Nach Unfall im Kosovo: Mann erschleicht sich Versicherungsgelder

Kreisgericht St.Gallen Nach schwerem Motorradunfall im Kosovo: 37-Jähriger erschleicht sich Versicherungsgelder Ein 37-jähriger Mann verunfallte in seinen Ferien im Kosovo schwer und ist seither auf den Rollstuhl angewiesen. Zur Zeit des Unfalls war er jedoch nicht versichert. Um an Versicherungsgelder zu kommen, half ihm ein befreundeter Geschäftsführer, einen gefälschten Arbeitsvertrag aufzusetzen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 07.07.2022, 12.00 Uhr

Der Beschuldigte verunfallte so schwer, dass er nach dem Unfall auf den Rollstuhl angewiesen war. Bild: Getty

Der erste Beschuldigte verunfallte im August 2017 in den Ferien im Kosovo, ist seither Paraplegiker und auf den Rollstuhl angewiesen. Zum Zeitpunkt des Unfalls war er nicht versichert, da er laut Anklageschrift die Versicherungsprämien nicht mehr bezahlt hatte. Um trotzdem an Versicherungsgelder zu kommen, kam er gemäss Staatsanwaltschaft auf die Idee, einen gefälschten Arbeitsvertrag aufzutreiben. Mit diesem Begehren wandte er sich an den zweiten Beschuldigten, einen 28-jährigen Schweizer, der als Geschäftsführer in einer Firma tätig war.

Verschiedene Dokumente gefälscht

Die beiden Angeklagten setzten nachträglich einen Arbeitsvertrag auf, damit der Verunfallte an Leistungen der Unfallversicherung kommt. Der Geschäftsführer reichte im Namen der Firma verschiedene Formulare ein. Er gab darauf an, der Verunfallte habe für ihn ab Frühling 2017 100 Prozent bei einem relevanten AHV-Jahreslohn von rund 60'000 Franken gearbeitet. Im Weiteren reichte er der Versicherung erfundene Lohnabrechnungen ein und ein wahrheitswidriges Kündigungsschreiben, das rund zwei Monate nach dem Unfall datiert war.

Die Unfallversicherung zahlte schliesslich Taggelder in der Höhe von gut 10'000 aus. Noch ausstehend waren gemäss Staatsanwaltschaft Versicherungsleistungen von rund 2,5 Millionen Franken. Aufgrund aktenkundiger Widersprüche wurde die Versicherung misstrauisch, stellte Nachforschungen an und stoppte weitere Auszahlungen.

Beide Beschuldigte nur teilgeständig

Die beiden Beschuldigten bestätigten an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen zwar, dass der Arbeitsvertrag nachträglich erstellt wurde, jedoch habe der Verunfallte im Jahre 2017 tatsächlich während mehrerer Monate in der Firma gearbeitet. Es habe einfach noch keinen formellen Vertrag gegeben, betonte der Geschäftsführer. Für sein Verständnis sei aber der mündlich ausgesprochene Arbeitsvertrag bindend gewesen.

Der vorsitzende Richter sprach die beiden auf die Auswertung von Mobiltelefondaten an. Diese ergab, dass der Verunfallte in der fraglichen Zeit auffällig häufig gar nicht in der Schweiz war, sondern im Balkan weilte. Dies sei zwar richtig, trotzdem habe er in der Firma gearbeitet, wenn er in St.Gallen gewesen sei, entgegneten sie.

Misswirtschaft in mehreren Fällen

Die Beschuldigten wurden an der Gerichtsverhandlung mit weiteren Vorwürfen konfrontiert. Dem Verunfallten wurde vorgeworfen, er habe auf seinem Mobiltelefon zwei Filme mit illegaler Pornografie abgespeichert. Der Geschäftsführer war zusätzlich wegen mehrfacher Misswirtschaft angeklagt. Er soll bei zwei Firmen trotz Anzeichen der Überschuldung nicht die notwendigen Massnahmen getroffen und somit den Konkurs der Firmen verschleppt haben. Zudem wurde ihm vorgeworfen, er habe es bei einer der Firmen unterlassen, die Buchführung zu führen.

Der Staatsanwalt beantragte für beide Beschuldigten eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren und eine unbedingte Geldstrafe. Für den verunfallten kosovarischen Staatsbürger forderte er zusätzlich eine Landesverweisung von zehn Jahren. Sein Verteidiger wehrte sich vehement dagegen, dass sein Mandant die Schweiz verlassen muss. Abklärungen im Kosovo hätten zwar ergeben, dass auch dort eine medikamentöse Therapie möglich sei. Dies aber reiche bei weitem nicht aus.

Der Beschuldigte sei im Alltag dringend auf die Unterstützung seiner Familie angewiesen, erklärte der Rechtsanwalt weiter. Schicke man ihn, der als Neunjähriger in die Schweiz gekommen sei, in den Kosovo zurück, stehe er vor dem Nichts. In diesem Fall gehe es auch um Menschenwürde. Den Paraplegiker in seiner schwierigen gesundheitlichen Situation auszuweisen, sei der Schweiz unwürdig. Der Verteidiger des zweiten Beschuldigten wies darauf hin, dass sein Mandant sich in der Zwischenzeit beruflich etabliert hat und bemüht ist, seine Schulden abzuzahlen.

Auf Landesverweisung verzichtet

Das Kreisgericht St.Gallen verzichtete darauf, gegen den kosovarischen Staatsbürger eine Landesverweisung auszusprechen. Der Beschuldigte sei mehrheitlich in der Schweiz aufgewachsen und mit seiner körperlichen Beeinträchtigung auf die Hilfe der Familie angewiesen, erklärte der vorsitzende Richter. Das Gericht erachte es als erwiesen, dass er im Kosovo keine gleichwertige Betreuung und Therapie erhalten werde. Deshalb sei in seiner Situation eine Eingliederung im Kosovo für ihn nicht zumutbar.

Als Strafe für den Betrug, die mehrfache Urkundenfälschung und die mehrfache Pornografie erhielt der Beschuldigte eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten und eine bedingte Geldstrafe. Sein Freund wurde wegen Betrugs, mehrfacher Urkundenfälschung, Misswirtschaft und Unterlassung der Buchführung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten und einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Ihm sei zugute zu halten, dass er den Betrug nicht zu seinen Gunsten, sondern als Hilfsdienst für einen Freund gemacht habe, betonte der Richter.

