Kriminalfälle Cold Cases – ungeklärte Fälle: Diesen elf Tötungsdelikten in der Ostschweiz droht die Verjährung – eine Übersicht Ein Brandanschlag, Lynchjustiz, politisch motivierte Meucheleien oder mysteriöse Leichenfunde: Elf Tötungsdelikte gelten in den Ostschweizer Kantonen als ungeklärt. Eine Übersicht über die Verbrechen, denen die Verjährung droht. Noemi Heule, Stefan Marolf und Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

30 Jahre. So lange hat die Strafverfolgung Zeit, um Mord und Totschlag zu ahnden. So lange läuft aktuell die Verjährungsfrist auf Verbrechen, die mit lebenslangem Zuchthaus vergolten werden. Dann sind die Täterinnen und Täter juristisch von Schuld oder zumindest von Strafe befreit.

Der Kanton St.Gallen zählt offiziell acht Tötungsdelikte, die zu sogenannten Cold Cases wurden – Kriminalfälle, die nicht gelöst sind, aber deren Ermittlungen ins Leere liefen oder mangels Hinweisen auf Eis liegen. Im Kanton Thurgau sind es drei Fälle, beide Appenzell bezeichnen auf Anfrage keine Tötungsdelikte als ungelöst und sistiert.

Zu den einzelnen Fällen – vom Brandanschlag bis zur Lynchjustiz – gibt die St.Galler Staatsanwaltschaft keine Auskunft. Zum Vorgehen schreibt sie: «Wenn alle Ermittlungsansätze ausgeschöpft und die vorhandenen Beweise gesichert wurden, und wenn keine neuen Hinweise in absehbarer Zeit ersichtlich sind, dann sistiert die Staatsanwaltschaft das Verfahren.»

Kristallhöhlenmord sorgt für Verjährungs-Debatte

Der wohl bekannteste St.Galler Kriminalfall, der in St.Gallen vor zehn Jahren offiziell ad acta gelegt wurde, ist der sogenannte Kristallhöhlenmord, der zwei Teenager das Leben kostete. Die Verjährung der grausamen Tat in Kobelwald, die Öffentlichkeit und Privatermittler bis heute fesselt, löste eine politische Debatte über Verjährung aus – ausgelöst durch eine Standesinitiative aus St.Gallen.

National- und Ständerat hiessen das Vorhaben schliesslich 2021 – im zweiten Anlauf und äusserst knapp – gut: Schwerstverbrechen sollen nicht mehr verjähren. Ein entsprechender Gesetzesentwurf ist in Arbeit. Für die vorliegenden Fälle kommt dieser allerdings zu spät – die ersten verjähren im kommenden Jahr.

Zuerst in einem italienischen Sportclub in seinem Wohnort Buchs, dann am Bahnhof in Bregenz hält sich ein 38-jähriger türkischer Asylbewerber am Sonntagabend, 20. Juni 1993, auf. Am Morgen danach findet ihn ein Lastwagenchauffeur tot und mit Einschüssen am Kopf und an den Armen auf dem Rastplatz «Sulzberg» bei Goldach. Der blaue BMW des Toten steht zur gleichen Zeit abgeschlossen auf einem Firmenparkplatz in Abtwil.

Im Zuge der Ermittlungen findet die Polizei heraus, dass der Mann am Abend seines Todes nach Basel fahren wollte. Kurz vor drei Uhr nachts hörten Anwohnerinnen und Anwohner in Goldach die tödlichen Schüsse.

Hinweise auf Täter und Motiv fehlen bis heute, die Polizei hat aber verdächtige Spuren gefunden. So ist die Rolle des Toten in einem Mordfall an einem türkischen Drogenhändler bis heute ungeklärt, zudem war der Mann bis ein Jahr vor seinem Tod Mitglied der Kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die Partei ist zum Tatzeitpunkt in der Türkei verboten und gilt heute in der EU als Terrororganisation. Die PKK verfüge über eine «eigentliche Abschussliste für abtrünnige Mitglieder», schreibt diese Zeitung knapp einen Monat nach der Tat.

Nur zwei Tage vor dem Tod des 38-Jährigen wird in Zürich ein Taxifahrer, ebenfalls PKK-Mitglied, ermordet. Nach den beiden Fällen ermitteln die Kantone Zürich und St.Gallen gemeinsam, der Fall von Goldach bleibt trotzdem ungeklärt.

Das «St.Galler Tagblatt» berichtet einen Tag nach dem Tod eines 38-jährigen türkischen Asylbewerbers über den Fall – und spekuliert über einen Zusammenhang zu einer verkohlten Leiche, die nur Tage zuvor ebenfalls am Strassenrand gefunden worden war. Bild: «Tagblatt»-Archiv, Belinda Schmid Der «Blick» greift den Fall von Niederbüren ebenfalls auf. Bild: PD Fast einen Monat nach dem Tötungsdelikt ruft die Kantonspolizei St.Gallen zu Hinweisen auf und verspricht 5000 Franken Belohnung. Bild: «Tagblatt»-Archiv, Belinda Schmid

Eine 56-jährige Mutter und ihre 31-jährige Tochter verbringen Ferientage am Bodensee, dann werden sie an einem Samstag, dem 3. Juli, in ihrem Ferienhaus in Arbon gefesselt und getötet. Die Medien nennen das Verbrechen den «Arboner Doppelmord». Einbruchsspuren hinterlassen die Täterinnen oder Täter nicht, einiges deutet darauf hin, dass die beiden Frauen Besuch erwartet haben.

Die Spur der Täterschaft führt zunächst nach Romanshorn, wo vom Konto der Mutter wenige Tausend Franken abgehoben werden. Dort taucht auch der rote Honda Civic der Tochter, das mutmassliche Fluchtfahrzeug, auf. Am Sonntagmorgen, etwa gleichzeitig zum Leichenfund, wird in St.Gallen ein letztes Mal Geld vom Konto abgehoben. Dann verliert sich die Spur.

Nach einigen Wochen schliesst die Polizei zumindest ein Sexualverbrechen aus, tappt aber weiterhin im Dunkeln. Im Dezember 1993 setzt sie eine Belohnung von 20’000 Franken für hilfreiche Hinweise aus und veröffentlicht ein Phantombild eines Mannes. Er soll in den Tagen vor der Tat gemeinsam mit der 56-jährigen, alleinstehenden Frau in St.Gallen gesehen worden sein. Doch weder Phantombild noch Belohnung führen die Ermittelnden auf eine heisse Spur. Ein möglicher Hinweis auf die Täterschaft sind jedoch Fingerabdrücke, welche die Polizei im Ferienhaus genommen hat, aber bis heute niemandem zuordnen konnte.

Zwei Tage nach dem Fund der beiden Toten Frauen in Arbon macht die «Thurgauer Zeitung» den doppelten Todesfall publik. Bilder:« Thurgauer Zeitung»-Archiv, Judith Schönenberger Einen Tag später ist klar: Die Thurgauer Kantonspolizei setzt für die Ermittlung eine Sonderkommission ein. Am 08. Juli 1993, fünf Tage nach der Tat, zeigt die «Thurgauer Zeitung» Bilder der beiden Verstorbenen und bittet zum wiederholten Mal um Hinweise. Mehr als eine Woche nach dem Tod von Mutter und Tochter schliesst die Polizei ein Sexualverbrechen aus. Im Dezember 1993 veröffentlicht die «Thurgauer Zeitung» ein Phantombild, um nach einem Begleiter der verstorbenen Mutter zu suchen. In den ersten fünf Tagen nach Veröffentlichung des Phantombilds gehen bei der Thurgauer Kantonspolizei 50 Hinweise ein.

Ein Ehepaar aus St.Gallen ist am Mittwoch, 29. September, bei einer befreundeten türkischen Familien in Engelburg zu Besuch, als um 19 Uhr unbekannte Landsleute dazustossen. Sie beginnen eine politische Diskussion, wie es später in den Medien heisst. Nach einer kurzen Auseinandersetzung werden die beiden, nun unerwünschten, Gäste aus der Wohnung gewiesen, die Türe wird verschlossen. Plötzlich fallen Schüsse, Projektile dringen durch die Tür – und treffen den 33-jährigen Besucher tödlich; die Gastgeberin wird an der Schulter verletzt.

Schnell werden politische Motive vermutet. So sollen zerstrittene Anhänger der militanten türkischen Untergrundorganisation Devrimci Sol (kurz Dev Sol) für die Tat verantwortlich sein. Die marxistisch-sozialistische Bewegung spaltet sich 1993 in zwei Fraktionen, begleitet von einem blutigen Bruderstreit. Kurz vor dem Tötungsdelikt finden in Basel gleich drei Schiessereien statt, die der Dev Sol zugeschrieben werden. Die Ermittlungen gestalten sich in St.Gallen und in Basel schwierig.

Im ersten Bericht zur Tat von Engelburg verweist das «St.Galler Tagblatt» auf den Fall des verstorbenen türkischen Asylbewerbers. Bilder: «Tagblatt»-Archiv, Belinda Schmid Einen Tag später ist sich die Kantonspolizei sicher: Die Tat von Engelburg war politisch motiviert. Der Mordfall von Engelburg reiht sich ein in eine Serie von Vorfällen mit der kurdischen Partei PKK, die damals in der Türkei verboten war.

«Wer tötete die fromme Lehrerin?», titelt der «Blick» am 6. September 1995. Zwei Tage vor der Schlagzeile ist eine 47-jährige Berufsschullehrerin tot in ihrer Wohnung an der St.Galler Rosenbergstrasse aufgefunden worden. Weil die Frau, die als pflichtbewusste Einzelgängerin bezeichnet wird, an diesem Tag nicht zum Unterricht erschien, schlug die Schule Alarm. Als sich die Polizei um 16.45 Uhr Zugang zur Wohnung verschaffte, lag die Frau mit Kopfverletzungen leblos in der Wohnung. Tod durch Ersticken, wird später als Todesursache genannt.

Schnell geraten zwei kroatische Staatsbürgerinnen ins Visier der Ermittler. Sie sind dabei beobachtet worden, wie sie die Frau zu zwei Bankfilialen begleiteten, wo sie einen fünfstelligen Geldbetrag abhob. Zuvor sollen sie die Frau mit Tabletten gefügig gemacht haben, zumindest wurden in ihrem Körper Medikamentenspuren nachgewiesen. Die Boulevardpresse schreibt von Geldgier, die Polizei spricht von einem Vermögensdelikt.

Die beiden mutmasslichen Täterinnen, eine davon war eine ehemalige Schülerin der Toten, setzen sich am Tag der Tat über Rorschach nach Bregenz ab. Dort lösen sie ein Billett nach Zagreb, wo sich ihre Spur verliert. Trotz Rechtshilfegesuch sei es fast aussichtslos, an die beiden Frauen heranzukommen, sagt die Polizei im Dezember 1995.

Am Tag nach dem Tod der Lehrerin widmet das «St.Galler Tagblatt» dem Fall nur einen Einspalter. Bilder: «Tagblatt»-Archiv, Belinda Schmid Noch in der gleichen Woche wird bekannt: Die beiden Tatverdächtigen sind vermutlich auf dem Weg nach Zagreb. Im dritten «Tagblatt»-Artikel zum Tod der St.Galler Lehrerin sind Bilder der beiden mutmasslichen Täterinnen sowie Beschreibungen abgedruckt. Vier Tage nach der Tat fehlt von den tatverdächtigen Frauen weiterhin jede Spur.

Über das rätselhafte Tötungsdelikt findet sich im «Tagblatt»-Archiv lediglich eine Meldung zum Tod des Opfers. Bild: Belinda Schmid

Am Abend des 2. Novembers 1995, kurz vor Mitternacht, beobachten Passanten vor einer Bar in Grabs einen Streit. Als sie sich nähern, fliehen zwei Männer, ein weiterer bleibt mit schweren Kopfverletzungen liegen. Die Polizei berichtet, der Mann sei in «besorgniserregendem Zustand» ins Kantonsspital St.Gallen überführt worden. Am Sonntag stirbt der 45-jährige Ex-Jugoslawe an seinen Verletzungen – sie waren ihm mit einem Stein zugefügt worden.

Die Polizei leitet sofort eine Fahndung nach zwei Fahrzeugen ein, bleibt aber erfolglos. In einer Meldung der Nachrichtenagentur SDA sagt Hans Eggenberger, damals Pressesprecher der St.Galler Kantonspolizei, rund einen Monat nach dem Tötungsdelikt, was die Tätersuche erschwere: Der Ex-Jugoslawe sei vor einer Bar getötet worden, in deren Hinterzimmer illegal gespielt worden sei. Er sagt:

«Wer gräbt sich schon sein eigenes Grab?»

Etliche Zeugen hätten selbst illegal gespielt, aus Angst vor Repressalien habe niemand aussagen wollen.

Um 01.34 Uhr erreicht am Montag, 23. Juni 1997, ein Alarm die St.Galler Notrufzentrale: Feuer an der Lustgartenstrasse 7. Als die Rettungskräfte eintreffen, steht das sechsstöckige Haus in Vollbrand, ein Mann liegt nach einem Sprung aus dem zweiten Stock schwer verletzt auf der Strasse. Die Feuerwehr rettet 15 Menschen aus den Flammen, die meisten davon mit Drehleitern.

Auf der Suche nach weiteren Personen findet sie im ersten Stock des Hauses einen 51-jährigen Mann – die Hilfe kommt zu spät. Schnell ist für den St.Galler Kripochef Bruno Fehr klar: Es deutet alles auf Brandstiftung hin. Das Feuer habe sich explosionsartig vom Erdgeschoss ausgebreitet, und es gebe Anzeichen für den Einsatz von Brandbeschleunigern.

Vermutet wird ein Brandanschlag auf das tamilische Spezialitätengeschäft «Kings Asian Shop», denn von dort aus habe sich das Feuer ausgebreitet. Der Ladenbesitzer sagt dieser Zeitung, er sei zwei Wochen vor dem Brand von Landsleuten bedroht worden. Ein weiteres Indiz, das für Brandstiftung spricht: Anwohnerinnen und Anwohner sehen kurz nach Ausbruch des Feuers zwei Personen wegrennen – die Polizei ruft zur Fahndung nach zwei Männern im Alter von 18 und 20 Jahren auf.

Am 24. Juni 1997 ist der Brandanschlag auf den «Kings Asian Shop» an der St.Galler Lustgartenstrasse das grosse Thema im «St.Galler Tagblatt». Bilder: «Tagblatt»-Archiv, Belinda Schmid Polizei- und Feuerwehrangehörige zweifeln nicht daran, dass der Brand gelegt wurde. Der Ablauf der Löschaktion wird detailreich nacherzählt. Nach dem verheerenden Brand veröffentlicht das «Tagblatt» einen Fahndungsaufruf. Für die Überlebenden des Brandes richtet das Fürsorgeamt ein Spendenkonto ein.

In der Nacht auf den 13. Juli 1997 wird ein Ehepaar in Landschlacht im Schlaf überrascht: Maskierte Männer fesseln und knebeln das Paar und schlagen es brutal zusammen.

«Ich weiss nicht, wie lange alles dauerte. Ich muss kurzfristig betäubt gewesen sein. Es roch nach Chemikalien»,

zitiert der «Blick» die 64-jährige Frau. Sie wird leicht verletzt und alarmiert die Polizei. Ihr Mann überlebt den Angriff nicht und erliegt seinen Verletzungen.

Der 62-Jährige war Immobilienkaufmann und besass mehrere Firmen. Über eine davon wird einen Tag nach seinem Tod der Konkurs eröffnet, berichtet diese Zeitung nach dem Delikt.

Verwandte der Frau, die in dieser Nacht ebenfalls im Haus zu Gast sind, bekommen vom Vorfall nichts mit. «Die Polizei tappt im Dunkeln» titelt diese Zeitung rund zwei Wochen nach dem Überfall. Die Ermittelnden fahnden zwar nach zwei Autos, eines davon mit deutschem Kennzeichen, aber weitere Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Zumindest schliesst die Polizei einen Raub als Motiv aus, da im Haus des Ehepaars fast keine Wertsachen fehlen. Die Täter sind bis heute nicht gefunden und auch die Medien greifen das ungelöste Tötungsdelikt nicht mehr auf.

Am Tag nach dem Tod eines 62-Jährigen in Landschlacht erscheint in der «Thurgauer Zeitung» ein Einspalter über den Fall. Bilder: «Thurgauer Zeitung»-Archiv, Judith Schönenberger Rund zwei Wochen nach der Tat schliesst die Polizei einen Raubmord aus.

Zwei Angestellte der Flumser Wasserversorgung finden am 12. August 1999 eine Leiche im Schulhausbach beim Maltinaberg. Die Frau, die nur mit einem T-Shirt bekleidet ist, wurde erwürgt und von der Brücke geworfen, bevor sie mehrere Tage im Bachbett lag, wie es in den Zeitungen heisst. Sie weist Spuren massiver Gewalt auf. Ein Wohnsitz der 27-Jährigen ist nicht bekannt, sie habe in Zürich und Graubünden in Drogenkreisen verkehrt.

Bei der Polizei gehen nach dem Leichenfund mehrere Hinweise ein; 30 Personen werden überprüft. Doch die Ermittlungen laufen ins Leere. Im Oktober setzt die St.Galler Kantonspolizei deshalb eine Belohnung von 10'000 Franken aus. Ohne Erfolg.

Am 13. August 1999 berichtet das «St.Galler Tagblatt» über den grausigen Fund, den zwei Flumser Gemeindearbeiter am Vortag machen mussten. Bilder: «Tagblatt»-Archiv, Belinda Schmid Nach dem Leichenfund steht schnell fest: Die Frau lag mehrere Tage lang tot im Bach. Auch mehrere Wochen nach der Tat ist der Mord an der 27-jährigen Frau ungeklärt. Die St.Galler Kantonspolizei bietet 10'000 Franken für Hinweise.

Es ist ein Montagabend Ende April 2002 in Weesen, als ein 28-jähriger weissrussischer Asylbewerber in Begleitung von drei Kollegen ans Walenseeufer gelockt wird. Dort fallen rund zehn Angreifer über den Mann her, schlagen und treten auf ihn ein, bis er sich nicht mehr bewegt. Zwei seiner Kollegen rufen Hilfe und tauchen dann unter – einen Tag später erliegt der Mann seinen Verletzungen.

Monate nach der Tat wird einer der untergetauchten Kollegen des Verstorbenen in Polen verhaftet – mit seinen Aussagen rekonstruieren die Untersuchungsbehörden das Mordmotiv. Der Asylbewerber habe nur Tage vor seinem Tod einer Tschetschenin an einer Party die Zähne eingeschlagen und sie vergewaltigt. Tatsächlich ging bei der Polizei eine entsprechende Meldung ein, und auch die DNA-Proben konnten später dem Toten zugewiesen werden.

Die Täter aus Georgien hätten die Vergewaltigung gerächt – und die junge Tschetschenin sei dabei gewesen. «Der Fall ist gelöst», schrieb diese Zeitung im Mai 2003. Stimmt nicht ganz, denn die Schuldigen sind bis heute nicht ermittelt.

Das «St.Galler Tagblatt» berichtet am Tag nach dem Tod des 28-jährigen Asylbewerbers über den Fall in Weesen. Bilder: «Tagblatt»-Archiv, Belinda Schmid Rund ein Jahr später gewähren die Untersuchungsbehörden tiefe Einblicke in den Todesfall am Walenseeufer.

Im Barchetsee findet an einem Dezembermorgen der Pächter des Sees eine Leiche. Sie ist von mehreren Schüssen durchbohrt, mit einem 30 Kilogramm schweren Betonblock beschwert und teilweise entblösst. Beim Toten handelt es sich um einen 27-jährigen Ägypter, der der Polizei bereits bekannt ist. Er hatte eine befristete Aufenthaltsgenehmigung und wohnte gemeinsam mit seiner 27 Jahre älteren Ehefrau, einer gebürtigen Deutschen, in der Nähe von Schaffhausen. Er hatte keinen festen Job, soll aber immer wieder Chauffeurdienste erledigt und Kontakte ins Drogenmilieu gehabt haben.

Zuletzt lebend gesehen wurde der Mann drei Tage vor dem Leichenfund. Er bestellte abends in einem Lokal eine Runde für sich und zwei Freunde, dann erhielt er einen Anruf auf sein Handy und verschwand plötzlich. Der Anruf stammte aus einer Telefonzelle drei Kilometer vom Restaurant entfernt, wie die Polizei später herausfindet.

Im April 2008, vier Monate nach dem Leichenfund, setzt die Polizei eine Belohnung von 10’000 Franken für sachdienliche Hinweise aus – ohne Erfolg. Fast 15 Jahre nach dem Mord bittet sie im März diesen Jahres in der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ungelöst» erneut die Bevölkerung um Hilfe. Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, sagt:

«Das ist unsere letzte mögliche Fahndungsmassnahme.»

Nach der Sendung gehen rund 100 Hinweise bei der Polizei ein. Diese Hinweise wertet die Polizei laut Graf momentan immer noch aus.

Zwei Tage nach dem Leichenfund im Barchetsee landet der Fall auf der Frontseite der «Thurgauer Zeitung» ... Bilder: «Thurgauer Zeitung»-Archiv, Judith Schönenberger ... und wird in ausführlicher Form und mit Bild weiter hinten im Blatt abgehandelt. Mehr als vier Monate nach der Tat setzt die Polizei eine Belohnung in der Höhe von 10'000 Franken für Hinweise aus und sucht nach dem Betonelement, das den Toten auf den Grund des Barchetsees gezogen hat.

Das Haus liegt abseits am Dorfrand von Bad-Ragaz, gleich neben dem Zoo «Leopard». Am 10. September 2021 führt eine Blutspur in den Keller des Hauses, in dem auch das Zoo-Restaurant untergebracht ist. Dort entdeckt der Zooleiter seinen 46-jährigen Gehilfen gefesselt, mit Messerstichen übersät, gestorben an einer Kopfverletzung. Der Metzger wohnt erst seit kurzem neben dem Tierpark, in dem er in der Freizeit aushilft.

Der Tatort am Rande des Tierparks «Leopard» in Bad Ragaz. Bild: PD

Das Opfer, ein zweifacher Familienvater, war laut diverser Medienberichte im Ort beliebt, spielte für die Veteranenmannschaft des Fussballclubs und galt als «gute Seele» des Zoos. Wen er sich zum Feind gemacht hat, findet die Polizei nie heraus. Das Verbrechen am ungewöhnlichen Tatort bietet Nährboden für wilde Spekulationen und wird gar zum Buchstoff. In «Hoffen auf Aufklärung», schreibt Autor und Blick-Reporter Walter Hauser, dass rund ein Jahr nach der Tat ein Bekannter des Opfers verhaftet wird. Das Verfahren wird aber mangels Beweisen eingestellt.

Auch nach der Tat kehrt im Zoo keine Ruhe ein. Im Frühling darauf werden zwei Tigerweibchen vergiftet. Nach den Negativschlagzeilen und Auseinandersetzungen mit Tierschützern gibt das Besitzerpaar auf. Heute befindet sich am einstigen Zoo-Standort eine Hundepension.

Am gleichen Tag findet nur wenige Kilometer entfernt ein weiterer rätselhafter Vorfall statt, der oft in einem Atemzug mit dem Zoo-Mord genannt wird: Auf dem «Falkenhof» von Ex-Nationalrat Elmar Bigger in Vilters wird ein Mann tot aufgefunden. Er wurde von einem schweren Fahrzeug überrollt, heisst es später in der Berichterstattung. Der Obduktionsbericht kann jedoch die Frage nicht abschliessend klären: War es ein Unfall oder Totschlag?

Der Verstorbene war Biggers engster Freund. Im Buch «Hoffen auf Aufklärung» vermutet dieser einen Mordanschlag, der ihm gegolten habe. Die Staatsanwaltschaft bezeichnet den Fall wie die vorherigen elf als ungeklärt, räumt aber ein, dass es sich auch um eine fahrlässige Tötung gehandelt haben könnte, deren Verjährungsfrist nach zehn Jahren abläuft.

Am Tag nach dem Zoo-Mord zeigt das «St.Galler Tagblatt» ein Bild des Leichensacks. Bilder: «Tagblatt»-Archiv, Belinda Schmid Einen Tag später weiss man mehr zum Opfer, aber kaum Relevantes zum Tathergang.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen