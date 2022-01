Nach Sex mit 15-Jähriger: Drei Männern drohen Landesverweise

Kreisgericht St.Gallen Nach Sex mit 15-Jähriger: Drei jungen Männern drohen mehrjährige Landesverweise Sieben Männer werden von einem 15-jährigen Mädchen belastet, teils einvernehmlich, teils ungewollt Sex mit ihm gehabt zu haben. Drei der Beschuldigten standen am Montag vor Gericht. Claudia Schmid 10.01.2022, 18.00 Uhr

Einer der drei Beschuldigten soll das Mädchen gezielt in einen Aufenthaltsraum gelockt haben, damit mehrere Männer mit ihm Sex haben konnten. Bild: Getty

Gemeinsamer Anklagepunkt in der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen war der Vorwurf der sexuellen Handlungen mit einem Kind. Bei zwei der Beschuldigten kamen weitere Anklagepunkte hinzu. Alle drei sind in St.Gallen geboren, haben aber keinen Schweizer Pass. Die Staatsanwaltschaft beantragte deshalb nicht nur bedingte oder teilbedingte Freiheitsstrafen, Geldstrafen und Bussen, sondern auch Landesverweisungen zwischen fünf und sieben Jahren.