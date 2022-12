Vergewaltigungslügen hätten Vater hinter Gitter bringen können

Kreisgericht Wil Mit Hammer malträtiert und brutal vergewaltigt: Tochter erfand Lügenkonstrukt über ihren Vater Der Ruf und die Freiheit eines Mannes standen auf dem Spiel, weil ihm die Adoptivtochter schwere sadistische Misshandlungen unterstellte. Die Polizei deckte ihre Lügen auf – nun muss die Frau zwei Jahre lang in Therapie und hat eine horrende Verfahrenssumme zu berappen. Seraina Hess Jetzt kommentieren 22.12.2022, 20.00 Uhr

Die Angeklagte musste sich vor dem Kreisgericht Wil verantworten, weil sie der Justiz Lügen über ihren Adoptivvater auftischte. Bild: PD

«Ich habe falsch ausgesagt, ja.» «Da habe ich auch falsch ausgesagt.» «Da auch.» Die 38-jährige deutsche Staatsangehörige antwortet mit brüchiger Stimme und gesenktem Blick auf die Fragen des vorsitzenden Richters am Kreisgericht Wil. Die Scham ist gross, die Reue zu erahnen, obwohl ihr die Entschuldigung zu diesem Zeitpunkt noch im Hals stecken bleibt. «Ich bin nervös, mir geht es nicht besonders.»

Vor wenigen Monaten erst ist die Frau aus einem ambulanten Entzugsprogramm entlassen worden; 41 Wochen ohne Kokain hat sie bis dato hinter sich. Magenschoner, Schlafmittel, Ritalin und Antidepressiva verbleiben als einzigen Substanzen, die sie noch zu sich nimmt.

Doch die Drogen sind es nicht, weshalb die Frau vor Schranken steht. Zum Zeitpunkt ihrer Taten konsumierte sie noch gar nicht. Vielmehr sind es Lügen über Lügen, für die sie sich verantworten muss, weil sie das Leben ihrer Eltern hätten zerstören können. Ausserdem hat die Frau die Justiz wochenlang an der Nase herumgeführt.

Recherchiert, wie man eine Vergewaltigung vortäuscht

Die erfundenen Geschichten, die sie den Strafverfolgungsbehörden auftischte, waren bestens recherchiert, ja bis ins Detail vorbereitet. Wie viel Arbeit sie dafür investierte, offenbart der Google-Suchverlauf: «Kann man Erinnerungen an Missbrauch erfinden?», «Vergewaltigungsopfer Verhalten» oder «Was, wenn der Anwalt dem Opfer einer Vergewaltigung nicht glaubt?» waren nur einige von vielen Suchanfragen.

Die ersten Vorwürfe gegen den Adoptivvater und die Mutter, die in Deutschland leben, liess die im Raum Wil wohnhafte Frau Ende Januar 2019 verlauten. Sie zeigte die beiden an und behauptete in einer mehrstündigen Einvernahme, in der Kindheit und in der Jugend über Jahre hinweg in der Familienwohnung misshandelt worden zu sein.

Ab dem achten Lebensjahr sei sie vergewaltigt worden, als Zehnjährige habe sie den Vater oral befriedigen müssen. Nur wenig später habe er sie auch mit einem Messer an den Schamlippen verletzt. Die Mutter habe ihren Gatten stets gedeckt – zuletzt soll sie sich sogar des Kindes angenommen haben, das die junge Frau aufgrund des Missbrauchs geboren habe. Immer wieder soll die Mutter von der Tochter, die sodann in Heimen und Pflegefamilien lebte, Geld gefordert und ihr als Gegenleistung Zugang zum entrissenen Baby gewährt haben.

Der Durst nach Aufmerksamkeit war mit dieser Geschichte noch nicht gestillt. Ihr angeblicher Peiniger soll sie selbst im Erwachsenenalter, im Januar 2019, in ihrer neuen Schweizer Heimat aufgesucht und sie schliesslich im geöffneten Kofferraum vergewaltigt haben. Dabei sei er erneut mit einem Messer in ihrem Intimbereich zugange gewesen.

Lügen, auch wenn es aussichtslos erscheint

In einer weiteren Einvernahme folgten Erzählungen über Vergewaltigungen derselben Art, die zwischen 2014 und 2018 stattgefunden haben sollen, immer wieder verbunden mit massiven Verletzungen. Die Beschuldigte sprach gemäss Anklageschrift von regelrechten «Quälereien», die ihr der Vater zufügte.

Selbst nachdem sie ihn bereits angezeigt hatte, soll er plötzlich vor ihrem Haus aufgetaucht sein. Einmal habe er sie beim Wäscheaufhängen überrascht, habe sie darauf mit einem Hammer malträtiert und erneut vergewaltigt.

An ihren Behauptungen hielt die Beschuldigte sogar noch fest, als ihr die Strafverfolgungsbehörden auf die Schliche kamen: Zum Zeitpunkt, als sie der Vater in ihrem Zuhause missbraucht haben soll, wurde das Grundstück nämlich polizeilich überwacht.

Diagnose: Schwere Persönlichkeitsstörung

«In diesem Moment war es für mich real. Inzwischen ist mir klar, dass es echt Mist war, den ich gebaut habe», erklärt die Angeklagte dem Kreisgericht ihr Lügenkonstrukt. Welche Konsequenzen das für ihre Eltern hätte haben können, auch für die angeschlagene Ehe, habe sie inzwischen eingesehen.

Die psychologische Gutachterin geht davon aus, dass die Angeklagte durch ihre Verhalten versucht hat, sich einerseits selbst zu entlasten, andererseits Aufmerksamkeit zu bekommen. Diagnostiziert wird der Frau eine schwere Persönlichkeitsstörung, die einer Therapie bedarf.

Strafmass beträgt bis zu 20 Jahre Haft

«Mir ist so schlecht.» In den Minuten vor der Urteilsverkündung im Wartesaal sitzt die Angeklagte wie auf Nadeln. Zu Recht: Immerhin können Falschanschuldigungen in diesem Ausmass bis zu 20 Jahre Gefängnis bedeuten. Das entspricht der maximalen Freiheitsstrafe, die dem Vater in der Schweiz gedroht hätte, wäre er für die nicht begangenen Taten verurteilt worden – von der Strafe in Deutschland einmal abgesehen.

Gefordert hat die Staatsanwaltschaft allerdings weit weniger: Die Angeklagte sei der mehrfachen falschen Anschuldigung schuldig zu sprechen und zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren zu verurteilen, der Vollzug sei zu Gunsten einer ambulanten Massnahme aufzuschieben. Auch die Verfahrenskosten von fast 50'000 Franken seien ihr aufzuerlegen.

«Sie hat sich nicht nur gegenüber den Eltern schuldig gemacht», begründet der Staatsanwalt die Forderung, «sondern auch gegenüber echten Opfern, zumal sie Ressourcen für die Aufklärung tatsächlich begangener Taten für sich beanspruchte.» Auf ein Wort des Bedauerns würden die Eltern, die der Verhandlung ferngeblieben sind, noch immer warten. Der Staatsanwalt spricht von einem krankhaften Geltungsbedürfnis, von einem nach Aufmerksamkeit und Mitleid dürstenden Verhalten.

Die Verteidigerin plädiert für eine eingeschränkte Schuldfähigkeit aufgrund der Persönlichkeitsstörung und fordert zwar den Schuldspruch, allerdings eine nur dreimonatige Freiheitsstrafe, die durch eine ambulante Massnahme von angemessener Dauer ersetzt werden soll.

Richter: «Ein Hohn für echte Opfer»

Das Gericht geht letztlich auf die Anträge der Staatsanwaltschaft ein: Die Frau wird sich demnächst für rund zwei Jahre in Therapie begeben müssen. «Ein so aufwendiges Verfahren habe ich kaum je gesehen», ergänzte der Richter. Obschon die Frau nicht ins Gefängnis müsse, sei die Straftat nicht zu verharmlosen: «Für echte Opfer ist es ein Hohn: Sie laufen Gefahr, dass man ihnen irgendwann nicht mehr glaubt.»

Mit dem Urteil schwindet die Anspannung aus dem Körper der Frau auf der Anklagebank und sie schöpft Kraft für die ersehnte Entschuldigung: «Es tut mir unheimlich leid für meinen Stiefvater. Die Therapie ist umso wichtiger für mich, damit ich verstehe, was passiert ist – und damit so etwas nie mehr passiert.»

