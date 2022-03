Kreisgericht St.Gallen: Freispruch von Vergewaltigungsvorwurf

Kreisgericht Vergewaltigung oder Falschaussage? Kreisgericht St.Gallen spricht Mann frei, der seine Ex-Freundin brutal vergewaltigt haben soll Fünfeinhalb Stunden lang soll ein Mann seine Ex-Freundin auf brutalste Weise vergewaltigt haben, während eine Bekannte direkt daneben schlief. Doch die Beweislage und ihre widersprüchlichen Aussagen deuten auf eine Falschaussage hin. Das Kreisgericht St.Gallen hat ihn nun freigesprochen. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 08.03.2022, 17.50 Uhr

Die Beweislage und widersprüchliche Aussagen deuten auf eine Falschaussage des mutmasslichen Opfers hin. Sie hat ein langjähriges Drogen- und Alkoholproblem. Bild: Getty

Der Beschuldigte ist sichtlich angespannt, als er im Warteraum vor dem Gerichtssaal steht. Die dunklen Augen über den unrasierten Wangen huschen rastlos durch den Raum. Er hat guten Grund, nervös zu sein. Ihm drohen drei Jahre Haft wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung. Die Anklageschrift, basierend auf den Aussagen des mutmasslichen Opfers, lässt es einem kalt den Rücken runterlaufen.

Fünfeinhalb Stunden vergewaltigt

An einem Mittwoch im Februar vergangenen Jahres trafen das Opfer und ihre Freundin den damals 53-jährigen Beschuldigten am frühen Abend per Zufall in St.Gallen an der Bushaltestelle. Man kannte sich. Die Frau und der Beschuldigte hatten noch wenige Monate zuvor eine intime Beziehung zueinander. Zu dritt ging man aufs Zimmer der Freundin in einem nahe gelegenen Hotel, wo man gemeinsam einige Zeit redete und Alkohol trank. Dann legte sich die Ex-Freundin ins Doppelbett und schlief ein.

Kurz darauf legte sich der Beschuldigte dazu, wobei sie ihm vertraute, da sie noch vorher vereinbart hatten, «sich wie Bruder und Schwester zu verhalten». Die Freundin hatte für sich neben dem Doppelbett eine Luftmatratze ausgebreitet, worauf sie die fraglichen Nachtstunden laut eigenen Angaben schlafend verbrachte, ohne irgendetwas von dem mitzubekommen, was sich in den nächsten Stunden gemäss Aussagen des Opfers ereignete.

Gemäss Anklageschrift drehte sich der Beschuldigte nun zu seiner Ex-Freundin um und küsste sie zunächst gewaltsam auf den Mund, bevor er sich auf brutalste Weise an ihr verging. Er hielt ihre Hände zusammen und schlug «ihren Kopf mehrmals brutal gegen die Zimmerwand» und vergewaltigte sein Opfer über fünfeinhalb Stunden durchgehend.

Während der ganzen Zeit kniff der Beschuldigte seine Ex-Freundin schmerzhaft am ganzen Körper. Wenn sie um Hilfe rufen wollte, drückte er ihren Kopf gegen das Kissen oder hielt ihr den Mund zu. Kurz nach 4 Uhr liess der Beschuldigte schliesslich von ihr ab, zog sich an und verliess mit einem «Ciao» das Zimmer.

So zumindest steht es in der Anklageschrift. Doch als der Beschuldigte nach Eröffnung der Verhandlung auf Wunsch des mutmasslichen Opfers den Saal verlassen und dieses an seiner Stelle im Zeugenstand Platz genommen hat, kommen im Laufe der Befragung des Richters zunehmend Zweifel auf, ob sich die besagte Nacht auch wirklich so zugetragen hat, wie die Frau es schildert.

Keine Spuren am Körper gefunden

So fragt der Richter zunächst nach der Dauer der erlebten Tortur und ob der Beschuldigte denn während der ganzen fünfeinhalb Stunden eine Erektion gehabt habe. Die Frau, die in etwa im gleichen Alter wie der Beschuldigte ist, bejaht. Als der Richter sagt, dass aus medizinischer Sicht erhebliche Zweifel bestünden, dass dies überhaupt möglich sei, antwortet das Opfer, der Beschuldigte sei sexsüchtig und habe an jenem Abend ausserdem Potenzmittel genommen. Welche, weiss sie nicht.

Die Aussagen der Frau sind wirr und stehen oft nicht in direktem Zusammenhang mit dem Verfahren. Immerzu wiederholt und erhebt sie neue Anschuldigungen gegen den Beschuldigten: Sie habe die Beziehung beendet, weil er immer aggressiver geworden sei, er gehe regelmässig zu Prostituierten, er konsumiere viel Kokain. Mehrfach weist der Richter sie darauf hin, ihn bitte nicht fortlaufend zu unterbrechen und sich mit ihren Antworten auf die gestellten Fragen zu beziehen.

Sie habe ausgesagt, dass er sie während der Tat am ganzen Körper gekniffen und ihren Kopf mehrmals mit Gewalt gegen die Wand geschlagen habe, sagt der Richter. Zudem habe sie nach der Tat «wie verrückt» geblutet. Doch eine zwei Tage später durchgeführte forensisch-gynäkologische Untersuchung habe keinerlei Verletzungen gezeigt. Auch an Kopf und Hals sowie am restlichen Körper habe man keine Läsionen gefunden. Wie sie sich das erkläre, fragt der Richter.

«Die haben mich gar nicht richtig untersucht.»

Noch Monate nach der Tat habe man die Spuren an ihrem Körper gesehen und noch heute habe sie Schmerzen, sagt die Frau, die gemäss späteren Aussagen von Staatsanwalt und Verteidigung Probleme mit Drogensucht und Alkoholismus hat.

Im restlichen Verlauf der Verhandlung wird zudem enthüllt, dass die Frau kurz nach der vermeintlichen Tat eine weitere Anzeige erstattet hat. Und zwar gegen die Freundin, die in der fraglichen Nacht im gleichen Zimmer geschlafen hatte und deren Freund. Die beiden hätten sie nach der besagten Nacht zwei Tage lang gegen ihren Willen im Hotelzimmer eingesperrt und sie überdies bestohlen. Jedoch wies die Staatsanwaltschaft die Klage zurück, weil sie nach einigen Abklärungen «schlicht zu unglaubwürdig» erschien.

Im Zweifel für den Angeklagten

Der Staatsanwalt räumt in seinem Plädoyer ein, dass keine Beweise für das Geschehen vorlägen, hält die Aussagen der Frau jedoch dennoch für glaubwürdig. Die Opfervertreterin schliesst sich dem an, und argumentiert, dass es durchaus möglich sei, dass zwei Tage nach einer Vergewaltigung keinerlei Spuren mehr festgestellt werden könnten. Ganz anders sieht es der Verteidiger des Beschuldigten:

«Die Geschichte ist erstunken und erlogen, ich muss es so deutlich sagen.»

Ähnlich, wenn auch etwas differenzierter, sieht es das Gericht. Der Beschuldigte wird vollumfänglich freigesprochen. «Der Staatsanwalt muss im Zweifel anklagen, das Gericht muss im Zweifel freisprechen», begründet der Richter den Entscheid. So bestünden aufgrund des medizinischen Gutachtens – das keinerlei Hinweise auf eine Vergewaltigung ergeben habe – keine Zweifel daran, dass sich der Sachverhalt nicht so zugetragen gehabt haben könne, wie die Frau es schildert. Das heisse nicht, dass nichts vorgefallen sei, eine Vergewaltigung könne nicht komplett ausgeschlossen werden. Doch reiche die Beweislage in diesem Fall «klar nicht für eine Verurteilung».

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Gegen die Frau wurde bei der Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen Falschaussage eingeleitet.

