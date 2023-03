Toggenburger Bauer soll Kinder, Frau und Tiere misshandelt haben

Kreisgericht Toggenburg Kinder, Frau und Hund misshandelt: Einem überforderten Bauern drohen über vier Jahre Gefängnis Seiner Frau stülpte er einen Plastiksack über, den Kindern verteilte er Kopfnüsse und den Hofhund warf er in einen Knäuel Viehzaun unter Strom: Es sind happige Vorwürfe, gegen die sich ein Landwirt vor dem Kreisgericht Toggenburg verteidigen muss. Seraina Hess Jetzt kommentieren 20.03.2023, 17.36 Uhr

Die Wut des Bauern richtete sich immer wieder gegen Frau, Kinder und Tiere. Bild: Getty Images

Es geht ihm nicht gut, dem Mann in kariertem Kurzarmhemd und Softshelljacke. An diesem Morgen melkt er nicht im Stall Kühe, sondern versucht im Gerichtssaal krampfhaft, seine Exfrau als eine von Eifersucht getriebene Manipulatorin darzustellen. Seine neue Partnerin, die in den Zuschauerreihen hinter der Anklagebank Platz genommen hat, schnaubt derweil bei jedem neuen Vorwurf, den der Staatsanwalt und die beiden Opfervertreter hervorbringen. Für sie ist der Mann, der heute vor Schranken steht, ein anderer, als ihn die zehn Seiten lange Anklageschrift darstellen will.

Wer der 43-Jährige wirklich ist, darüber hat letztlich das Kreisgericht Toggenburg zu befinden. Stützen kann es sich einzig auf Aussagen seiner vier Söhne und deren Mutter, die der Verhandlung ferngeblieben sind.

Dass es überhaupt zu einer Anzeige kam, ist auf ein Ereignis zwischen Weihnachten und Neujahr 2020 zurückzuführen. Die vier Buben, damals zwischen 8- und 13-jährig, verbrachten seit der Trennung im Jahr 2016 jedes zweite Wochenende auf dem Hof des Vaters. Sie berichteten der Mutter noch am selben Abend, was tagsüber vorgefallen war. Als die drei Ältesten gemäss Anklageschrift dabei waren, die Kühe zu melken, kam der Vater aufgebracht in den Stall und warf seinem zwölfjährigen Buben vor, er habe seine neue Partnerin auf einer Autofahrt als «Arschloch» beschimpft. Mit dem Stiel der Heugabel soll er den Buben gegen die Wand gedrückt haben. Als die beiden anwesenden Brüder zu Hilfe eilten, stiess der Beschuldigte den einen weg und packte den anderen am Genick, führte ihn nach draussen und tauchte seinen Kopf dort ins eisige Brunnenwasser. Der Bub erschrak, atmete Wasser ein und klagte danach über Kopfschmerzen und Übelkeit.

Ein Ausrutscher war es nicht - vielmehr brachten die Schilderungen der Buben für die Mutter das Fass zum Überlaufen. Damit eröffnete sie der Polizei eine langjährige Leidensgeschichte, die sowohl die Buben als auch sie selbst betrifft.

Ohrfeige durch den Plastiksack hindurch

Schon zwei Jahre nach der Heirat soll es auf dem Hof der Familie zu körperlicher und psychischer Gewalt durch den Beschuldigten gekommen sein. Erstmals während eines Streits 2008, als die Frau im dritten Monat schwanger war. Der Beschuldigte soll seine Gattin im Wäscheraum rücklings auf den Boden gedrückt, sich auf ihren Bauch gesetzt und ihr mit beiden Händen Mund und Nase zugehalten haben, sodass sie keine Luft mehr bekam. So lange, bis sie das Bewusstsein verlor.

Ähnliche Situationen ereigneten sich gemäss Anklageschrift ab 2009 immer wieder, bis 2014 fünf- bis sechsmal. Weil die Frau in streitbedingten Stresssituationen hyperventilierte, stülpte der Beschuldigte ihr als «Gegenmittel» einen Plastiksack über den Kopf, hielt diesen um ihren Hals zu und gab ihr durch den Plastiksack hindurch eine Ohrfeige. Der Beschuldigte liess den Plastiksack erst los, wenn seine Partnerin nicht mehr weinte oder hyperventilierte.

Der Angeklagte legt einen anderen Ablauf dar. Weil er genau wusste, wie mit der Hyperventilation der Frau umzugehen sei, habe er ihr den Sack nicht über, sondern vor das Gesicht gehalten. Beim Protokollieren seiner ersten beiden Aussagen müssten den Behörden Fehler unterlaufen sein. «Ich habe meine Frau geliebt», betonte er mehrmals, er hätte ihr helfen wollen und sicher nicht schaden.

Auch das weitere gewalttätige Verhalten bestreitet er, kann sich an die von seinen Söhnen beschriebenen Situationen nicht mehr erinnern – oder er erzählt sie anders.

Mutter als «verdammte Chrüzsatan» beschimpft

Doch die physischen und psychischen Misshandlungen haben gemäss Anklageschrift schon 2012 begonnen. Die damals noch kleinen Buben hatten fortlaufend heftige Kopfnüsse einzustecken, wurden als dumm und Nichtsnutze bezeichnet, hörten den Vater die Mutter «Alte» oder «verdammte Chrützsatan» schimpfen. Einmal soll er seine Frau gegen einen Schrank geworfen haben, weil sie einen Teller hatte fallenlassen. Nach der Trennung soll er während der Besuchswochenenden einen seiner Söhne durch die Haustür nach draussen geworfen haben, einmal sogar in den Schnee, ein andermal auf die Treppe. Dem damals sechsjährigen Sohn, der an Migräne litt, soll er ausserdem untersagt haben, das Heuen zu unterbrechen.

Einer der wohl gewichtigsten Vorwürfe dreht sich um den Hofhund, den ein Sohn auf Geheiss des Vaters losbinden musste, obwohl das Tier offensichtlich aggressiv war. Prompt biss der Hund den Achtjährigen ins Gesicht, was einen rund viertägigen Aufenthalt im Kantonsspital inklusive Operation nach sich zog.

Auch die Tiere auf dem Hof sollen unter den Attacken des Mannes gelitten haben, dies vor den Augen der Kinder. Einmal, so beschreibt es die Anklageschrift, soll er den Hofhund getreten haben, sodass sich dieser in einem eingeschalteten Elektrozaun verhedderte. Befreit wurde er schliesslich von den Buben, die den Strom abstellten. Der Vater habe nicht nur den Hund wiederholt geschlagen, sondern auch Kühe und Schweine.

Der Angeklagte ist sich derweil sicher: Die Anschuldigungen der Buben wurden allein durch die Mutter angestossen. Diese sei eifersüchtig auf die neue Partnerin, die nun auf dem geliebten Hof im von ihr umgebauten Haus wohnen dürfe. Ohnehin sei er der Geschädigte: Die Exfrau habe ihn betrogen und ihn nun auch noch um seine Kinder gebracht. «Ich vermisse meine Buben irrsinnig.»

Dabei lässt er aus, dass ihn die Kinder in Begleitung durchaus noch besuchen dürften - wenn er die entsprechenden Auflagen der Kesb erfüllen würde. Stattdessen führt er aus: «Nicht einmal für das Weihnachtsgeschenk, das ich ihnen schickte, haben sie sich bedankt.» Dass es sich dabei um einen Fotokalender mit Bildern von sich, seiner neuen Partnerin und deren Kinder handelte, die er gemäss Aussagen der Buben stets bevorzugt, verschweigt er.

Hof und Haus stehen auf dem Spiel

Die Staatsanwaltschaft fordert nun, den Bauern der mehrfachen Tätlichkeiten, der vollendeten und mehrfachen versuchten Gefährdung des Lebens, der mehrfachen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht sowie der mehrfachen Tierquälerei schuldig zu sprechen. Das soll eine happige Strafe nach sich ziehen: Rund vier dreiviertel Jahre soll die unbedingte Freiheitsstrafe dauern. Weiter soll er eine unbedingte Gesamtgeldstrafe von 9000 Franken berappen, ebenso eine Busse von 2000 Franken sowie die Verfahrenskosten.

Im Portemonnaie könnte es den Landwirt noch härter treffen: Der Verteidiger der Ex-Frau fordert eine Genugtuungssumme von rund 18'000 Franken, die Verteidigerin der Buben gesamthaft rund 33'000 Franken.

Im Einklang mit dem Landwirt, der jede Schuld von sich weist, fordert der Verteidiger Freisprüche in allen Anklagepunkten. Auch die Zivilforderungen seien abzulehnen. «Das böse Vaterbild wird hier geradezu zelebriert», sagt der Anwalt. Es gebe kein medizinisches Gutachten, das Misshandlungen gegenüber der Frau bestätigen würde, und auch die Verjährung sei in Betracht zu ziehen.

«Wir müssen uns vom prototypischen Bösewicht-Image distanzieren», repliziert schliesslich der Staatsanwalt, «man kann ein ehrlicher Chrampfer sein und trotzdem falsch handeln». Es stehe ausser Frage, dass der Angeklagte sadistisch veranlagt sei – doch auch wenn die Taten aus der Überforderung heraus geschahen, seien sie nicht entschuldbar.

Wieder schnaubt die Partnerin auf der Zuschauerbank, noch immer scheint sie sich sicher zu sein, diesen Prozess zu gewinnen. In welcher Bredouille sich der Angeklagte tatsächlich befindet, zeigt sich an seiner Stimme, die bald eine Oktave höher ansetzt. «Ich bin so enttäuscht und verletzt von dieser Geschichte. Und dabei dachte ich, meine Exfrau und ich würden im Frieden auseinander gehen.»

Muss der Mann ins Gefängnis, steht nicht nur seine Freiheit auf dem Spiel, sondern auch seine Existenz, sein Hof, sein Lebenswerk. Entscheiden wird das Gericht in den kommenden Tagen.