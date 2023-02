St.Gallen: Mann tastet Buben am Körper ab und landet vor Gericht

Kreisgericht Übergriff auf St.Galler Fussballplatz: 21-Jähriger tastet Buben am ganzen Körper ab und landet vor Gericht Brust, Gesäss, Beine und Schritt: Ein junger Mann suchte drei Elfjährige auf einem Sportplatz in St.Georgen nach einem verlorenen Ohrstöpsel ab. Das hätte den Afghanen, der sich hier ein Leben aufgebaut hat, beinahe die Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz gekostet. Seraina Hess Jetzt kommentieren 21.02.2023, 20.06 Uhr

Der Angeklagte verdächtigte die Kinder auf dem Sportplatz, den verlorenen Kopfhörer eingesteckt zu haben. Bild: Getty

Es ist der Albtraum aller Eltern: Der Sohn, elfjährig, kommt nach dem abendlichen Fussballspiel nach Hause und erzählt, wie er und seine Kollegen von einem Mann abgetastet wurden. Nicht nur an Armen, Oberkörper und Beinen, sondern auch am Gesäss, in der Leistengegen, im Intimbereich. Die Eltern der drei betroffenen Buben erstatteten im Namen ihrer Kinder Anzeige gegen den jungen Afghanen, der sich nun vor dem Kreisgericht St.Gallen verantworten muss.

Ereignet hatte sich der Vorfall, der vor Widersprüchen und Ungereimtheiten nur so strotzt, an einem Samstagabend im Mai letzten Jahres auf dem Sportplatz Hebel in St.Georgen. Während eine Gruppe Buben und Mädchen Fussball spielte, tauchte der Beschuldigte auf und berichtete den Kindern von einem verlorenen Bluetooth-Kopfhörer, genauer einem einzelnen AirPod. Diesen habe er während des Trainings am Morgen verloren. Die Kinder halfen ihm, den Ohrstöpsel zu suchen. Erfolglos.

Berührungen am Gesäss und im Intimbereich

Der damals 21-Jährige verdächtigte die Kinder bald darauf, den Kopfhörer selbst eingesteckt zu haben. Obschon sie es abstritten und die Buben sogar zeigten, dass ihre Fussballhosen keine Taschen besitzen, tastete er sie ab.

Den Vorgang haben die Elfjährigen der Staatsanwaltschaft genaustens geschildert. Der Beschuldigte soll mit klopfenden Bewegungen entlang der Körperflanke, beginnend auf Höhe des Brustkorbs, runter bis zur Hüfte getastet haben. Einem Buben fasste er auch ans Gesäss, an die Leistengegend und an die Innenseiten der Oberschenkel, direkt unterhalb des Intimbereichs.

Auch dem zweiten Buben soll der Beschuldigte während des Vorgangs an den Po gefasst haben, zusätzlich soll er mit den Händen eine Schale geformt und damit etwa eine Sekunde lang gegen Penis und Hodensack gedrückt haben.

Die Prozedur wiederholte sich bei beiden Buben – und schliesslich liess sie auch ein dritter Elfjähriger über sich ergehen, der etwas später dazugestossen war. Dabei berührte er mit einer Streichbewegung auch dessen Penis.

Erst als sich eine Frau dem Sportplatz näherte und den jungen Mann anschrie, unterbrach er die befremdliche Szene und stieg in sein Auto.

GPS-Daten decken sich nicht mit Aussagen

Das Gericht treibt vor allem eine Frage um: War die Tat sexuell motiviert oder nicht? Der Angeklagte, der 2015 in die Schweiz geflüchtet ist und seither eine Ausbildung absolviert und die deutsche Sprache gelernt hat, bestreitet es jedenfalls. Wenn auch nicht immer besonders glaubwürdig.

Er sieht älter aus als 21 an diesem Morgen im Amtshaus, seufzt, wischt sich den Schweiss von der Stirn. «Ich – ich kann nichts sagen. Das war eine ganz andere Situation, als hier dargestellt.»

Er schildert sie so: Nachdem er einen von zwei AirPods auf einer Joggingrunde, auf der er telefonierte, verloren hatte, wollte er diesen unbedingt wieder finden. Denn er hatte erst vor wenigen Tagen einen neuen Job bei einem Pizzalieferdienst begonnen, dies nach längerer finanzieller Durststrecke. «Ich hatte schlicht kein Geld, mir neue Kopfhörer zu kaufen.»

Bloss: Der Auswertung der Ortungsdienste des Handys ist nicht zu entnehmen, dass der Mann am Morgen besagten Tages wie angegeben joggte. Vielmehr zeigen die Daten, dass er bis zum abendlichen Vorfall zu Hause weilte. Auch den erwähnten Anruf hat es gemäss Staatsanwaltschaft nie gegeben. Seine Erklärung: «Das Handy ist über drei Jahre alt und läuft öfter nicht mehr einwandfrei.»

Für die Arbeit als Pizzakurier scheint das Telefon aber bestens zu funktionieren. Zumindest gibt er dem Kreisgericht an, auf die AirPods auch wegen der Audio-Wegbeschreibungen angewiesen zu sein, die er jeweils auf Google Maps nutze.

Stirnrunzeln bei den Kreisrichtern, aber auch in der Zuschauerreihe. Immer wieder redet sich der Angeklagte um Kopf und Kragen und schildert abenteuerliche Begebenheiten. Etwa dann, wenn er meint, er habe die Buben abgetastet, weil sie unter den Fussballhosen weitere Hosen mit versteckten Taschen hätten tragen können. Oder wenn er behauptet, in Afghanistan sei es völlig in Ordnung, Kinder des gleichen Geschlechts abzutasten, wenn man sie des Diebstahls bezichtige.

Auch eine Zusatzfrage eines Kreisrichters deckt einen Widerspruch auf. Weshalb hat der Angeklagte den Kindern nach den Tastvorgängen etwas Kleingeld überreicht? «Weil ich wusste, dass ich etwas Falsches getan habe», hiess es einmal, «weil ich mich bedanken wollte für die Hilfe bei der Suche», hiess es ein anderes Mal.

Landesverweis hätte den Mann hart getroffen

Die Staatsanwaltschaft beantragte dem Kreisgericht im Wesentlichen, den Beschuldigten der mehrfachen sexuellen Handlungen an Kindern, der mehrfachen sexuellen Belästigungen und der im gleichen Verfahren verhandelten unzulässigen Begleitung einer Lernfahrt schuldig zu sprechen. Der Mann sei zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten bei einer Probezeit von zwei Jahren zu verurteilen, ebenso zu einer Busse von 1300 Franken.

Für den Afghanen dürfte vor allem der Landesverweis von acht Jahren ins Gewicht fallen, weniger das geforderte lebenslängliche Tätigkeitsverbot mit Kindern. Und es sieht zuweilen düster aus für den Angeklagten: «Ihre heutigen Aussagen stehen deutlich im Widerspruch zu den Einvernahmen», fasste die Staatsanwältin die Lage zusammen. Erschwerend hinzu kämen wenige Bilder von Buben auf dem Smartphone des Mannes – unverfängliche zwar, aber im Zusammenhang mit der Tat «halt schon auffällig».

Anders sieht das der Verteidiger. «Hätte der Angeklagte die Buben wirklich in der Öffentlichkeit angefasst, wenn er sie betatschen wollte?» Er fordert – abgesehen von der unberechtigten Lernfahrt – Freisprüche und eine Busse von lediglich 100 Franken.

Verfahrenskosten von über 20'000 Franken

Das Gericht wertet die Gründe für das Abtasten denn auch als dubios – doch die Beweislage ist dürftig, und so bleibt den Richtern nichts übrig, als die Aussagen der Buben in die Goldwaage zu legen, gestützt auf ein Bundesgerichtsurteil. Was dem Angeklagten letztlich zugutekommt: Weil seine Berührungen nicht als Griffe interpretiert werden können, ist die Tat nicht erheblich genug, um als sexuelle Handlung eingestuft zu werden.

Schuldig gesprochen wird er schliesslich der sexuellen Belästigung, ebenso der unzulässigen Begleitung einer Lernfahrt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Busse von 3100 Franken, die sich unter Anrechnung der 22-tägigen Untersuchungshaft auf 900 Franken reduziert. Hinzu kommen ein lebenslanges Berufsverbot mit Kindern sowie Verfahrenskosten von über 23'000 Franken, die der Angeklagte selbst berappen muss.

Weil keine Katalogtat vorliegt, entgeht der Mann einem Landesverweis – und atmet hörbar erleichtert aus. Wohin er gegangen wäre, hätte er die neue Heimat verlassen müssen, weiss er nicht: «Sicher nicht zurück nach Afghanistan.»

