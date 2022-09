Kreisgericht St.Gallen Über 450 Anfragen aus privatem Interesse: St.Galler IT-Mitarbeiter spionierte Nachbarn hinterher und gab sich als Polizist aus Ein 47-Jähriger nutzte seine Position, um an sensible Daten über Arbeitskollegen oder Nachbarn zu gelangen. Da er die Gerichtsverhandlung zum zweiten Mal schwänzte, sprach der Richter das Urteil ohne ihn. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 26.09.2022, 18.37 Uhr

Der 47-Jährige nutzte seinen Job unter anderem dazu, um an sensible Daten von Personen aus seinem Umfeld zu gelangen. Bild: Getty

Bereits zum zweiten Mal tauchte der 47-jährige Schweizer nicht an der Gerichtsverhandlung auf. Der Einzelrichter beschloss deshalb, den Fall trotzdem zu verhandeln und ein Urteil zu fällen. Auch Staatsanwaltschaft oder ein Verteidiger fehlten an diesem Montagnachmittag am Kreisgericht St.Gallen. Der abwesende Beschuldigte war wegen diverser Delikte angeklagt.