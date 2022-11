Kreisgericht Wil Gefängnis und Landesverweise: Urteil trifft die erfolglosen Bancomatensprenger hart Vier Männer wurden vom Kreisgericht Wil verurteilt, weil sie versucht hatten, mit Sauerstoff, Propan-Gas und einer zum Zünder umfunktionierten Taschenlampe Bancomaten in Zuzwil und Flawil in die Luft zu jagen. Das Gericht verhängt neben Gefängnisstrafen auch Landesverweise von bis zu zehn Jahren. Aylin Erol Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Der beinahe gesprengte Bancomat in Zuzwil. Bild: BRK News

«Sie waren in der Zeitung. Ganz gross. Haben Sie das gesehen?», fragt einer der Verteidiger seinen Klienten vor dem Gerichtssaal des Kreisgerichts Wil. «Warum?», wundert sich dieser und stupft mit dem Ellenbogen seinen Kollegen an, der neben ihm in Fussfesseln sitzt, genau wie er selbst. «Wegen der versuchten Bankautomatensprengungen natürlich», erklärt der Verteidiger. Die beiden Angeklagten aus Serbien und Bosnien und Herzegowina kichern ungläubig.

Vor einer Woche standen sie mit zwei weiteren Männern vor ebendiesem Gericht. Die vier Kollegen im Alter zwischen 31 und 35 Jahren sollen 2021 in Flawil und Zuzwil versucht haben, zwei Bancomaten mit Gas und Feuer zu sprengen – und scheiterten beide Male. Bevor es zu einem dritten Versuch kam, wurden sie von der Polizei geschnappt.

Im Zuge der Sprengungsversuche sollen sie ausserdem weitere Delikte begangen haben: rechtswidrige Einreise und rechtswidriger Aufenthalt, mehrfache Sachbeschädigung, mehrfacher Hausfriedensbruch, Geldwäscherei, grobe Verletzung der Verkehrsregeln, gewerbs- und bandenmässiger Diebstahl, um nur einige zu nennen.

Gefängnis und Landesverweise für die Abwesenden

Zur Urteilsverkündung sind schliesslich nur zwei Angeklagte erschienen, denen das anfängliche Grinsen schnell verging. «Das Gericht geht davon aus, dass die vier Angeklagten als Bande agierten», sagt der Richter. Die abwesenden Angeklagten seien einzig für die Bancomatensprengungen illegal in die Schweiz eingereist und hätten sich mehrere Wochen rechtswidrig in der Schweiz aufgehalten, um die Delikte zu planen. Beide werden deshalb für zehn Jahre des Landes verwiesen.

Für denjenigen unter ihnen, den das Gericht als Anführer der Bande ausmachte, kommen 27 Monate Gefängnis dazu, 15 Monate davon bedingt. Ein Jahr hat der abwesende Verurteilte aber bereits in Untersuchungshaft und vorzeitigem Strafvollzug abgesessen. Damit geht es für ihn direkt zurück nach Bosnien und Herzegowina. Ebenso für den zweiten Abwesenden, dessen Gefängnisstrafe als teilweise geständiger Mittäter um fünf Monate milder ausfällt. Auch er hat bereits fast ein Jahr in Untersuchungshaft und mit vorzeitigem Strafvollzug im Gefängnis abgesessen.

Whatsapp-Chats und Videos verrieten sie

Ein Urteil über die beiden anwesenden und in der Schweiz wohnhaften Angeklagten zu fällen, fiel dem Gericht schwerer. Keiner der beiden war geständig, die Beweise zur aktiven Beteiligung an den versuchten Bancomatensprengungen nicht so eindeutig wie bei den anderen beiden. Doch die Angeklagten hätten sich selbst verraten mit unmissverständlichen Whatsapp-Chatverläufen und Fotos, die sie beim Planen der Delikte zeigten. Mit einem ungläubigen Kopfschütteln fügt der Richter hinzu:

«Den besten Beweis aber lieferten sie gleich selbst, mit einem Video eines schlafenden Kollegen und einem anschliessenden Schwenker auf ihr Diebesgut.»

Die Beute seien Werkzeuge gewesen, die sie für die Bancomatensprengungen in der Nacht gestohlen hätten.

Einen der beiden Anwesenden, einen 32-jährigen Bosnier, zählt das Gericht schliesslich zu den Haupttätern der versuchten Bancomatensprengung, da seine DNA-Spuren am Tatort nachgewiesen werden konnten. Er wird zu zwölf Monaten Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen verurteilt. Ausserdem verweist ihn das Gericht für acht Jahre des Landes.

Aufrichtige Glückwünsche vom Richter

Die mildeste Verurteilung trifft den letzten Angeklagten, den 31-jährigen Serben. Aufgrund mangelnder Beweise wird er lediglich der Gehilfenschaft zur mehrfachen versuchten Verursachung einer Explosion und der Gehilfenschaft zu gewerbs- und bandenmässigem Diebstahl schuldig gesprochen. Immerhin hat er den beiden eingereisten Tätern für ihren Aufenthalt in der Schweiz eine Wohnung organisiert.

Das Kreisgericht Wil verhängt eine zehnmonatige Gefängnisstrafe und einen Landesverweis von sieben Jahren. Der 31-Jährige sinkt bei diesen Worten in sich zusammen. Das lässt auch den Richter nicht kalt und so richtet er zum Schluss einige Worte an ihn:

«Es tut mir insbesondere für Sie aufrichtig leid, da Sie sagten, sich in Ihrem Heimatland nicht heimisch zu fühlen.»

Aber er müsse jetzt nach vorne schauen und sich eine neue Zukunft aufbauen – und insbesondere den Landesverweis respektieren. «Sonst wird alles nur noch schlimmer für Sie, glauben Sie mir.» Es scheint, als müsste der 31-Jährige die Tränen zurückhalten. Doch nach den letzten Worten des Richters schafft er es trotzdem, sich ein Lächeln abzuringen: «Ich wünsche Ihnen – und das meine ich aufrichtig – alles Gute im neuen Heimatland.»

