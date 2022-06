Kreisgericht St.Gallen Aus Angst vor Verlust der eigenen Kinder: Mutter zahlt zu wenig Unterhalt – und wird freigesprochen Nach der Geburt ihrer beiden Kinder war eine Ehefrau und Mutter für den finanziellen Unterhalt der Familie verantwortlich. Trotz vorhandener Mittel bezahlte sie zu wenig Unterhalt und wurde wegen Vernachlässigung der Unterhaltspflichten angeklagt. Das Kreisgericht St.Gallen sprach die Ehefrau frei. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 21.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Ehemann der Beschuldigten warf ihr vor, ganz bewusst zu wenig Geld bezahlt zu haben – obwohl sie genügend finanzielle Mittel hatte. Bild: Getty

Die Anklage warf der Beschuldigten vor, die gerichtlich festgelegten und monatlich vorauszahlbaren Unterhaltsbeiträge für ihren Ehemann und die beiden gemeinsamen Kinder nicht vollständig oder nicht rechtzeitig bezahlt zu haben, obschon genügend finanzielle Mittel zur Verfügung gestanden hätten. Die Staatsanwaltschaft, die an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen nicht anwesend war, beantragte eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 330 Franken und eine Busse von 500 Franken.

Klage auf Ehescheidung eingereicht

Laut Anklageschrift war es die Ehefrau, die nach der Geburt der beiden gemeinsamen Kinder für den finanziellen Unterhalt der Familie sorgte. Als es zu einem Eheschutzverfahren kam, wurde sie mit dem Entscheid des Kantonsgerichts St.Gallen vom April 2018 dazu verpflichtet, ihrem Ehemann und den Kindern monatlich und im Voraus Unterhaltsbeiträge zu zahlen. Nach ihrem Auszug aus der gemeinsamen Wohnung handelte es sich dabei um einen Betrag von 6780 Franken pro Monat.

In der zweiten Jahreshälfte 2018 reichte die Beschuldigte eine Klage auf Ehescheidung ein und beantragte zudem eine Abänderung der Eheschutzmassnahme. Ein neuer gerichtlicher Entscheid legte fest, dass die Mutter ab dem 22. April 2019 die alleinige Obhutszuteilung der beiden Kinder erhält und sie ab diesem Datum nur noch ihrem Ehemann Unterhalt zahlen muss. Festgelegt wurde ein Betrag von 1615 Franken, der nur bis zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit durch den Ehemann längstens aber bis Ende August 2019 zu entrichten sei.

Durch Panik und Existenzängste belastet

Zwischen dem Inkrafttreten der beiden Entscheide des Kantonsgerichts lag ein Zeitraum von einem Jahr. Vom Mai 2018 bis April 2019 hätte die Beschuldigte somit Unterhaltspflichten im Gesamtumfang von rund 78‘000 Franken bezahlen sollen. Tatsächlich leistete sie aber nur Beiträge in der Höhe von 45‘800 Franken. Erst als ein Rechtsöffnungsverfahren eingeleitet wurde, überwies sie via Betreibungsamt im August 2019 den Restbetrag.

Die Beschuldigte gestand ihr Fehlverhalten ein, betonte aber auch, sie habe niemandem schaden wollen und zuallerletzt ihren beiden Kindern. In jenem Jahr habe sie sich in einem Ausnahmezustand befunden. In fortgeschrittenem Alter schwanger habe sie das Familienzuhause verlassen müssen und befürchtet, sie verliere dadurch ihre beiden gemeinsamen Kinder. Gleichzeitig hätten sie plötzlich auftauchende Schwierigkeiten gezwungen, ihr Geschäft ganz neu aufzustellen. Sie sei in einem Strudel aus Panik und Existenzängsten geraten, der ihr den Durchblick verunmöglicht habe. Da sie alleine für den finanziellen Unterhalt der Familie zuständig gewesen sei, habe sie unbedingt das Geschäft retten wollen. Aus alle diesen Gründen sei es dazu gekommen, dass sie nicht immer und rechtzeitig den vollen Unterhaltsbetrag überwiesen habe.

Ihr Ehemann, der als Privatkläger an der Gerichtsverhandlung teilnahm, stellte sich auf den Standpunkt, die Beschuldigte habe ganz bewusst zu wenig Geld bezahlt, obwohl es vorhanden gewesen wäre. Seine Familienrechte seien krass verletzt worden, betonte er. Seit dem zweiten Gerichtsentscheid könne er den beiden Kindern finanziell praktisch nichts mehr bieten, während die Frau sie mit teuren Geschenken geradezu überhäufe. Die Beschuldigte sei klar schuldig zu sprechen.

Freispruch von Schuld und Strafe

Der Verteidiger verlangte hingegen einen Freispruch von Schuld und Strafe. Seine Mandantin habe zwar eindeutig einen Fehler gemacht, jedoch sei dieser nicht wie von der Anklage behauptet willentlich erfolgt. Als sie in ihrer bereits prekären Situation auch noch gesundheitliche Probleme während der Schwangerschaft bekommen habe, hätten ihr finanzielle Engpässe die Luft abgeschnürt.

Um die finanzielle Existenz aller Familienmitglieder zu sichern, habe sie die verfügbaren Mittel zeitweise vorrangig dem Überleben des Geschäftes zukommen lassen. Allein deswegen sei sie nicht den vollen Unterhaltspflichten nachgekommen. Wohlgemerkt habe sie aber jeden Monat Geld überwiesen und zwischenzeitlich auch die ausstehenden Beträge beglichen.

Gericht fällt vollumfänglichen Freispruch

Der Einzelrichter am Kreisgericht St.Gallen fällte einen vollumfänglichen Freispruch. Objektiv sei der Tatbestand der Vernachlässigung der Unterhaltspflichten zwar erfüllt, doch müsse er subjektiv auch wissentlich und willentlich erfolgt sein, erklärt er zum Urteil. Dazu aber mache die Anklageschrift keine konkrete Aussage.

In der Urteilsfindung zu berücksichtigen sei aber auf jeden Fall auch die besondere Situation der Frau. Die Angst vor dem Verlust der beiden Kinder, die eingeschränkte Arbeitsfähigkeit, die Schwangerschaft und die Schwierigkeiten mit dem Geschäft seien als Gründe für das fehlbare Handeln anzusehen. Durch den Freispruch trägt der Staat die Verhandlungskosten von 3500 Franken. Die Beschuldigte erhält zudem für ihre private Verteidigung rund 9400 Franken zugesprochen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen