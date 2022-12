Nach mehrmaligem Sex ohne Zustimmung: Mann verlangt Freispruch

Kreisgericht St.Gallen Nach mehrmaligem Sex ohne Zustimmung: Junger Mann verlangt vergeblich einen Freispruch Weil er Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen und einer Frau unter Rauschmitteleinfluss hatte, wurde der Täter verurteilt. Er erhob am Kantonsgericht erfolglos Einspruch gegen den Schändungsvorwurf. Seine Aussagen seien widersprüchlich, begründet die Staatsanwältin. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 12.12.2022, 12.00 Uhr

Der Beschuldigte wurde zu einer Freiheitsstrafe, einer Busse und einer Landesverweisung verurteilt. Bild: Getty

Das Kreisgericht St.Gallen hatte den Beschuldigten afrikanischer Herkunft im Februar 2021 wegen der Schändung, sexueller Handlung mit Kindern, der Vergewaltigung und der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes für schuldig erklärt. Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und einer Busse von 600 Franken. Zudem sprach es eine Landesverweisung von zehn Jahren aus. Dagegen erhob er Einsprache und beantragte am Kantonsgericht Freisprüche von den Hauptanklagepunkten. Er sei lediglich wegen der Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Busse zu verurteilen.

Zu dritt Frau geschändet

Vorgeworfen wurde dem Beschuldigten, dass er zusammen mit zwei weiteren Männern 2018 in einer Wohnung Alkohol und Kokain konsumiert hatte. Mit dabei war eine junge Frau, die sie tagsüber in der Stadt kennen gelernt hatten. Im Laufe der Nacht sollen alle drei ungeschützten Geschlechtsverkehr mit dem Opfer gehabt haben. Die Frau sei aufgrund des Alkohol- und Drogenkonsums nicht in der Lage gewesen, sich gegen den ungewollten Sex zu wehren, lautete der Vorwurf der Anklage.

Dem widersprach der Beschuldigte an der Berufungsverhandlung. Die Frau habe ihm aktiv signalisiert, dass sie Geschlechtsverkehr haben wolle, erklärte er. Sie habe ihn geküsst und ihn angefasst. Die Initiative sei nicht von ihm, sondern von ihr ausgegangen. Auch mit den anderen beiden Männern habe sie den Sex gewollt. Sie habe nie so gewirkt, als ob es ihr schlecht gehe.

Bei einem weiteren Vorwurf, der gegen den Beschuldigten erhoben wurde, ging es um die Vergewaltigung einer Minderjährigen. Er habe nicht gewusst, dass die junge Frau minderjährig sei und sie sei mit dem Geschlechtsverkehr einverstanden gewesen, betonte er dazu. Das Opfer hatte ausgesagt, es habe keinen sexuellen Kontakt gewollt und mehrmals erklärt, er solle aufhören.

Verteidiger bemängelt Beweislage

Der Verteidiger erklärte in seinem Plädoyer, im Falle von Freisprüchen von den Hauptanklagepunkten sei sein Mandant sofort aus der Sicherheitshaft zu entlassen und für die erstandene Haft eine angemessene Genugtuung zu entrichten. Die Geschehnisse hätten sich nicht zweifelsfrei so zugetragen, wie es das vorinstanzliche Gericht gesehen habe. Es sei unbestritten, dass der Beschuldigte und die junge Frau im Juni 2018 Geschlechtsverkehr gehabt hätten. Nicht bewiesen aber sei, dass der Sex nicht einvernehmlich und die Frau tatsächlich widerstandsunfähig gewesen sei. Die Aussagen des Opfers gäben dazu keine Klarheit.

Dagegen hätten die beiden Mitangeklagten am erstinstanzlichen Gerichtsverfahren die Aussagen des Beschuldigten gestützt. So müsse der Grundsatz «Im Zweifel für den Angeklagten» gelten. Der Verteidiger brachte zudem ein, möglicherweise habe die Privatklägerin aus Rachegründen eine Falschanzeige gemacht, weil während der Nacht ihr gekauftes Kokain verschwunden sei. Zum Vorwurf, der Beschuldigte habe eine Minderjährige vergewaltigt, argumentierte er ebenfalls, es gebe keine rechtsgenüglichen Beweise, dass der Geschlechtsverkehr nicht einvernehmlich gewesen sei.

Anklage verlangt Abweisung der Berufung

Die Staatsanwältin plädierte für die Abweisung der Berufung. Die Vorinstanz habe eine sorgfältige Prüfung aller Aussagen der Beteiligten und eine präzise Abwägung der relevanten Beweismittel vorgenommen. Auch die Rechtsvertreterin des Schändungsopfers verlangte die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils. Sie betonte, ihre Mandantin leide noch heute an den dramatischen Erlebnissen jener Nacht. Sie sprach ein Gutachten an, das zum Schluss kam, die Aussagen der jungen Frau seien glaubhaft. Dagegen hätten die Beschuldigten widersprüchlich ausgesagt und ihre Erklärungen immer wieder angepasst.

Wie den Ausführungen während der Berufungshandlung zu entnehmen war, hatten auch die beiden Mittäter Berufung angemeldet. Die Vorinstanz hatte sie zu je sieben Jahren Freiheitsstrafe und einer Landesverweisung von fünf respektive zehn Jahren verurteilt. Gemäss der vorsitzenden Richterin ist der Aufenthaltsort der beiden inzwischen unbekannt, weshalb die Berufungsklagen als erledigt abgeschrieben gelten.

Entscheid der Vorinstanz bestätigt

Das Kantonsgericht St.Gallen gab seinen Entscheid schriftlich bekannt. Es hat die Berufung abgewiesen und damit das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Die Kosten des Berufungsverfahrens muss der Beschuldigte bezahlen. Sie betragen über 24'000 Franken.

