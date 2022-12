Ex-Verlobter wird nach gescheiterter Beziehung freigesprochen

Kreisgericht St.Gallen Nach gescheiterter Beziehung vor Gericht gelandet: Ex-Verlobter wird freigesprochen Seine ehemalige Verlobte warf ihm vor, er habe sie gegen ihren Willen in einer Wohnung festgehalten und ihre Familienangehörigen bedroht. Der Beschuldigte wehrte sich erfolgreich und konnte die Freiheitsstrafe sowie den Landesverweis abwenden. Claudia Schmid 05.12.2022, 05.00 Uhr

Eine Frau warf ihrem Ex-Verlobten vor, er habe ihr das Handy weggenommen und sie in einer Wohnung eingeschlossen. Bild: Getty

Die Staatsanwaltschaft hatte den 26-jährigen Beschuldigten wegen der Freiheitsberaubung und Drohung angeklagt. Ihm wurde vorgeworfen, seine Ex-Verlobte eingesperrt zu haben, um mit ihr über ihre gescheiterte Beziehung zu sprechen. Zudem habe er den Vater und den Bruder der 23-jährigen Frau bedroht. Die Staatsanwaltschaft verlangte eine bedingte Freiheitsstrafe von 10 Monaten und eine Landesverweisung von fünf Jahren.

Mit Einverständnis der Väter verlobt

Laut Anklageschrift hatten sich die in der Schweiz lebende Ex-Verlobte und der in Nordmazedonien beheimatete Beschuldigte über die sozialen Medien kennen gelernt und sich mit dem Einverständnis der beiden Väter verlobt. Ab Mai 2022 lief ein Meldeverfahren für den Familiennachzug, weshalb der 26-Jährige in die Schweiz kam. Wenige Wochen später soll es auf Initiative der jungen Frau zur Trennung gekommen sein.

Ende Juni kontaktierte der Beschuldigte seine Ex-Verlobte und bat sie, ihm bei der Übersetzung während eines Behördengangs zu helfen. Sie trafen sich früh am Morgen am Bahnhof St.Gallen und fuhren zu einem Mehrfamilienhaus, das sich vermutlich im Osten der Stadt befindet. Die junge Frau erzählte später bei der Polizei, er habe sie an der Hand in eine Wohnung gezogen, die Türe abgeschlossen und ihr das Handy weggenommen. Sie habe ihm erklärt, dass sie ihn nicht mehr liebe, sie nicht in der Wohnung sein wolle und er sie gehen lassen solle.

Der Beschuldigte soll wiederum ihrem Vater und Bruder geschrieben haben, dass seine Freundin nicht mehr zurückkehre und sie gemeinsam beschlossen hätten, nach Deutschland zu gehen. Erst als er von den eingeschalteten Verwandten erfahren habe, dass die Polizei alarmiert worden sei, habe er der Frau das Handy zurückgegeben und sie gehen lassen. «Die Geschädigte hatte während dieser Zeit Angst, auch um ihre Familie und wie es dieser gehen würde, wenn sie nicht mehr zurückkommen würde», betonte die Staatsanwältin. Wenige Tage nach den Geschehnissen soll der Beschuldigte dem Vater und dem Bruder der Ex-Verlobten am Telefon gedroht haben.

Schwägerin verneint Vorwürfe

Der Verteidiger hatte im Vorfeld der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen die Befragung einer Zeugin beantragt. Die Staatsanwaltschaft habe lediglich Angehörige der Frau befragt und es unterlassen, auch Verwandte seines Mandanten anzuhören, hatte er seinen Antrag begründet. Bei der Zeugin handelte es sich um die Schwägerin, die mit dem Bruder des Beschuldigten verheiratet ist.

Sie erklärte, zwischen ihr und der Ex-Verlobten habe sich eine Art schwesterliches Verhältnis entwickelt. Es sei klar zum Ausdruck gekommen, dass sie Angst vor ihrem Vater habe, der sich immer wieder gegen die Beziehung seiner Tochter mit dem Beschuldigten gestellt und grossen Druck ausgeübt habe. Sie aber habe immer wieder gesagt, sie liebe den Beschuldigten.

Die Ex-Verlobte habe sie an jenem Tag Ende Juni zweimal angerufen. Es sei während der Telefonate in keiner Weise zum Ausdruck gekommen, dass sie gegen ihren Willen in der Wohnung festgehalten werde. Jedoch sei sie wegen des Drucks des Vaters panisch gewesen. Sie habe deshalb zu ihr gesagt, wenn sie ihren Freund wirklich liebe, müsse sie sich endlich gegen den Vater durchsetzen. Offensichtlich sei die Angst vor ihm aber stärker gewesen. Sie sei überzeugt, dass sie die Anschuldigungen gegen den Beschuldigten nur wegen des Vaters gemacht habe.

Verteidiger verlangt Haftentschädigung

Der Beschuldigte beteuerte ebenfalls seine Unschuld. Er habe seine Freundin mit der Wohnung überraschen wollen. Seine Absicht sei gewesen, mit ihr über ein gemeinsames Zusammenleben zu reden. Er habe sie weder festgehalten noch ihr das Telefon weggenommen. Auch habe nicht er den Vater und Bruder am Telefon bedroht, sondern umgekehrt. Für ihn sei es sehr hart, dass er nun im Gefängnis sitze, obwohl er nichts Böses gemacht habe.

Der Verteidiger verlangte Freisprüche von Schuld und Strafe. Sein Mandant sei sofort aus dem vorzeitigen Strafvollzug zu entlassen. Zudem sei ihm für die ungerechtfertigte Haft eine Entschädigung zu zahlen. Das Kreisgericht St.Gallen folgte den Anträgen der Verteidigung. Es entschied, dass dem Beschuldigten für die Zeit im Gefängnis eine Genugtuung von 70 Franken pro Hafttag zu entrichten sind. Die Verfahrenskosten von rund 25'000 Franken trägt der Staat.

Für das Gericht gebe es aus den verschiedensten Gründen erhebliche Zweifel, dass die Frau tatsächlich gegen ihren Willen in der Wohnung festgehalten worden sei, erklärte der vorsitzende Richter zum Urteil. Zum einen deuteten Videosequenzen vom Handy des Beschuldigten darauf hin und zum anderen die Aussagen der Schwägerin. Auch habe die Ex-Verlobte in der ersten Einvernahme andere Angaben gemacht als in einer zweiten. Noch während der Urteilsbegründung flossen beim Beschuldigten und seinen Angehörigen Tränen der Erleichterung.