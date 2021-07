Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland «Es ist mit einer schweren körperlichen und geistigen Behinderung zu rechnen»: Vater muss für Misshandlung an Sohn geradestehen Er hat seinen zweimonatigen Sohn so fest geschüttelt, dass dieser bis heute bleibende Schäden davonträgt. Heute steht der Mann vor dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland. Janina Gehrig 08.07.2021, 05.00 Uhr

Symbolbild: Getty

An den Folgen jenes Abends leidet der heute vierjährige Bub noch immer. Er ist körperlich und geistig behindert, weil er als Baby mutmasslich durch seinen Vater ein Schütteltrauma erlitten hat. Der 46-jährige gebürtige Spanier steht heute vor dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland, angeklagt der schweren Körperverletzung und der Aussetzung, für die er - geht es nach der Staatsanwaltschaft - zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt werden soll.

Das Baby schläft nicht ein

Es war ein Mittwochabend im April 2017, zwischen 20 und 21 Uhr. Die damals sechsjährige Tochter schläft im Elternbett in der Wohnung in Buchs, die Mutter pumpt im Wohnzimmer Milch ab. Der Sohn, ein zweimonatiges Baby, kann nicht einschlafen.

Der Vater, Ingenieur mit Jahresaufenthaltsstatus, hatte ihm einen Milchschoppen gegeben, ihm den Rücken massiert und ihn noch wach ins Kinderbettchen gelegt. Als das Baby kurz darauf zu schreien beginnt, geht der Vater zu ihm, um ihm den Nuggi zu geben, was den Säugling jedoch nur kurzzeitig beruhigt.

Der Mann geht erneut zu ihm und bemerkt dessen aufgeblähten Bauch. So nimmt er den Buben aus dem Kinderbett und bringt ihn in sein Schlafzimmer. Doch auch die Beinübungen, welche die Blähungen des Babys lindern sollten, bringen keine Ruhe. «Das Baby weinte weiterhin», heisst es in der Anklageschrift.

Dann muss der Mann die Nerven verloren haben. Der Beschuldigte hebt das Kind mit beiden Händen hoch und schüttelt es so heftig, dass der Kopf des Säuglings mehrmals hin- und hergeworfen wird. Der Bub verliert das Bewusstsein und atmet nicht mehr. Die Mutter beginnt mit einer Herzdruckmassage und der Beatmung, in der Notaufnahme des Spitals Grabs wird ein Kreislaufstillstand festgestellt. Erst nach fünfminütiger Reanimation und wiederholter Gabe von Adrenalin schlägt das Herz des Buben wieder, doch er muss noch mehrere Tage lang beatmet werden.

Ohne intensivmedizinische Behandlung wäre der Bub gestorben

Das Schütteltrauma hatte beim Säugling eine Hirnblutung, Blutungen der Netzhäute der Augen sowie eine diffuse Hirnschädigung ausgelöst, heisst es in der Anklageschrift. Durch den Hirndruckanstieg traten Durchblutungsstörungen auf, wodurch das Gehirn weiter geschädigt und das Hirnödem wiederum verstärkt wurde. Ohne intensivmedizinische Behandlung wäre das Baby gestorben. Trotz fünfmonatiger Rehabilitation seien die Folgeschäden noch nicht abschliessend bestimmbar, heisst es weiter.

«Es ist jedoch mit bleibenden Defiziten der Kognition und des Sehvermögens zu rechnen, also einer dauernden schweren körperlichen und geistigen Behinderung.»

Der Beschuldigte habe seinen Sohn wissentlich und willentlich geschüttelt und dabei die «allgemein bekannten möglichen lebensgefährlichen Verletzungen zumindest in Kauf genommen», schreibt die Staatsanwaltschaft. Indem er seinen Sohn der Gefahr schwerwiegender Gesundheitsschäden oder gar einer konkreten Todesgefahr ausgesetzt habe, habe er sich zudem der Aussetzung schuldig gemacht. Beschäftigen könnte das Gericht die Frage, ob der Vater seinen Sohn eventualvorsätzlich oder fahrlässig so schwer verletzt hat. Es gilt die Unschuldsvermutung.