Kinderbuch über nachhaltige Zukunft von Forschenden und Kindern

Kreislaufwirtschaft Wie ein Kinderbuch die Welt verbessern könnte: Forschende der Empa St.Gallen und Kinder entwickeln Visionen für eine nachhaltige Zukunft Im Projekt «Co-Kreation einer zirkulären Zukunft» wird das Wissen von Forschenden der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) mit den Ideen begabter Primarschulkinder zu einem illustrierten Kinderbuch kombiniert. Initianten der Empa und der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG) sowie Schülerinnen und Schüler erzählen.

Die Kinder lernen in einem Workshop an der Empa St.Gallen, wie man eine Batterie zusammenbaut. Bild: Marius Eckert

Ein Blick in die Zukunft verspricht wenig Gutes, stattdessen wird die Gesellschaft von morgen mit den Folgen des Klimawandels, schwindenden Ressourcen und wachsenden Müllbergen konfrontiert sein. Aus Sicht der Forschung liegt die Lösung für eine nachhaltige Gesellschaft unter anderem in der Etablierung der Kreislaufwirtschaft.

Danach sollen Produkte und Materialien länger im Umlauf bleiben, um weniger Rohstoffe zu verbrauchen. Die Forschung bietet die Rahmenbedingungen, allerdings sind die Wege und Möglichkeiten hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft nicht sehr greifbar.

Wissen von Forschenden und Visionen von Kindern

Dr. Harald Desing Bild: Marius Eckert

Einen Einfall hatte Harald Desing, Wissenschaftler in der Abteilung Technologie und Gesellschaft der Empa. «Die Zukunft betrifft die Kinder von heute – wieso also nicht gleich mit ihnen zusammen Lösungsansätze erarbeiten?», fragte sich Desing.

Die Idee, seine Forschung mit der Kreativität der Kinder zu kombinieren, sei dem zweifachen Vater während des Lockdowns gekommen. Er ärgerte sich: Die Kinderbücher seiner Söhne würden nie die Zukunft darstellen, stattdessen längst überholte Konzepte und Welten.

Begleitet durch die PHSG wollen Forschende der Empa nun gemeinsam mit begabten Primarschulkindern Visionen für eine nachhaltige Zukunft entwickeln und in einem illustrierten Kinderbuch festhalten. Im Projekt namens «Co-Kreation einer zirkulären Zukunft» wird nun das Wissen der Empa-Forschenden über biophysikalische Grenzen mit den Visionen der Kinder kombiniert.

Danach wird die Künstlerin und Designerin Maya Ivanova den Output in eine visuelle Geschichte zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft umsetzen. Weiter wird die PHSG Begleitmaterial entwickeln, damit das Kinderbuch auch in den Schulunterricht eingebunden werden kann.

Neue Impulse für die Forschung

«Es geht beim Projekt weniger um die technische Umsetzung, vielmehr um kreative Ansätze für die nötige Neuorganisation der Gesellschaft», erklärt Desing. Erwachsene hätten oft zu starre Sichtweisen und suchten Gründe, wieso etwas nicht funktionieren könne. Kinder hingegen hätten eine offenere Herangehensweise, was ihren Ideenreichtum erkläre. Das Projekt soll Denkanstösse liefern. Die Visionen der Kinder könnten neue Impulse für die Forschung bringen.

Seit Anfang des Frühlingssemesters beschäftigen sich nun 13 Schülerinnen und Schüler des Begabtenförderungsprogramms der PHSG jeden Mittwochmorgen mit dem Thema. Die Kinder besuchen die dritte bis sechste Klasse. Das Projekt wird über das ganze Semester dauern und findet in Form von Workshops sowohl an der Empa als auch an der PHSG statt.

Prof. Dr. Marion Rogalla Bild: Marius Eckert

Marion Rogalla leitet das Begabtenförderungsprogramm der PHSG. Sie sagt: «Wir arbeiten prozessorientiert während jeweils eines Semesters an einem Thema. Die Schülerinnen und Schüler dürfen so Teil unterschiedlicher Projekte sein und wählen auch selbst Themen, die sie interessieren.»

In der Begabtenförderung sollen die Kinder lernen, wie man Probleme kreativ löst. Meistens sind die Schülerinnen und Schüler über mehrere Jahre in der Gruppe. Sie verpassen dadurch jeden Mittwoch vier Schullektionen, allerdings sei das für die meisten Kinder kein Problem. «Sie müssen nur wenig nachholen, da sie eine schnelle Auffassungsgabe haben», so Rogalla.

Pyramide mit Fitnessstudio und Solarzellen

Die Kreativität der Kinder wolle man unter anderem mit konkreten Fragen anregen. Aktuell vermittle man ihnen das Hintergrundwissen, also technische und physikalische Gegebenheiten oder die nachhaltige Nutzung von Ressourcen. Bereits jetzt habe es einige spannende Ideen gegeben. «Die Kinder haben etwa eine Pyramide mit integriertem Fitnessstudio entworfen», erzählt Rogalla. Durch die sportliche Aktivität im Fitnessstudio werde die Pyramide zum Drehen gebracht und in Kombination mit aussen angebrachten Solarzellen Strom erzeugt.

Weiter haben sich die Kinder ein Gefährt ausgedacht, das sowohl auf Strassen als auch auf dem Wasser fahren und dabei Schadstoffe aus dem Meer filtern könnte. Desing lacht:

«Viel ist auch Science-Fiction, aber daraus entstehen Ideen. Man weiss eben nicht, was in 30 Jahren möglich sein wird.»

«Ein bisschen wie eine moderne Steinzeit»

Den Schülerinnen und Schülern scheint es Spass zu machen. Die elfjährige Linda und der zehnjährige Samuel schwärmen von den Experimenten, die im Rahmen des Projekts durchgeführt werden. «Einmal durften wir sogar Zahnpasta selbst herstellen», verraten die beiden Kinder. Omar schätzt besonders die Abwechslung. «Der normale Unterricht ist so vorhersehbar, hier ist es viel abwechslungsreicher. Und wir können viel Eigenes beitragen», sagt der Zwölfjährige.

Linda hat genaue Vorstellungen, wie eine nachhaltige Zukunft aussehen könnte. Sie führt aus: «ein bisschen wie eine moderne Steinzeit». Auch hätte sie später gerne einen Garten, denn:

«In der Migros weiss ich nie so genau, wie nachhaltig das Essen eigentlich ist.»

Ausserdem möchte sie einen reduzierten Fleischkonsum und schlägt stattdessen die Insektenkost vor.

Laut Omar führt kein Weg an einer Veränderung vorbei, ausser «Elon Musk sorgt dafür, dass der Mars bewohnbar wird». «Allerdings bezweifle ich das», sagt er. Lerne man von jung auf einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt, gebe man auch als Erwachsener mehr acht. Für die Zukunft ist ihm Frieden am wichtigsten. Seine Theorie: Wenn es genügend Ressourcen gibt, braucht es keinen Krieg. Omar ist überzeugt:

«Alle Menschen sollen ein Recht auf ein gutes und vor allem nachhaltiges Leben haben.»