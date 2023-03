Freispruch für einen vermeintlichen Vergewaltiger

Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland Ein Mann soll seine Frau vergewaltigt haben – nun entgeht er einer Verurteilung Das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland spricht einen Mann frei, der seine Partnerin seine Partnerin zu Sex gezwungen haben soll. Der Geschlechtsverkehr hat unbestritten stattgefunden. Die Antworten auf die Frage, ob er einvernehmlich war, driften auseinander. Reinhold Meier Jetzt kommentieren 07.03.2023, 12.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Mann habe seine Partnerin trotz körperlicher Gegenwehr in der Duschkabine vergewaltigt. Bild: Getty

Der Mittvierziger aus dem Raum Sargans hatte seine Partnerin im Internet kennen- und über die Jahre lieben gelernt. Die sechs Jahre jüngere Frau war schliesslich 2021 aus ihrer osteuropäischen Heimat in die Schweiz gereist. Sechs Tage danach haben die beiden geheiratet. Doch das Glück hielt nicht lange. Kaum drei Monate nach der Trauung kam es zu einem folgenreichen Vorfall, mit dem sich nun das Kreisgericht zu beschäftigen hatte.

Laut Anklage hatte der Mann seine Frau bedrängt, während diese am Duschen war. Obschon sie sich ablehnend zeigte, habe er ihr noch in der Duschkabine weiter zugesetzt und sie schliesslich trotz körperlicher Gegenwehr vergewaltigt. Dieses Vorgehen habe sich wenig später im Schlafzimmer wiederholt. Erst schloss er die Türe ab, dann warf er sie aufs Bett und versuchte sie zu küssen. Trotz Widerstands seitens der Frau – sie habe ihn bespuckt und geohrfeigt, liess er nicht von ihr ab, bis es zur erneuten Vergewaltigung kam, so die Anklage.

Vier-Augen-Delikt ohne Zeugen

Die Staatsanwaltschaft forderte dafür eine Haftstrafe von 21 Monaten wegen mehrfacher Vergewaltigung. Für den bisher Unbescholtenen solle sie bedingt ausgesprochen werden bei einer Probezeit von drei Jahren. Die Verteidigung hingegen plädierte auf Freispruch, weil die Vorwürfe nicht erwiesen seien. Die Anwältin der Privatklägerin forderte 22’000 Franken Genugtuung für ihre Mandantin. Ferner seien Spital- und Therapiekosten von rund 700 Franken zu zahlen sowie ein Nachklagerecht für allenfalls weitere Schadenskosten festzuhalten. Ausserdem solle ein fünfjähriges Kontakt- und Annäherungsverbot ausgesprochen werden.

Das Gericht stand damit vor der Aufgabe, ein Delikt ohne Zeugen, aber mit entgegengesetzten Aussagen beurteilen zu müssen. Dabei gelangte es letztlich zu einem Freispruch. Dies bedeute jedoch nicht, dass es die Meinung vertrete, die Frau habe gelogen. Vielmehr sei das Gericht in seiner Beweiswürdigung gehalten, die sogenannten Realitätskriterien gewissenhaft zu prüfen und sich nach der bundesgerichtlichen Auslegung zu richten, wie es hiess.

Zweifel begründen Freispruch

Als Realitätskriterien gelten Hinweise, die die Glaubwürdigkeit einer Aussage bekräftigen, wie etwa ein gewisser Detailreichtum, aber auch die Homogenität und Konstanz der Aussagen. Als massgeblich gilt dabei die Individualität. Danach werden auch nicht harmonisch passende Bemerkungen, solche, die mit spontanen Gefühlsempfindungen verbunden sind oder Vielschichtigkeit erkennen lassen, erfahrungsgemäss als beweiskräftiger gewertet.

Gemessen an diesen Kriterien konnte das Gericht die Aussagen der Frau als nicht derart zwingend überzeugend werten, dass jeder Zweifel vollkommen ausgeschlossen gewesen wäre. Zwar habe sich auch der Mann nicht durchgehend stimmig verhalten. Die Frage, ob dies jedoch für einen Schuldspruch reiche, musste das Gericht letztlich verneinen. Dies, weil bei Zweifeln an der Beweiskraft von Aussagen grundsätzlich zugunsten eines Beschuldigten entschieden werden muss.

Kontaktverbot sieben Mal missachtet

Der Hintergrund der Regel «in dubio pro reo» darf dabei nicht bloss als altmodische Reminiszenz an die römischen Wurzeln des heutigen Rechts verstanden werden. Vielmehr bildet er eine ethische Güterabwägung ab. Denn er beantwortet die Frage, ob es im Zweifel schlimmer ist, einen Unschuldigen in den Knast zu bringen, als einen Schuldigen laufen zu lassen, eindeutig mit Ja.

Darum kann niemand für etwas Mögliches oder Wahrscheinliches verurteilt werden. Folglich hatte ein Freispruch in der Hauptsache zu erfolgen. Gleichwohl gab es in einem zweiten Anklagepunkt einen Schuldspruch. Denn die Familienrichterin hatte dem Mann nach der Anzeige seiner Frau ein Kontaktverbot auferlegt, welches er sieben Mal missachtet hat. Dafür bekam er eine Busse von 1000 Franken.