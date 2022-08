Vor allem Geschäfte betroffen: Einbrüche in St.Gallen nehmen zu

Kriminalität Anzahl Einbrüche in St.Galler Geschäfte im Juli hat sich gegenüber Vorjahr verdoppelt: So schätzt die Polizei die Situation ein Der Kanton St.Gallen scheint in der Ostschweiz ein Einbruch-Hotspot zu sein – im Juli kam es zu auffällig vielen Fällen. Hanspeter Krüsi von der Kantonspolizei spricht über die Gründe für die Einbruchserie und mögliche Täter. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 15.08.2022, 12.00 Uhr

Im Kanton St.Gallen kam es im Juli zu 157 Einbrüchen, 122 davon in Geschäften. Bild: Getty

In Walenstadt traf es ein Hotel, in St.Gallen einen Coiffeursalon, in Altstätten und Rüthi ein Restaurant und in Zuzwil eine Waschanlage. Das sind 5 der 122 Einbrüche, die im Juli im Kanton St.Gallen in Geschäften verübt wurden. Laut Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, ein überdurchschnittlich hoher Wert:

«Die Anzahl Einbrüche in Geschäfte ist alleine im Juli 2022 doppelt so hoch wie ein Jahr vorher.»

Wohnungen und Häuser von Personen, die in den Sommerferien verreist sind, müssten bei Einbrechern eigentlich ebenfalls ein beliebtes Ziel sein. Das sei bei der Einbruchsserie im Juli jedoch nicht der Fall, sagt Krüsi. «Im Wohnbereich sind die Zahlen, verglichen zu den anderen Jahren, sogar eher tief.» Bisher wurden 35 Einbrüche in Privatliegenschaften gemeldet, die im Juli stattgefunden haben. Damit machen diese nur fast ein Viertel aller gemeldeten Einbrüche aus.

Zahlen deuten auf organisierte Gruppen hin

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Auch die Betriebsferien von Geschäften würden die Täterinnen und Täter bei ihren Einbrüchen nicht unbedingt ausnutzen. Gemäss Krüsi sind nämlich sämtliche Sparten betroffen und auch solche Geschäfte, die keine Betriebsferien haben. Vielmehr deuteten die Einbrüche auf organisierte Gruppen hin: «Wenn die Einbruchszahlen kurzfristig stark ansteigen, ist dies oftmals mit Serien respektive mit Tätergruppierungen in Verbindung zu setzen, die aktiv sind. Auch in letzter Zeit hatten solche Gruppierungen einen Einfluss auf die ansteigenden Zahlen.»

Ob bei den Einbrüchen im Juli jedoch tatsächlich organisierte Banden am Werk waren, kann Krüsi zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigen, da die Ermittlungen noch nicht in allen Fällen abgeschlossen sind. Im ganzen Kanton St.Gallen seien Einbrecher unterwegs gewesen, sagt Krüsi.

«Jedoch kann festgestellt werden, dass die Nordregionen, inklusive Stadt St.Gallen, stärker betroffen sind.»

Im Thurgau und dem Appenzellerland wenig Fälle

Während im Kanton St.Gallen im Juli also durchschnittlich rund fünfmal pro Tag eingebrochen wurde, sieht es in den übrigen Ostschweizer Kantonen anders aus. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden sei die Situation momentan ruhig, heisst es von Seiten der Kantonspolizei. In Appenzell Innerrhoden bewegen sich die Zahlen «in diesem Sommer auf sehr tiefem Niveau», erklärt Mediensprecher Roland Koster.

Im Kanton Thurgau ist die Lage ähnlich. Für kurze Zeiträume veröffentliche die Kantonspolizei jedoch keine Einbruchszahlen, da diese Momentaufnahmen seien und deshalb wenig aussagekräftig, sagt Andy Theler, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

«Allgemein lässt sich sagen, dass sich die Gesamtzahl der Einbruchdiebstähle im Kanton Thurgau im laufenden Jahr auf dem – tiefen – Niveau der Vor-Corona-Jahre eingependelt hat.»

Keine Instagram-Fotos oder Notizzettel

Ob es Einbrechern im Kanton St.Gallen besonders gut gefällt oder die Bevölkerung in der restlichen Ostschweiz einfach sehr gute Türschlösser hat, ist nicht bekannt. Hanspeter Krüsi weiss jedoch, wie Einbrüche verhindert werden können:

«Sichern Sie Fenster, Türen, Nebeneingänge, Kellerfenster und Lichtschächte Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses. Beziehen Sie Nebenräume und Garagen in die Sicherheitsüberlegungen mit ein.

Verraten Sie Ihre Abwesenheit nicht durch Notizen an der Haustür oder überfüllte Briefkästen und verstecken Sie keine Schlüssel im Garten oder an anderen Orten wie in Blumentöpfen oder unter Türmatten.

Informieren Sie Ihre Nachbarn, wenn Sie für ein paar Tage oder eine längere Zeit abwesend sind, und bitten Sie diese, ab und zu nach Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus zu schauen.

Hinterlassen Sie keinesfalls Nachrichten auf dem Telefonbeantworter, in denen Sie Ihre Abwesenheit erwähnen.»

Andy Theler, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Bild: Kapo TG

Die Kantonspolizei Thurgau gibt einen weiteren Tipp, der manchem und mancher Reisenden schwerfallen dürfte. Mediensprecher Andy Theler schreibt:

«Veröffentlichen Sie in den sozialen Medien keine Fotos oder Beiträge aus den Feriendestinationen, solange Sie abwesend sind.»

Für Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber hat Hanspeter Krüsi von der Kantonspolizei St.Gallen weitere Ratschläge. Neben einem guten Einbruchschutz, der etwa Alarmanlagen umfasst, empfiehlt er, kein Bargeld in den Firmenliegenschaften aufzubewahren. Sondern «dieses entweder auf die Bank bringen oder in einen wirklich guten Tresor legen». Einen solchen hatte wohl auch das eingangs erwähnte Hotel in Walenstadt. Die Täter lösten bei ihrem Einbruch zwar den Tresor von der Wand, liessen ihn dann aber doch zurück, weil der Abtransport zu schwierig war.

