Die Beweislage ist zu dünn: Landwirt muss nicht ins Gefängnis

Kreisgericht Toggenburg Die Beweislage ist zu dünn: Landwirt muss trotz happiger Vorwürfe nicht ins Gefängnis Das Kreisgericht Toggenburg spricht einen Bauern, der seine Familie und Tiere misshandelt haben soll, in den wesentlichen Anklagepunkten frei. Damit entfällt auch die von der Staatsanwaltschaft geforderte Freiheitsstrafe. Seraina Hess 2 Kommentare 27.03.2023, 12.30 Uhr

Das Kreisgericht Toggenburg hat entschieden: Die Angaben der Ex-Frau und der Kinder sind in vielen Punkten zu wenig konkret. Bild: Alain Rutishauser

Seiner Frau soll er mehrfach einen Plastiksack über den Kopf gestülpt, den Kindern Kopfnüsse verteilt und die Hoftiere geschlagen haben. Es waren happige Vorwürfe mit unzähligen physischen und psychischen Gewaltakten, gegen die sich ein Landwirt vor dem Kreisgericht Toggenburg vor zwei Wochen verteidigen musste (Ausgabe vom 21. März).

Die Staatsanwaltschaft hatte vom Richtergremium gefordert, den Bauern der mehrfachen Tätlichkeiten, der vollendeten und mehrfachen versuchten Gefährdung des Lebens, der mehrfachen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht sowie der mehrfachen Tierquälerei schuldig zu sprechen. Rund vier dreiviertel Jahre sollte er deshalb hinter Gittern verbringen.

Weiter war eine unbedingte Gesamtgeldstrafe von 9000 Franken gefordert, ebenso eine Busse von 2000 Franken sowie die Übernahme der Verfahrenskosten durch den Beschuldigten. Der Vertreter der Ex-Frau forderte zusätzlich eine Genugtuungssumme von rund 18'000 Franken, die Vertreterin der Buben gesamthaft rund 33'000 Franken. Kurz: Für den Landwirt ging es um die Existenz, um Hof, Haus und Lebenswerk.

Die Zeitangabe genügt für die Verjährung

Das Gericht folgt nun aber in den wesentlichen Anklagepunkten den Anträgen des Verteidigers. Freigesprochen wird der Angeklagte unter anderem von der Gefährdung des Lebens. Dabei geht es um einen Streit, der sich 2008 ereignet haben soll, während seine Partnerin im dritten Monat schwanger war. Der Beschuldigte soll die Gattin im Wäscheraum rücklings auf den Boden gedrückt, sich auf ihren Bauch gesetzt und ihr mit beiden Händen Mund und Nase zugehalten haben, sodass sie keine Luft mehr bekam.

Es war letztlich eine zeitliche Komponente, die das Gericht von der Verurteilung abhielt: Weil die Klägerin angegeben hatte, der Vorfall habe sich im dritten Schwangerschaftsmonat ereignet, also zwischen dem 12. März bis 12. April 2008, ist gemäss Kreisgericht nicht auszuschliessen, dass es zu Beginn des dritten Schwangerschaftsmonats war – und damit tritt, wenn auch äusserst knapp, die Verjährung in Kraft.

Es fehlen die Skrupellosigkeit und der Vorsatz

Auch die mehrfache versuchte Gefährdung des Lebens ist für das Gericht nicht gegeben. Gemäss Anklageschrift soll der Beschuldigte seiner hyperventilierenden Frau über mehrere Jahre immer wieder Plastiksäcke über den Kopf gestülpt haben, wenn sie streitbedingt hyperventilierte. Weil der Mann seiner Frau damit aber letztlich helfen wollte und aufhörte, sobald sich ihre Atmung beruhigte, wird er wegen fehlenden Vorsatzes und mangels Skrupellosigkeit freigesprochen.

Frei von Schuld ist der Angeklagte laut Gericht auch in Bezug auf einen Vorfall im Jahr 2015. Der damals achtjährige Sohn musste im Auftrag des Vaters den Hofhund losbinden, obschon das Tier aggressiv war. Der Hund biss den Buben schliesslich ins Gesicht, was eine Operation zur Folge hatte.

Trotzdem spricht das Kreisgericht den Angeklagten vom Vorwurf der vorsätzlichen einfachen Körperverletzung frei, da nicht nachgewiesen sei, dass er um den Gemütszustand des Hundes wusste. Eine fahrlässige Körperverletzung, die allenfalls in Frage gekommen wäre, wurde nicht angeklagt.

«Rohes Anfassen und Stossen» ist unbestritten

Freigesprochen wird er weiter in einem Sachverhalt der Tätlichkeit, einen der vier Buben am zweiten Weihnachtstag lediglich im Pyjama nach draussen in den Schnee gestellt zu haben. Sicher ist sich das Gericht aber, dass der Erziehungsstil des Vaters mehr als denkwürdig anmutete; in fast allen Punkten schenkt es den Aussagen der Kinder Glauben: «Es ist davon auszugehen, dass Kopfnüsse und rohes Anfassen oder Stossen zu den Erziehungsmethoden des Beschuldigten gehörten», heisst es in der Begründung.

Schuldig gesprochen wird er deshalb der mehrfachen Tätlichkeit und der mehrfachen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht. Konkret geht es um sich wiederholende physische und psychische Misshandlungen ab dem Jahr 2012. Die damals noch kleinen Buben hatten fortlaufend heftige Kopfnüsse einzustecken, wurden als unfähig beschimpft und hörten den Vater die Mutter beleidigen oder malträtieren.

Die Hoftiere soll der 43-Jährige aber nicht wie angeklagt regelmässig geschlagen haben, kommt das Gericht zum Schluss. Die vorgeworfenen Tierquälereien seien weder hinreichend umschrieben noch zeitlich konkret eingeordnet. Einzig in einem Punkt der Tierquälerei befindet das Gericht den Angeklagten für schuldig. Der Angeklagte soll den Hofhund getreten haben, sodass sich dieser in einem eingeschalteten Elektrozaun verhedderte und schliesslich von den vier Buben befreit werden musste.

Keine Freiheitsstrafe und moderate finanzielle Einbussen

Damit entgeht der Angeklagte der geforderten Freiheitsstrafe. Verurteilt wird er zusätzlich zur im Strafbefehl ausgesprochenen Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu weiteren 180 Tagessätzen à 30 Franken. Bezahlen muss er diese nur, sofern er innerhalb von zwei Jahren wieder straffällig wird.

Weiter hat er eine Busse von 800 Franken zu berappen. Tiefer muss er allerdings nicht ins Portemonnaie greifen: Die Genugtuungsforderungen der Ex-Frau und der Kinder werden allesamt abgewiesen. Die Verfahrenskosten von knapp 45'000 Franken werden ihm zu einem Viertel auferlegt.