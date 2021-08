Mit Whiskyflasche zugeschlagen: Haftstrafe und Landesverweis

Kreisgericht st.Gallen Whiskyflasche über den Kopf gezogen: Ein 26-Jähriger mit Aggressionsproblemen erhält Haftstrafe und Landesverweis Ein Eritreer ist mehrfach wegen Problemen mit Alkohol, Schlägereien und häuslicher Gewalt negativ aufgefallen. Nach einem Streit in einer Bar, bei dem er einen Mann mit einer Flasche schwer verletzte, wurde er nun vom Kreisgericht St.Gallen zu einer unbedingten Haftstrafe und einem fünfjährigen Landesverweis verurteilt. Claudia Schmid 22.08.2021, 18.27 Uhr

Der 26-jährige Eritreer hat seinen Bekannten aus dem Hinterhalt mit einer Whiskyflasche angegriffen. Bild: Zstockphotos / iStockphoto

Die Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen fand ohne den Beschuldigten statt. Er war bereits im Februar dieses Jahres unentschuldigt nicht vor Schranken erschienen, weshalb ein zweiter Gerichtstermin angesetzt wurde. Für das zweite Datum hatte das Gericht die Polizei aufgeboten, um den Mann in seinem Zuhause abzuholen und ihn gerichtlich zuzuführen. Die Beamten fanden seine Wohnung jedoch leer vor.

Heftiger Schlag ohne Vorwarnung

Der Staatsanwalt forderte in seinem Plädoyer einen Schuldspruch wegen versuchter schwerer Körperverletzung und eine Verurteilung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten. Für die Dauer von fünf Jahren sei der Beschuldigte aus der Schweiz zu verweisen. Der 26-jährige Mann habe seinem Bekannten ohne Vorwarnung, heftig und von hinten eine Whiskyflasche über den Kopf geschlagen. Das Opfer habe unter anderem einen Schädelbruch erlitten, der nur mit viel Glück keine bleibenden Schäden hinterlassen habe. Der Schlag sei durch das massive Glas und die viereckige Form der Flasche besonders gefährlich gewesen.

Als Auslöser der Tat nannte der Staatsanwalt eine unbändige Wut. Der Beschuldigte habe in seinem Geständnis erklärt, sein Bekannter habe ihn mit dem Hinweis provoziert, er habe eine Liebelei mit seiner Ex-Freundin gehabt. Das Opfer aber habe diese Version bestritten.

Dem Beschuldigten, der als 14-jähriger mit seiner Familie aus seiner Heimat Eritrea in die Schweiz geflüchtet sei, könne keine gute Prognose gestellt werden. Er sei wegen Verkehrsdelikten vorbestraft, habe während des laufenden Verfahrens erneut jemanden geschlagen, arbeite nicht und sei zum wiederholten Male nicht zu Vorladungen ans Gericht oder zu Einvernahmen bei den Untersuchungsbehörden erschienen.

Wegen Alkoholkonsums ausser Kontrolle

Der Verteidiger beantragte, der Beschuldigte sei aufgrund des massiven Alkoholkonsums wegen Schuldunfähigkeit freizusprechen oder aber lediglich wegen einfacher Körperverletzung zu verurteilen. Von einer Landesverweisung sei in jedem Fall abzusehen. Der vorliegende Fall handle von zwei jungen Männern, die den Grundsatz nicht befolgt hätten, nichts mit der Freundin des Freundes anzufangen. Zuerst sei das Opfer eine Beziehung mit der Frau eingegangen, die in die Brüche gegangen sei. Danach sei der Beschuldigte der Freund von ihr geworden. Auch diese Beziehung, aus der ein Kind hervorgegangen sei, habe nicht gehalten.

Als das Opfer den Beschuldigten mit der erneuten Liebesbeziehung zur Ex-Freundin provoziert habe, sei er ausser Kontrolle geraten und habe im Affekt zugeschlagen. Sein Mandant habe Reue gezeigt, sich mehrmals entschuldigt und gesagt, er sei nach der Tat schockiert über das Ausmass der Verletzungen gewesen. Der junge Ertireer blicke auf eine schwierige Vergangenheit zurück, die zu einem Selbstmordversuch geführt habe.

Nächste Gewalttat nicht ausgeschlossen

Das Kreisgericht St.Gallen fällte einen Schuldspruch im Sinne der Anklage. Es verurteilte den Beschuldigten zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 16 Monaten und sprach eine Landesverweisung von fünf Jahren aus. Sie wird im Schengener Informationssystem ausgeschrieben. Der vorsitzende Richter verwendete in seiner Urteilsbegründung deutliche Worte. Es sei dem reinen Zufall zu verdanken, dass das Opfer keine bleibenden Schäden davongetragen habe. Zum verhängnisvollen Schlag mit der Whiskyflasche sei es gekommen, weil der Beschuldigte seine grosse Aggression nicht im Griff habe.

Sein Vorleben zeige zudem, dass es wohl nur eine Frage der Zeit sei, bis er wieder zuschlage, betonte der Richter weiter. Immer wieder sei er in Schlägereien und Pöbeleien verwickelt gewesen. Mehrmals habe die Polizei wegen häuslicher Gewalt intervenieren müssen. Er sei nicht einmal während des laufenden Verfahrens davor zurückgeschreckt, Schläge auszuteilen. Auch gehe es nicht an, dass er sich um keinerlei Bestimmungen in der Schweiz – wo er Gastrecht geniesse – kümmere.