonsrätinnen und Kantonsräte würden deshalb eine erhöhte Polizeipräsenz unterstützen. «Die Verwendung der Erkenntnisse aus den konkreten Vorfällen und den Kriminalstatistiken für die Prävention sind folgerichtig und elementar», sagt Lüthi. Man sei überzeugt, dass dies von der Polizei im Alltag gemacht werde.

GLP-Kantonsrätin Sonja Lüthi. Bild: Arthur Gamsa

Für eine Fokussierung auf ausländische Straftäter sehe die GLP keinen Bedarf, sagt Lüthi weiter.

«Straftat bleibt Straftat, ob von einer Person mit Migrationshintergrund oder nicht.»

Es brauche immer ein konsequentes Vorgehen. Die GLP wehre sich gegen den Generalverdacht von Menschen mit Migrationshintergrund. Gesetz und Ordnung würden aber für alle in der Schweiz lebenden Menschen gelten und man erwarte, dass Polizei und Justiz entsprechend konsequent handelten, so Lüthi.

Handlungsbedarf ist gegeben

Der St.Galler Nationalrat Lukas Reimann (Wil/SVP). Bild: Tobias Garcia

Der Gewaltanstieg in der Gallusstadt gibt auch in Bundesbern zu reden. Die Schweiz verkomme immer mehr zur Hochburg für kriminelle Gestalten, twitterte der Wiler SVP-Nationalrat Lukas Reimann am Montag.

Die Anfrage der SVP-Fraktion im Kantonsrat begrüsse er sehr, sagt Reimann am Dienstag auf Anfrage.

«Die Zunahme von Gewaltdelikten im Kanton St.Gallen ist beunruhigend und darf auf keinen Fall einfach so hingenommen werden.»

Der Handlungsbedarf sei auf alle Fälle gegeben. Von SP-Regierungsrat Fredy Fässer und der Kantonspolizei fordert Reimann eine transparent Auskunft über die konkrete Zunahme und die Abwehrmassnahmen, um einem weiteren Anstieg der Kriminalität wirkungsvoll entgegentreten zu können. Dies dürfe nicht erst in einem Jahr erfolgen. Denn die Sicherheit sei ein entscheidender Faktor für Lebensqualität und Standortattraktivität in der Ostschweiz.

Eine Anfrage bei der SP-Fraktion bliebt bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Eine Antwort der Regierung zum Vorstoss der SVP steht noch aus.