Kreisgericht St.Gallen Von der Ohrfeige zum Baseballschläger: Ein Streit zwischen Nachbarn eskaliert Ein Mann hat die Nachbarin seiner Partnerin geohrfeigt. Darauf holte sie mit dem Baseballschläger aus. Es gab eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, wovon der Beschuldigte letztlich mangels Beweisen freigesprochen wurde. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Privatklägerin habe unvermittelt mit ihrem Telefon auf den Beschuldigten eingeschlagen. Im Gegenzug kassierte sie eine Ohrfeige. Bild: Getty

Dem handfesten Vorfall ging eine nachbarschaftliche Unstimmigkeit zwischen zwei Frauen voraus. An einem Sonntagmorgen hörte die Privatklägerin, dass in der Nachbarwohnung ein Rollladen hochgelassen wurde. Laut Anklageschrift empfand sie das Geräusch sehr störend, weshalb sie die Nachbarin als «huere Chue» betitelte. Da die Nachbarin diese Beschimpfung so nicht hinnehmen wollte, informierte sie ihren Freund und bat ihn, das Gespräch mit der Privatklägerin zu suchen.

Nach Ohrfeige Baseballschläger geholt

Ihr Freund willigte ein, klingelte bei der Nachbarin und fragte, ob sie miteinander reden könnten. Auf seine Frage, was das Problem sei, habe die Frau geantwortet, der Rollladen störe sie, heisst es in der Anklageschrift weiter. Der Beschuldigte habe der Privatklägerin daraufhin zu verstehen gegeben, dass niemand seine Freundin als «huere Schlampe» bezeichne, worauf die Privatklägerin unvermittelt mit ihrem Telefon auf den Beschuldigten eingeschlagen habe. Im Gegenzug verpasste er ihr eine Ohrfeige.

Was im anschliessenden Gerangel passierte, schilderten die beiden Beteiligten unterschiedlich. Die Frau hatte zu Protokoll gegeben, der Beschuldigte habe seinen Fuss in die Eingangstüre zu ihrer Wohnung gestellt und diesen auch auf entsprechende Aufforderung nicht von der Schwelle genommen. Darauf habe sie den Baseballschläger genommen und gebeten, er solle nun unverzüglich seinen Fuss aus der Türe nehmen. Dies habe er dann auch getan.

Der Beschuldigte erklärte hingegen an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen, nach der Ohrfeige habe sie unvermittelt den Baseballschläger in der Hand gehalten und ausgeholt. Um dem Schlag auszuweichen, habe er sich vorgebeugt, um die Türe zu schliessen. Sein Fuss habe dabei allerhöchstens die Türschwelle kurz berührt, sei aber gar nie im Bereich der Wohnung gewesen. Mit einem Knall habe der Baseballschläger den Türrahmen getroffen.

Wo war der Fuss des Beschuldigten?

Das Kreisgericht St.Gallen hatte weder die Ohrfeige noch den Baseballschlag zu beurteilen, sondern lediglich, ob der Beschuldigte den Tatbestand des Hausfriedensbruchs erfüllt hat. Die Staatsanwaltschaft hatte eine bedingte Geldstrafe von 10 Tagessätzen à 40 Franken und eine Busse von 150 Franken als Sanktion beantragt. Der Verteidiger forderte einen vollumfänglichen Freispruch für seinen Mandanten. Er erklärte in seinem Plädoyer, so wie die Privatklägerin den Ablauf schildere, töne er konstruiert.

Der Einzelrichter am Kreisgericht sprach den Beschuldigten vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs frei. Es sei nicht rechtsgenüglich bewiesen, dass er tatsächlich einen Fuss in die Wohnung der Privatklägerin gesetzt habe, erklärte er zu seinem Entscheid. Die Verfahrenskosten von 1550 Franken und das Honorar des Verteidigers im Umfang von rund 2500 Franken tragen der Staat.