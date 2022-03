krieg «Wir wurden völlig überrannt»: Seit Kriegsbeginn werden in der Ostschweiz so viele ukrainische Fahnen verkauft wie kaum je zuvor Mit Flagge Solidarität zeigen: Die Nachfrage nach Ukraine- und Friedensfahnen ist riesig. Ostschweizer Fahnendruckereien kommen mit der Produktion kaum mehr nach. Janina Gehrig Jetzt kommentieren 18.03.2022, 18.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch durch St. Gallen marschierten Anfang März viele mit Ukraine-Flaggen, um gegen den von Russland geführten Krieg zu demonstrieren. Bild: Benjamin Manser

Die Druckmaschinen von Fahnentschudi laufen fast ununterbrochen. Und auf den Stoff kommt derzeit fast nur blaugelb oder Regenbogenfarbe. Die Nachfrage nach Ukraine-Flaggen seit Kriegsbeginn sei riesig, die Solidarität spürbar, sagt Marc Tschudi, Geschäftsführer und Inhaber des Fahnengeschäfts Fahnentschudi in Wattwil. Während die Ukraine-Fahne normalerweise ein bis zweimal jährlich über den Ladentisch gehe, seien allein in den letzten Wochen mindestens hundert verkauft worden. Noch grösser sei die Nachfrage nach Peace-Flaggen in Regenbogenfarben. «Normalerweise verkaufen wir zehn Stück pro Jahr. Jetzt sind bereits 600 weg», sagt Tschudi. Allein für nächste Woche seien wieder 500 Fahnen bestellt worden. «Das gibt’s in zehn Jahren nicht», sagt Tschudi. Vom Privatkunden über Firmenkunden bis zur Genossenschaft treffen Bestellungen ein.

Marc Tschudi, Geschäftsführer von Fahnentschudi in Wattwil. Bild: PD

Auch das Fahnencenter Weinfelden kommt mit der Produktion kaum mehr nach. «Es ist abartig», sagt Verkäuferin Manuela Pfändler.

«Wir wurden völlig überrannt»

Mindestens 120 Flaggen seien seit Kriegsbeginn verkauft worden, während diese vorher nur selten nachgefragt worden seien. Besonders gut laufen würden die Ukraine-Flaggen mit Friedenstauben drauf, die in zwei Grössen angefertigt werden. Derzeit seien nur noch wenige an Lager.

Die Saison für Fahnenproduzenten und -händler sei von März bis Oktober. Ansonsten laufen die Druckmaschinen vor allem während Fussballmeisterschaften heiss. Dann sei die Schweizer Flagge jeweils die gefragteste, sagt Pfändler.

Auch die Friedensfahne in Regenbogenfarbe wird stark nachgefragt. Bild: Benjamin Manser

Man möchte keinen Profit schlagen aus dem Krieg

«Wollen Sie eine für an den Balkon oder an einen Mast?», heisst es bei der Fahnenhändlerin Fahnen24 in Staad. Normalerweise macht die Firma mit individuell bedruckten Werbefahnen ihr Geschäft. Ukraine-Fahnen seien bislang vielleicht einmal wöchentlich nachgefragt worden, sagt Seline Manser, zuständig für Verkauf und Administration bei Fahnen24. In den letzten Wochen seien jedoch über 500 blaugelbe Flaggen in verschiedenen Grössen und Stoffqualitäten, manche mit Friedenstaube, an ihre Kunden in der Schweiz gegangen. «Wir waren schnell ausverkauft und hatten während einer Woche Lieferengpässe», sagt Manser. «Wir finden es schön, wenn sich die Leute anhand von Flaggen solidarisch zeigen.» Allerdings wolle man keinen Profit schlagen aus diesem Krieg, gibt sie zu bedenken.

Ähnlich tönt es aus Weinfelden. Nicht nur die Kunden wollten mit dem Kauf ihre Solidarität mit der Ukraine ausdrücken. Das Fahnencenter Weinfelden spendet pro verkaufte Fahne fünf Franken an die Glückskette.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen