St.Gallen: Eiszauber 2021 will zügeln und drei weitere Neuerungen

Kreuzbleiche «Sichtbarer, näher am ÖV und mit mehr Platz»: Der St.Galler Eiszauber soll 200 Meter stadteinwärts zügeln Die temporäre Schlittschuharena auf der Kreuzbleiche will im Winter neben der Reithalle ihre Zelte aufschlagen. Ein Baugesuch liegt seit Mittwoch öffentlich auf. Sandro Büchler 02.06.2021, 20.00 Uhr

Die ersten beiden Durchführungen des Eiszaubers stiessen auf grosses Interesse. 2018/19 kamen rund 30'000, 2019/20 rund 50'000 Personen. Bild: Ralph Ribi

(1.12.2019)

Statt auf dem Basketballfeld hinter der alten Turnhalle soll der nächste Eiszauber am östlichen Rand der Kreuzbleichewiese stattfinden: auf der Zirkuswiese zwischen Reithalle, Skatepark und dem Gebäude von Bischoff Textil. Dort, wo verschiedene Zirkusse in der Vergangenheit immer wieder ihre Zelte aufgeschlagen haben, will die temporäre Schlittschuharena im November, Dezember und Januar Gäste empfangen.