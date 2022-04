Stalkerin terrorisiert getrennt lebenden Ehemann

Kreisgericht Toggenburg Wenn Liebe krank macht: Eine Stalkerin aus dem Toggenburg terrorisiert über ein Jahr lang ihren getrennt lebenden Ehemann Nachdem ihre 30-jährige Ehe auseinander ging, stellt eine Frau ihrem Mann auf Schritt und Tritt nach und versucht mutmasslich, seine Mitarbeiterin zu überfahren, die sie für das Scheitern der Beziehung verantwortlich macht. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 05.04.2022, 20.30 Uhr

Die Beschuldigte versuchte mutmasslich, eine Mitarbeiterin ihres Ehemannes zu überfahren. Bild: iStockphoto

Als das mutmassliche Opfer den Vorraum des Gerichts betritt, würdigt er seine Ehefrau – die Beschuldigte – keines Blickes. Glaubt man den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft, die das Noch-Ehepaar an diesem Tag ins Kreisgericht Toggenburg gebracht haben, kann man es ihm kaum übel nehmen.

Die Liste der Delikte, die der Beschuldigten vorgeworfen werden, ist lang. Zu lang, um sie hier in voller Länge wiederzugeben. Darunter sind Gefährdung des Lebens, mehrfache Nötigung («Stalking»), Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte, mehrfacher Hausfriedensbruch sowie versuchter und vollendeter Diebstahl.

Plötzliches Aus nach 30 Jahren Ehe

Über 30 Jahre waren die beiden verheiratet gewesen. Er führt einen Betrieb im Toggenburg, bei dem zuvor auch seine Ehefrau angestellt war. Dann beendete er Ende 2018 die Beziehung und stellte die Beschuldigte per 1. Januar 2019 frei und kündigte ihr auf Ende Juni. Sie zog aus der gemeinsamen Wohnung oberhalb des Geschäfts aus, doch damit war die Geschichte alles andere als vorbei.

Gemäss der Anklageschrift entwickelte die Beschuldigte nach der Trennung ab Sommer 2019 ein «Stalkingverhalten», welches sich unter anderem dadurch äusserte, dass sie ihrem Ehemann auf der Strasse mit ihrem Fahrzeug auf sein Fahrzeug zufuhr und ihm letzten Moment abschwenkte, nachfuhr, auflauerte, abpasste, ausspionierte, in sein Haus und Fahrzeug eindrang und diverse Sachen mitnahm oder beschädigte, ihn beschimpfte und ihn über das Telefon zu jeder Tages- und Nachtzeit belästigte.

Nachdem er dieses Verhalten einige Monate geduldet hatte und auch mehrere Warnungen seitens der Polizei keine Wirkung zeigten, erstattete der Ehemann am 1. Oktober 2019 erstmals Strafanzeige gegen seine Frau. Bis Februar 2020 folgten weitere Anzeigen seinerseits sowie die Anzeigen einer Freundin des Ehemanns und einer Mitarbeiterin.

Beschuldigte bestreitet Vorwürfe

Der Richter geht die 27 einzelnen Tathandlungen, die insgesamt 10 Delikte enthalten, der Reihe nach durch. Indessen bestreitet die Beschuldigte kategorisch jede Anschuldigung. «Weiter wird Ihnen vorgeworfen», beginnt der Richter eine neue strafbare Handlung und führt diese aus. «Das stimmt nicht», folgt jeweils die prompte Antwort der Beschuldigten.

Dort, wo der Richter sie darauf hinweist, dass Zeugen, Videoaufnahmen oder andere Beweise existieren, die das Geschehene zu belegen scheinen, hat sie stets eine Antwort parat.

Allerdings selten eine, die beim Zuhören plausibel erscheint.

Sie habe auf den Namen seiner Firma Sexartikel im Internet im Wert von mehreren Hundert Franken bestellt. «Das stimmt nicht.» Der Richter entgegnet, die IP-Adresse, von der aus die Bestellungen getätigt worden sei, sei ihrem Computer zugeordnet worden. Das könne nicht sein.

Sie habe das Grundstück ihres Mannes betreten und ihn durch das Fenster fotografiert. Die Fotos seien auf ihrem Telefon sichergestellt worden. Die habe nicht sie gemacht, sagt die Beschuldigte. «Wer dann», fragt der Richter. «Das möchte ich nicht sagen.»

Sie sei dem Ehemann und dessen Freundin nachgefahren und habe Letztere auf einem Parkplatz vor einem Restaurant übelst beschimpft. «Stimmt nicht», sie sei zufällig auf der gleichen Strasse unterwegs gewesen. Der Richter weist sie darauf hin, dass sie 30 Minuten auf dem Parkplatz gewartet und zudem im Restaurant angerufen habe, um den beiden über die Serviertochter «En Guete» auszurichten. Daran könne sich die Beschuldigte nicht erinnern.

Während die anwesenden Privatkläger irritiert den Kopf schütteln, steht selbst dem Richter, der sich die lange Liste «aussergewöhnlicher Zufälle» geduldig anhört, eine gewisse Ungläubigkeit ins Gesicht geschrieben. Doch er lässt sich nichts anmerken: «Weiter wird ihnen vorgeworfen…»

Nur durch einen Sprung Kollision vermieden

Der schwerste Vorwurf an die Beschuldigte ist die Gefährdung des Lebens einer Mitarbeiterin des Betriebs, die sie angeblich für das Scheitern ihrer Ehe verantwortlich machte. Im November 2019 wollte diese in Begleitung ihrer Familie die Strasse überqueren, als die Beschuldigte gemäss Anklageschrift «wissentlich und willentlich mit einem Schwenker nach rechts» auf die Frau zufuhr.

Nur durch einen Sprung von zirka einem Meter und das Durchdrücken des Kreuzes habe sie eine Kollision vermeiden können.

Auch diesen Vorfall bestreitet die Beschuldigte.

Weitere Löcher in den Aussagen

Das Plädoyer der Anklägerin schürt weitere Zweifel an den Aussagen der Beschuldigten. Über fast eine Stunde weist die Anklägerin auf belegbare Falschaussagen und Widersprüche der Beschuldigten hin. Am Ende fordert sie unter anderem eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten, Geldstrafen und Bussen von insgesamt 5400 Franken und dass sich die Beschuldigte einer ambulanten Psychotherapie «mit Fokus Begleitung nach Trennung» zu unterziehen hat.

Unzulässiges Beweismaterial

Das über zweistündige Plädoyer der Verteidigerin argumentiert hingegen hauptsächlich mit einem Mangel an Beweisen. Der Satz, «in dubio pro reo» – im Zweifel für den Angeklagten – fällt alle paar Minuten. Zudem seien die zahlreichen Videoaufnahmen des Ehemanns, um das Verhalten der Beschuldigten zu belegen, nicht rechtmässig erhoben worden und somit für das Gericht unzulässig.

Ob das Gericht das auch so sieht und wessen Version der Tatsachen es am Ende für plausibler hält, bleibt zunächst unklar. Der Fall sei kompliziert, da er so viele verschiedene Anklagepunkte beinhalte, sagt der Richter am Ende der Verhandlung. Das Urteil wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

